"Жуткая нехватка личного состава": Анпилогов о катастрофических потерях ВСУ из-за дезертиров
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
Новые тактические уловки ВСУ, включая создание завалов против мотоциклов, не способны компенсировать нехватку живой силы. Проблема дезертирства продолжает усугублять тяжелое положение украинской армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Отвечая на вопрос о новой тактике ВСУ по созданию завалов в лесополосах, эксперт указал на ее неэффективность.
"Мотоцикл – это только один из способов осуществить штурмовую операцию. Где-то и бронегруппа сможет проехать. А большая часть операций, связанных с освобождением Покровска (Красноармейск. — Ред.), вообще была сделана ногами", — заявил Анпилогов.
Он подчеркнул, что решающую роль на фронте играет пехота, а с этим у противника большие проблемы.
"Я сейчас не вижу, чтобы Украина могла сделать сильный ход. Как бы мы ни хвалили дроны, основным фактором изменения тактической и оперативной обстановки остаются действия пехоты. А у них жуткая нехватка личного состава", — констатировал эксперт.
Анпилогов привел данные о масштабах дезертирства в ВСУ. "По некоторым данным, количество дезертиров у них приближается к 70% вновь мобилизованных. То есть украинская армия уменьшаются количественно и пропорционально нашим растущим силам", — резюмировал собеседник издания.
