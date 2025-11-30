Пока в Киеве сидит Зеленский, Трамп ничего не получит — эксперт о крахе амбиций президента США - 30.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251130/poka-v-kieve-sidit-zelenskiy-tramp-nichego-ne-poluchit--ekspert-o-krakhe-ambitsiy-prezidenta-ssha-1072210199.html
Пока в Киеве сидит Зеленский, Трамп ничего не получит — эксперт о крахе амбиций президента США
Пока в Киеве сидит Зеленский, Трамп ничего не получит — эксперт о крахе амбиций президента США - 30.11.2025 Украина.ру
Пока в Киеве сидит Зеленский, Трамп ничего не получит — эксперт о крахе амбиций президента США
Воля американского президента Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта не подкреплена реальными инструментами. В администрации США отсутствует единство, а Киев контролируется другими центрами силы, что делает планы Вашингтона неосуществимыми. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
2025-11-30T06:00
2025-11-30T06:00
новости
сша
украина
киев
дональд трамп
украина.ру
владимир зеленский
трамп и зеленский
марко рубио
нобелевская премия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0b/1065108119_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_4a6df0102e87f5f5ed167073c209428c.jpg
Зубец прокомментировал внутриполитические сложности в США, ссылаясь на последние события. "Посиделки госсекретаря США [Марко] Рубио с представителями Украины, где рассматриваются альтернативные планы, говорят о том, что в команде Трампа нет единства и нет реальных инструментов выполнить волю американского президента", — заявил эксперт.Экономист также раскрыл истинные цели, которые преследует американский лидер. "А воля Трампа в том, чтобы получить в управление 400 млрд долларов (300 млрд замороженных российских активов и 100 млрд, которые добавит Европа для восстановления Украины) плюс Нобелевская премия мира", — пояснил Зубец.Однако, по его мнению, ключевое препятствие делает эти планы иллюзорными. "Но пока в Киеве сидит Зеленский, он ничего из этого не получит", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.О мирных инициативах США, деградации украинской армии и политической системы — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Украина сможет пережить самую тяжелую зиму, а Зеленский близок к своему личному финалу" на сайте Украина.ру.
сша
украина
киев
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0b/1065108119_37:0:926:667_1920x0_80_0_0_32669b3b2e73f5b64470b85fe8cfdaf7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, киев, дональд трамп, украина.ру, владимир зеленский, трамп и зеленский, марко рубио, нобелевская премия, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, европа
Новости, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Украина.ру, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Марко Рубио, Нобелевская премия, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, Европа

Пока в Киеве сидит Зеленский, Трамп ничего не получит — эксперт о крахе амбиций президента США

06:00 30.11.2025
 
© ФотоЗеленский ржет
Зеленский ржет - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Воля американского президента Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта не подкреплена реальными инструментами. В администрации США отсутствует единство, а Киев контролируется другими центрами силы, что делает планы Вашингтона неосуществимыми. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
Зубец прокомментировал внутриполитические сложности в США, ссылаясь на последние события. "Посиделки госсекретаря США [Марко] Рубио с представителями Украины, где рассматриваются альтернативные планы, говорят о том, что в команде Трампа нет единства и нет реальных инструментов выполнить волю американского президента", — заявил эксперт.
Экономист также раскрыл истинные цели, которые преследует американский лидер. "А воля Трампа в том, чтобы получить в управление 400 млрд долларов (300 млрд замороженных российских активов и 100 млрд, которые добавит Европа для восстановления Украины) плюс Нобелевская премия мира", — пояснил Зубец.
Однако, по его мнению, ключевое препятствие делает эти планы иллюзорными. "Но пока в Киеве сидит Зеленский, он ничего из этого не получит", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.
О мирных инициативах США, деградации украинской армии и политической системы — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Украина сможет пережить самую тяжелую зиму, а Зеленский близок к своему личному финалу" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАУкраинаКиевДональд ТрампУкраина.руВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийМарко РубиоНобелевская премияпереговоры по Украине 2025переговорыновости переговоровновости о переговорах России и УкраиныЕвропа
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:01Без Европы, но с США: Борисов о том, с кем Россия будет строить новый мир
12:00"Вокруг Булгакова": Алоизий Могарыч
11:52ВС РФ развивают наступление на Добропольском выступе
11:51‼ В центре Европы была сформирована террористическая ячейка, весь мир это понимает, прокомментировала Мария Захарова удар по КТК в Новороссийске
11:44FT: Дрисколл предупредил Киев о неизбежных территориальных потерях
11:00WSJ: США предложили Киеву тарифные льготы вместо ракет "Томагавк"
10:52Группировка "Север" нанесла удары по позициям ВСУ в Сумской области
10:28Российские войска нанесли массированные удары по объектам ВСУ в шести областях Украины
10:13Минобороны: за ночь ПВО уничтожила свыше 30 украинских БПЛА
10:00На пороге большой войны: Зубец о конфискации золотовалютных резервов России
09:57Украина обеспокоила Турцию и Казахстан, Залужный за мир с нюансом. Хроника событий на утро 30 ноября
09:16Украина потеряла 80% мощностей энергосистемы перед зимой. Новости к этому часу
07:36Странная логика Каллас, дежурный по Трампу, разрыв шаблона по Мерцу. Кто нас удивил на прошедшей неделе
07:11"Бордель Европы", английский Содом и гей-бараны: скандалы недели
06:54Айвенго и нацизм: кто служит в ВСУ и Нацгвардии и как украинские "рыцари" воюют друг с другом
06:30Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине
06:19Западная Украина за минувшую неделю: мобилизованных стали не только избивать и пытать, но и кастрировать
06:00Пока в Киеве сидит Зеленский, Трамп ничего не получит — эксперт о крахе амбиций президента США
05:57"Украина входит в "чёрную зиму", Россия продолжит её разрушать": украинские эксперты о ближайшем будущем
05:50"Подарочек от Коломойского*": Бавырин о компромате, который может уничтожить Зеленского
Лента новостейМолния