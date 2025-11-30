https://ukraina.ru/20251130/chto-poluchit-i-chto-poteryaet-ekonomika-rossii-esli-svo-zakonchitsya-v-blizhayshee-vremya--ageev-1072420939.html
Что получит и что потеряет экономика России, если СВО закончится в ближайшее время — Агеев
Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о том,... Украина.ру, 30.11.2025
Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о том, что последует за обысками НАБУ и САП у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, а также оценил визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и экономические последствия от завершения СВО: 00:30 - Визит Орбана в Москву и его встреча с Путиным; 01:30 - Обыски НАБУ и САП у Ермака; 06:01 – О реакции украинского общества на коррупционный скандал; 07:53 - Плоды мирных инициатив по Украине; 12:40 - Экономические перспективы после завершения СВО.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
00:30 - Визит Орбана в Москву и его встреча с Путиным;
01:30 - Обыски НАБУ и САП у Ермака;
06:01 – О реакции украинского общества на коррупционный скандал;
07:53 - Плоды мирных инициатив по Украине; 12:40 - Экономические перспективы после завершения СВО.
