"Вокруг Булгакова": Алоизий Могарыч

Алоизия Могарыча легко представить в составе свиты Воланда. Ну правда же – хитрый пройдоха, влезший в доверие к мастеру и донёсший на него, чтобы завладеть его жильём. Оставшийся же без прописки мастер скрывается в психиатрической лечебнице… Фактически Могарыч выполняет значительную часть работы по обеспечению изоляции мастера

Он, однако, не член команды. Его выдёргивают в одном нижнем белье к Воланду, расцарапывают лицо и вышвыривают далеко от Москвы… Но, как мы знаем из эпилога, ничего особенного с ним не происходит – он и в этой ситуации выкручивается, возвращается в Москву и неожиданно для всех занимает место Григория Даниловича Римского – финдиректора варьете…И есть у нас основания полагать, что никакого "наказания" и не было вовсе – это всё цирк, устроенный для Маргариты и мастера (больше, конечно, для Маргариты, обуянной жаждой мщения на протяжении всей книги). А так-то Алоизий свою работу выполнил и получил причитающееся за неё вознаграждение. Ну и продолжил свою деятельность в прежнем направлении.Кстати, с назначением Могарыча в варьете связан один из ярких антисоветских элементов романа. Булгаков, не стесняясь, указывает, что культурой в СССР занимаются люди, которые "ни черта не делают, да и делать ничего не могут, потому что ничего не смыслят в том, что им поручено". Управленцы, так сказать, широкого профиля. Вот, например, Аркадий Аполлонович Семплеяров, которого после скандала направляют на заготовки грибов, и он там оказывается вполне эффективен, в то время как на посту председателя акустической комиссии московских театров он только с молоденькими актрисками спал…На этом фоне кадровое решение Воланда вполне в духе кадровых решений Советской власти: Алоизий – журналист, более того, как следует из рассказа мастера, журналист, пишущий на темы культуры и отлично разбирающийся в редакционно-цензурной кухне. Логично было бы увидеть его на посту руководителя всего театра… Но нет, он занимается финансами. В смысле, не занимается, конечно, потому что ничего в порученном ему деле не смыслит: "никаких тёмных дел за Алоизием не замечено, как и вообще никаких дел", – повествует рассказчик…Характерные детали, которые позволяют оценить Могарыча как сексота Воланда:- внешность: мастер, недолго думая, говорит, что он "чёрт знает на что похожий" (и чёрт таки знает…);- психика: оказавшись без штанов на поезде, который едет в Вятку*, он отнюдь не становится "психическим", подобно заброшенному в Ялту Лиходееву, а довольно быстро решает вопрос с возвращением в Москву в относительно приличном виде;- имя: немецкое, а Воланд, как мы помним, "пожалуй, что немец";- фамилия: тюркская (в русской транскрипции – "магарыч"), намекающая на умение решать проблемы при помощи своевременных и правильно оформленных подарков.С мастером Алоизий сблизился легко, не смотря на его мизантропию. Мастер говорит, что тот ему понравился, но тут же объясняет, что понравился рассудочно: "если я не понимал смысла какой-нибудь заметки в газете, Алоизий объяснял мне её буквально в одну минуту, причем видно было, что объяснение это ему не стоило ровно ничего".Маргарите же он не понравился – эмоционально и интуитивно. Впрочем, скорее всего, тут сработали не какие-то специальные подозрения относительно будущей его роли в судьбе мастера, а элементарная ревность: мастер – мизантроп, он на людей вообще мало внимания обращает (имя жены вспомнить не может), всё его внимание посвящено Маргарите и роману (который Маргарита мудро полагает частью мастера). А тут вдруг какой-то "друг"… Да ещё компетентный, способный рассказать и объяснить то, что Маргарита рассказать и объяснить не может.