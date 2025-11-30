Живут за счет эксплуатации всего мира: Зубец о неизменных целях Запада в отношении России - 30.11.2025 Украина.ру
Живут за счет эксплуатации всего мира: Зубец о неизменных целях Запада в отношении России
Живут за счет эксплуатации всего мира: Зубец о неизменных целях Запада в отношении России - 30.11.2025 Украина.ру
Живут за счет эксплуатации всего мира: Зубец о неизменных целях Запада в отношении России
Запад не изменили своего подхода к России и по-прежнему рассматривают ее как объект для экономической эксплуатации. Колониальная модель, существовавшая столетиями, остается единственно возможной для Запада формой взаимодействия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
2025-11-30T04:15
2025-11-30T04:15
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101969/23/1019692335_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_3b38ef6eb65db925202942b197e8a9ae.jpg
На вопрос журналиста, рассматривают ли на Западе Россию в качестве ресурсной колонии, Зубец дал прямой и развернутый ответ. "Да, никто на Западе от этой цели отказываться не собирается. Они живут за счет эксплуатации всего остального мира уже несколько столетий"."Это единственный способ существования для Запада, поэтому он постарается, чтобы такая экономическая модель сосуществования с Россией продолжилась и дальше", — заявил эксперт.Этот тезис экономист озвучил в контексте обсуждения плана Трампа по "возвращению России в мировую экономику", который, по сути, предполагает возобновление выгодных Западу поставок энергоресурсов и открытие рынков.Таким образом, любые мирные инициативы Запада не подразумевают партнерства на равных, а направлены на восстановление прежней гегемонии, подытожил собеседник издания.
Живут за счет эксплуатации всего мира: Зубец о неизменных целях Запада в отношении России

04:15 30.11.2025
 
Запад не изменили своего подхода к России и по-прежнему рассматривают ее как объект для экономической эксплуатации. Колониальная модель, существовавшая столетиями, остается единственно возможной для Запада формой взаимодействия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
"Им хочется получить дешевое топливо и продавать в Россию свою продукцию. Именно это они подразумевают под эвфемизмом "возврат России в мировую экономику", — прокомментировал экономист план Трампа.
На вопрос журналиста, рассматривают ли на Западе Россию в качестве ресурсной колонии, Зубец дал прямой и развернутый ответ. "Да, никто на Западе от этой цели отказываться не собирается. Они живут за счет эксплуатации всего остального мира уже несколько столетий".
"Это единственный способ существования для Запада, поэтому он постарается, чтобы такая экономическая модель сосуществования с Россией продолжилась и дальше", — заявил эксперт.
Этот тезис экономист озвучил в контексте обсуждения плана Трампа по "возвращению России в мировую экономику", который, по сути, предполагает возобновление выгодных Западу поставок энергоресурсов и открытие рынков.
Таким образом, любые мирные инициативы Запада не подразумевают партнерства на равных, а направлены на восстановление прежней гегемонии, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в материале Анны Черкасовой "Александр Песке: Украина "в домике", а Рубио, Брюссель и Лондон пытаются нейтрализовать план Трампа" на сайте Украина.ру.
