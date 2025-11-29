https://ukraina.ru/20251129/zhutkaya-nekhvatka-lichnogo-sostava-anpilogov-o-katastroficheskikh-poteryakh-vsu-iz-za-dezertirov-1072335600.html

"Жуткая нехватка личного состава": Анпилогов о катастрофических потерях ВСУ из-за дезертиров

Новые тактические уловки ВСУ, включая создание завалов против мотоциклов, не способны компенсировать нехватку живой силы. Проблема дезертирства продолжает усугублять тяжелое положение украинской армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

Отвечая на вопрос о новой тактике ВСУ по созданию завалов в лесополосах, эксперт указал на ее неэффективность. Он подчеркнул, что решающую роль на фронте играет пехота, а с этим у противника большие проблемы. "Я сейчас не вижу, чтобы Украина могла сделать сильный ход. Как бы мы ни хвалили дроны, основным фактором изменения тактической и оперативной обстановки остаются действия пехоты. А у них жуткая нехватка личного состава", — констатировал эксперт.Анпилогов привел данные о масштабах дезертирства в ВСУ. "По некоторым данным, количество дезертиров у них приближается к 70% вновь мобилизованных. То есть украинская армия уменьшаются количественно и пропорционально нашим растущим силам", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: США пытаются выйти из войны за счет Европы, а Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.О ситуации в Красноармейске (Покровск) — в статье Павла Котова "Кошмарная ситуация для Украины. Как российская армия продвигается в Покровске" на сайте Украина.ру.

