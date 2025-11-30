https://ukraina.ru/20251130/nezhelanie-mira-ekspert-bom-o-tom-chto-stoit-za-pozitsiey-es-po-ukrainskomu-uregulirovaniyu-1072228043.html

Нежелание мира: эксперт Бом о том, что стоит за позицией ЕС по украинскому урегулированию

Европейские лидеры заняли жёсткую позицию в отношении мирного плана Вашингтона по Украине. В Брюсселе считают предложения американской администрации неприемлемыми и противоречащими интересам Запада. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американский журналист Майкл Бом

23 ноября в Швейцарии прошли трёхсторонние переговоры с участием представителей США, Украины и ЕС. Основной темой обсуждения стал американский план урегулирования конфликта на Украине.По имеющейся информации, европейские лидеры и Владимир Зеленский настаивали на изменениях в предложениях Вашингтона. Требуемые корректировки были направлены на защиту их собственных интересов, при этом они не учитывали позицию России.Ранее президент США Дональд Трамп установил 27 ноября крайним сроком для получения ответа от Украины по мирному соглашению. Этот дедлайн стал важным элементом в переговорном процессе.Отвечая на вопрос журналиста о том, чего ожидать от Европы, учитывая её негативный настрой, эксперт дал четкий анализ. "Тут все ясно. Европа считает Россию агрессором, а план — удовлетворением российских интересов. Поэтому и противится ему", — заявил Бом.Политолог отметил характерное отношение американского президента к европейским союзникам. "С другой стороны, Трамп особо не уважает мнение европейцев", — констатировал эксперт.Однако, по словам Бома, позиция Вашингтона может быть скорректирована. "Но опять же и это может измениться. Вспомните, как лидеры Европы после встречи [президента РФ Владимира] Путина и Трампа на Аляске в срочном порядке приехали в США — в том числе представители Италии, Британии, Франции и Германии. Им удалось убедить Трампа изменить некоторые из его пророссийских позиций", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Майкл Бом о мирном плане Трампа: В приоритете у Белого дома Россия, а не Украина" на сайте Украина.ру.План Дональда Трампа из 28 пунктов тает на глазах. После переговоров Вашингтона с Киевом документ "похудел" на 9 позиций. Подробнее — в статье Павла Котова Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Что не так с планом Трампа по Украине.

