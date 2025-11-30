https://ukraina.ru/20251130/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-mobilizovannykh-stali-ne-tolko-izbivat-i-pytat-no-i-1072405465.html

Западная Украина за минувшую неделю: мобилизованных стали не только избивать и пытать, но и кастрировать

Западная Украина за минувшую неделю: мобилизованных стали не только избивать и пытать, но и кастрировать - 30.11.2025

Западная Украина за минувшую неделю: мобилизованных стали не только избивать и пытать, но и кастрировать

СБУ обвинила двух несовершеннолетних с Ровенщины в том, что они готовили схроны со взрывными устройствами во Львовской области. Это далеко не первый случай, когда местная молодёжь брала в руки взрывчатку

Спустя 80 лет в регионе снова появились схроны со взрывчаткойВо времена СССР была довольно популярна книга чекиста Дмитрия Медведева "Это было под Ровно". В ней рассказывалось о борьбе советских партизан против нацистских оккупантов и их союзников — украинских националистов, которых приходилось выкуривать из схронов (тайников). О книге активно вспоминали в феврале этого года, когда неизвестный "партизан" совершил взрыв в здании Ровенского областного ТЦК (военкомата), в результате которого сам подрывник погиб, а восемь сотрудников ТЦК получили ранения разной степени тяжести.А на прошлой неделе выяснилось, что интерес к взрывному делу у жителей Ровенской области не падает. 28 ноября Служба безопасности Украины сообщила, что "нейтрализовала трёх участников российской агентурной сети, которые готовили схроны с комплектующими к самодельным взрывным устройствам для терактов на западе страны". Очевидно, речь идёт о Львовской области, поскольку мероприятия осуществляли сотрудники СБУ во Львовской области. Однако подозреваемые — двое жителей Ровенщины (16-летняя школьница и 17-летний юноша), а также 20-летний харьковчанин."После вербовки несовершеннолетних оккупанты использовали их "втёмную" под видом выполнения курьерских заказов. Все три фигуранта попали в поле зрения российских спецслужб в телеграм-каналах по поиску "лёгких заработков". За обещание "быстрой подработки" они обустраивали схроны с комплектующими к взрывным устройствам, которые в дальнейшем должны были забрать потенциальные исполнители терактов", — говорится в телеграм-канале СБУ.По данным следствия, школьница получила от куратора из РФ геолокацию схрона, из которого достала электродетонаторы для взрывчатки и спрятала их по другому адресу. При этом девушку якобы уверяли, что она имела дело не с составляющими бомбы, а обычными "радиоантеннами"."Другой фигурант — житель Харькова, по инструкции врага прибыл в западный регион, забрал из тайника противопехотную мину, достал из неё пластид, разделил на части, замаскировал их в коробки из-под сока и заложил в новый тайник. Далее 17-летний юноша с Ровенщины забрал оттуда взрывчатое вещество и перенёс его в различные схроны, которые определили ему российские спецслужбы", — говорится в сообщении."Контрразведка СБУ разоблачила всех трёх фигурантов ещё на начальном этапе подрывной деятельности, задокументировала действия каждого из них и заблаговременно нейтрализовала вражеские тайники", — хвалятся украинские рыцари плаща и кинжала.Даже если вся эта операция является провокацией СБУ, стоит отметить, что жители Западной Украины охотно берутся за подготовку взрывов — ведь нет сомнения, что молодые люди с Ровенщины прекрасно понимали, чем именно занимаются. Тем более что это далеко не первый случай, когда местная молодёжь брала в руки взрывчатку.К примеру, в сентябре этого года двое львовских подростков (14 и 15 лет) пытались взорвать таунхаус, где проживал военный. Они оставили у входа в дом самодельное взрывное устройство, которое спрятали в цветочном горшке. Чтобы дистанционно взорвать его в момент приближения военного к квартире, ребята установили неподалёку видеокамеру с доступом к интернету.После задержания подростков в момент закладки взрывчатки СБУ сообщила, что те "были завербованы врагом в телеграм-каналах". Вот только по информации во львовском сегменте социальных сетей, военный, которого планировали взорвать, служит в ТЦК, то есть его главные враги — семьи мобилизованных, а не россияне. Тогда комментаторы высказывали мнение, что ребята просто пытались отомстить тому, кто отправил их родных на смерть.Особенности мобилизации в ПрикарпатьеЧетвёртый год общей мобилизации в Украине ТЦК Закарпатской и Ивано-Франковской областей ведут своеобразное соревнование за то, откуда придёт больше новостей о нарушениях в этом процессе и где они окажутся более жуткими. Если раньше первенство удерживали закарпатцы, особенно печально известный районный ТЦК в Хусте, то в последние месяцы в лидеры выбились людоловы из Прикарпатья.Так, на днях Рожнятовский районный суд Ивано-Франковской области признал виновным в небрежном отношении к военной службе врио начальника одного из ТЦК из-за повторной мобилизации мужчины без проверки документов. Оказалось, что свежемобилизованный уже был военным, самовольно оставил часть и солгал о своих анкетных данных во время задержания.Как указано в постановлении, обнародованном 27 ноября в судебном реестре, в ноябре 2025 года в помещение одного из ТЦК в Прикарпатье доставили мужчину, который не имел документов и представился другим именем. Временно исполняющий обязанности начальника ТЦК не принял мер к установлению его личности и проверке документов, сразу направив на военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала мужчину годным к службе. После этого его отправили в часть.Впоследствии выяснилось, что мужчина соврал о своём имени, фамилии и других анкетных данных. Мобилизованный мужчина с конца июня 2025 года уже проходил военную службу, но в сентябре самовольно оставил часть и находился в розыске. То есть для мужчины это уже вторая мобилизация.