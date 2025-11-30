https://ukraina.ru/20251130/poka-v-kieve-sidit-zelenskiy-tramp-nichego-ne-poluchit--ekspert-o-krakhe-ambitsiy-prezidenta-ssha-1072210199.html

Пока в Киеве сидит Зеленский, Трамп ничего не получит — эксперт о крахе амбиций президента США

Воля американского президента Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта не подкреплена реальными инструментами. В администрации США отсутствует единство, а Киев контролируется другими центрами силы, что делает планы Вашингтона неосуществимыми. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0b/1065108119_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_4a6df0102e87f5f5ed167073c209428c.jpg

Зубец прокомментировал внутриполитические сложности в США, ссылаясь на последние события. "Посиделки госсекретаря США [Марко] Рубио с представителями Украины, где рассматриваются альтернативные планы, говорят о том, что в команде Трампа нет единства и нет реальных инструментов выполнить волю американского президента", — заявил эксперт.Экономист также раскрыл истинные цели, которые преследует американский лидер. "А воля Трампа в том, чтобы получить в управление 400 млрд долларов (300 млрд замороженных российских активов и 100 млрд, которые добавит Европа для восстановления Украины) плюс Нобелевская премия мира", — пояснил Зубец.Однако, по его мнению, ключевое препятствие делает эти планы иллюзорными. "Но пока в Киеве сидит Зеленский, он ничего из этого не получит", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.О мирных инициативах США, деградации украинской армии и политической системы — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Украина сможет пережить самую тяжелую зиму, а Зеленский близок к своему личному финалу" на сайте Украина.ру.

