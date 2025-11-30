https://ukraina.ru/20251130/kto-ostanetsya-na-ukraine-gasparyan-o-vymirayuschey-natsii-1072362057.html

Кто останется на Украине? Гаспарян о вымирающей нации

Командир женского отряда БПЛА ВСУ заявила: "Нарратив "я не хочу умирать" навязывается "из-за поребрика". Украина.ру, 30.11.2025

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1c/1072360414_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c3d768fcc286985c122536947548a7c9.png

Командир женского отряда БПЛА ВСУ заявила: "Нарратив "я не хочу умирать" навязывается "из-за поребрика". Украина, по её мнению, должна превратиться в большую ЧВК. При этом политики говорят про европейские ценности: высокий уровень медицины, образования и так далее. Почему украинский нарратив о будущем такой "лоскутный" и даже противоречит сам себе, объяснил политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