Относительно врио начальника ТЦК составили протокол об административном правонарушении из-за халатного отношения к службе. В суде он признал свою вину. Суд признал военного виновным в небрежном отношении к службе, назначив наказание — 17 тысяч гривен штрафа. Выписали ли людоловую премию за возвращение военного из "самоволки" — неизвестно.Также 27 ноября Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении подполковнику ВСУ, заместителю начальника Верховинского районного ТЦК в Прикарпатье. Военный во время медосмотра настолько сильно избил мобилизованного, что тот больше не сможет иметь детей.Как указано в сообщении ГБР, военнообязанный мужчина 11 ноября был доставлен в Верховинский районный ТЦК для уточнения военно-учётных данных. После этого его вместе с другими мужчинами направили в Верховинскую многопрофильную больницу для прохождения ВВК.Во время медосмотра мужчина отказался проходить флюорографию. В ответ заместитель начальника РТЦК начал его бить ногами. Он по меньшей мере пять раз ударил пострадавшего, прицельно в участок паха. По данным следствия, эти удары были преднамеренными и целенаправленными. В результате избиения потерпевшему были нанесены тяжкие телесные повреждения, что привело к орхиэктомии (удалению яичек).Военному сообщено о подозрении в превышении власти в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия. В суде тот назвал подозрение необоснованным и дерзко заявил, что у военнообязанного могли быть телесные повреждения ещё до доставки в ТЦК."В ходе досудебного расследования установлено, что в следственный отдел управления ГБР во Львове поступало большое количество сообщений о пытках, превышении полномочий и избиении военнообязанных работниками Верховинского РТЦК, что свидетельствует о систематичности указанных правонарушений", — указано в решении.Суд избрал подполковнику ВСУ меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. За инкриминируемое уголовное преступление подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас проверяется информация о возможной причастности к противоправным действиям других лиц, в частности сотрудников правоохранительных органов.О судьбе "бусифицированного" мужчины, который благодаря ТЦК стал кастратом, никакой открытой информации нет. Судя по всему, он до сих пор остаётся в рядах ВСУ.В Черновцах подожгли одну из самых важных для хасидов синагогВечером 27 ноября посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сообщил о поджоге в Садигурской синагоге, расположенной в пригороде Черновцов — Садгоре."Никто не пострадал, но помещению синагоги нанесён ущерб. По предварительной информации, поджигатель страдает психическим заболеванием. Его задержала полиция", — написал дипломат в своём телеграм-канале.Садигурская синагога является важным памятником еврейского наследия Буковины и одним из символов еврейской истории Черновцов. Это одна из центральных святынь хасидской династии Садигура, основанной раввином Исраэлем Фридманом, который в 1842 году переехал в пригород Черновцов из Ружина (ныне Житомирская область).Синагога была возведена около 180 лет назад, в 2017 году она была реставрирована. Как отметили в Объединённой еврейской общине Украины (ОЕОУ), синагога считается "одним из важнейших сооружений в хасидском мире". По легенде, в её фундамент вмурован камень из Стены Плача в Иерусалиме.По информации ОЕОУ, мужчина проник в синагогу в момент, когда охранник вышел за ворота, собрал книги и поджёг их. При этом полиция Черновицкой области 28 ноября сообщила, что "неизвестный в помещении синагоги на улице Ярослава Мудрого совершил поджог бытовых предметов"."Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 30-летний житель областного центра. Мужчина состоит на учёте в специализированном медицинском учреждении. Полицейские задержали его и поместили в изолятор временного содержания № 1", — говорится в сообщении полиции.В ОЕОУ добавили, что задержанный месяц назад пытался поджечь местную церковь, однако в полиции эту информацию не подтвердили. Не исключено, что речь идёт о попытке поджога одного из храмов канонической Украинской православной церкви, которую правоохранители могли не зафиксировать по политическим мотивам."Сведения о происшествии следователи полиции Буковины внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье Уголовного кодекса об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Досудебное расследование продолжается. Сумма нанесённого в результате пожара ущерба устанавливается", — проинформировали в полиции.По предварительным подсчётам представителей общины Садигурской синагоги, поджог нанёс ущерб на сумму более 5 миллионов гривен."Сожгли биму — деревянный постамент посреди зала, на который выносят Тору и проводят другие обряды. Бима в своё время обошлась нам в 13 тысяч долларов. Также огонь повредил многие специальные книги, которые есть в нашей синагоге, не менее 20 % от всего собрания. А на полный комплект этих книг член нашего общества когда-то пожертвовал 50 тысяч долларов", — рассказал представитель общества Михаил Крайс.По его словам, пламя также сильно повредило внутреннюю отделку стен и потолка, все росписи ручной работы, которые нужно будет заново восстанавливать. Площадь пострадавшего зала составляет около 400 квадратных метров. В то же время еврейская община радуется, что во время пожара не пострадали свитки Торы, написанные от руки на пергаменте, — они хранились в другом помещении синагоги.Пока на поджог отреагировали только власти Черновцов. Мэр города Роман Кличук 28 ноября посетил Садигурскую синагогу и заявил, что община решительно осуждает любые акты вандализма и неуважения к святыням. По его словам, подобные действия направлены на усиление напряжения и им нет места в Черновцах. Представители Черновицкой областной военной администрации в этот день занимались более важными с их точки зрения делами — проводили круглый стол "Диалоги об Украинской идентичности: локальное измерение Буковины".