Алоизий, скорее всего бессознательно, копирует Воланда (хотя возможно, конечно, наоборот – Воланд, чтобы легче вписаться в московские реалии, копирует Могорыча). Достаточно вспомнить, как тот и другой вселяются в свои московские апартаменты: вызывают интерес, дают необычную версию каких-то событий, а когда собеседник "поплыл" – лёгким движением бедра выбрасывает его куда подальше (кстати, мастер, лишившись жилья, вполне серьёзно рассуждает на тему не броситься ли ему под трамвай).При всём при этом Алоизий всё же до уровня даже мелкого беса не дотягивает. Дело в том, что и непосредственно Воланд с его окружением, и персонажи "красного Ершалаима" (Берлиоз, Латунский и иже с ними) претендуют на душу мастера. Могарыч же – только на имущество, к тому же не своё даже, а съёмное.Причём его и обвинять как особенно не тянет – "квартирный вопрос", сами понимаете… Хотя даже с учётом "квартирного вопроса", как с некоторой грустью отмечает Воланд, люди остаются людьми. А мерзавцы – мерзавцами.Прототипов у Могарыча, как полагается, несколько. Мариэтта Чудакова писала:"Е.С. Булгакова называла мне имя его реального прототипа – переводчик Эммануил Жуховицкий, секретный – что ни для кого в московской среде не составляло секрета – сотрудник "органов", ими же в конце концов и расстрелянный и, по иронии судьбы, реабилитированный в 1990-е годы по моему запросу…"Отметим, что фамилия Жуховицкого действительно встречается в дневниках Елены Сергеевны. Булгаков знал, что Жуховицкий работает на органы и приглашал иногда его просто для того, чтобы поиздеваться над ним, рассказывая небылицы. Иногда он и сам приходил – вместе с сотрудниками американского посольства. Познакомились они в январе 1934 года...В дневниках Елены Сергеевны фигурирует также журналист Казимир Добраницкий (сын революционера Мечислава Добраницкого):"14 мая. Вечером – Добраницкий. Михаилу Афанасьевичу нездоровилось, разговаривал, лежа в постели. Тема Добраницкого – мы очень виноваты перед вами, но это произошло оттого, что на культурном фронте у нас работали вот такие как Киршон, Афиногенов, Литовский… Но теперь мы их выкорчёвываем. Надо исправить дело, вернувши вас на драматургический фронт. Ведь у нас с вами (то есть у партии и у драматурга Булгакова) оказались общие враги и, кроме того, есть и общая тема – "Родина" – и далее всё так же. М.А. говорит, что он умён, сметлив, а разговор его, по мнению М.А., – более толковая, чем раньше, попытка добиться того, чтобы он написал если не агитационную, то хоть оборонную пьесу".По словам Ольги Бокшанской** Добраницкого рассматривали в качестве кандидата на пост директора МХАТа, но потом передумали и на всякий случай расстреляли.Игорь Волгин предлагает в качестве прототипа журналиста Костарева, который добился выселения из квартиры на Нащокинском переулке семьи Мандельштамов после ареста поэта в 1934 году. Булгаков эту историю наверняка знал, но никаких следов Костарева в его творчестве и дневнике Елены Сергеевны обнаружить не удалосьАвтор "Булгаковской энциклопедии" Борис Соколов почему-то решил, что прототип Алоизия – драматург Сергей Ермолинский. Версия совершенно бредовая, поскольку Ермолинский был другом семьи Булгаковых, находился у постели писателя в последние часы его жизни и позже, вернувшись из ссылки, жил одно время в квартире Елены Сергеевны. Многословные объяснения (за которыми Соколов вообще забыл рассказать хоть что-то о персонаже) выглядят совершенно неубедительно…Справедливости ради надо сказать, что Ермолинского очень не любила вторая жена писателя – Любовь Белозерская, которая тоже дала некоторые черты Маргарите.* Первоначально и Могарыч, и его предшественник Понковский/Богохульский ехали во Владивосток. По предположению Ари Беленького упоминание о Владивостоке, бывшее ещё в редакции 1938 года, Булгаков мог выбросить после знакомства с Александром Фадеевым, с которым он связывал (в общем – небезосновательно) надежды на публикацию романа.** Двоюродная сестра Е.С. Булгаковой, личный секретарь В.И. Немировича-Данченко.

