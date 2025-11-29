https://ukraina.ru/20251129/natsionalnyy-prazdnik-i-obnulenie-imidzha-strany-chto-govoryat-na-ukraine-ob-otstavke-andreya-ermaka-1072378148.html

"Национальный праздник" и "обнуление имиджа страны". Что говорят на Украине об отставке Андрея Ермака

В пятницу утром 28 ноября украинские СМИ сообщили, что детективы НАБУ пришли с обысками в правительственный квартал Киева – в кабинет главы Офиса президента Андрея Ермака. Обыски связывают с коррупционным скандалом, в котором замешано окружение Зеленского. В тот же день Ермак подал в отставку.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/09/1064924029_370:0:2800:1367_1920x0_80_0_0_7f993c231310efc2dc6ced3e18c1320b.jpg

Учитывая ту роль, которую он играл при Зеленском, на Украине заговорили о крушении всей вертикали власти. Нардеп Ярослав Железняк говорит, что Ермак фактически управлял Зеленским, формируя его окружение. Еще в 2021 году Зеленский лично уверял общественность: "Ермак пришел со мной и уйдет со мной". Тем не менее, отставку Зеленский принял, а сам подавать в отставку не собирается.Украинское издание "Страна" считает, что Ермак и после отставки наверняка постарается сохранить контроль над Офисом президента через назначение близкого к себе человека новым руководителем Офиса, однако в целом его отставка запускает процесс потери контроля Зеленским над вертикалью власти. В результате, пишет "Страна", нельзя исключать вариант, при котором система власти вообще пойдет в разнос и потеряет управляемость, а потому и договариваться об условиях мира будет не с кем.Один из бывших высокопоставленных чиновников говорил журналисту британской Guardian несколькими месяцами ранее: "Теоретически Зеленский мог бы работать без него, но на практике мне это невозможно представить".Относительно обысков, многие из политиков считают это показухой, утверждая, что Ермак не настолько глуп, поэтому у него ничего не найдут, учитывая, что прочих фигурантов дела, включая Тимура Миндича предупреждали заранее. Впрочем, депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко* утверждает, что самое важное – это телефон Ермака, в котором найдется материалов еще на "170 новых уголовных дел". Там же, по мнению Гончаренко, должна быть и переписка с Зеленским, что может служить доказательством того, что тот был в курсе коррупционных схем. Агентство Reuters тоже пишет, что ситуация с Ермаком - сигнал о том, что коррупционный скандал подбирается вплотную к Зеленскому.Многие политики обрадовались такому удару по имиджу Ермака, монополизировавшего власть в стране. Беглый депутат Артем Дмитрук пишет, что по этому поводу люди уже предлагают ввести национальный праздник - День начала освобождения Украины. Пока же, утверждает Дмитрук, депутатов от "Слуги народа" просят публично поддержать Зеленского в "сложное для него эмоциональное время" и публиковать в соцсетях посты в его защиту. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, выступавший против Ермака, одним из первых поддержал его "в эти тяжелые времена", претендуя на роль нового фаворита. Его коллега по фракции Александр Куницкий опубликовал пост в поддержку Зеленского как бы нехотя, начав его слов "ну, как хотели…".Бывший коллега Дмитрука по фракции, нардеп Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, предлагает день обысков у Ермака назвать "днем справедливости" и отмечать, как государственный праздник.Однако сторонница Зеленского, заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук, комментируя тему обысков и отставки Ермака, говорит, что там якобы нечему радоваться, так как это – "обнуление позиций Украины и в переговорном треке, и в международном имидже, и внутри страны". Националисты связывают обыски НАБУ и последовавшую затем отставку с давлением США по мирному плану Трампа, в связи с чем уже говорят о "гибридной войне Вашингтона против Украины".Украинская националистка и пропагандистка Наталья Мосийчук недовольна, что люди вокруг буквально празднуют отставку Ермака словно Новый год на корпоративе. В связи с этим она почему-то проводить параллел с тем, как в январе 1918 года большевики захватили Киев.Одесский анархист Вячеслав Азаров считает, что стремительная отставка Ермака демонстрирует наглядно, как крепко главный союзник (США) держит за горло первых лиц украинской власти. По его мнению, Ермак ушел, чтобы не извиваться между желаниями Вашингтона и Брюсселя, но он может надеяться сохранить неформальное влияние на процессы на Банковой.Не особо радуются и многие сторонники Петра Порошенко*. Например, нардеп Владимир Арьев пишет, что Ермака принесли в жертву, а это значит, что дела действительно очень плохи. Он требует формирования "коалиции национального единства" вместе с "Евросолидарностью", но уверен, что Зеленский продолжит править единолично.Украинский оппозиционный Telegram "ЗеРада" считает, что "сдав Ермака", Зеленский только укрепил свои позиции, показав свою "непримиримость" в борьбе с коррупцией, что повлияет на процесс переговоров о мире."Зеленский может дальше без упрёков в коррупции в его команде продолжать свою линию по войне и уходить в жёсткое непринятие условий Трампа", - пишет "ЗеРада". Хотя отставка Ермака и приободрила всех его противников, но антироссийского курса современной Украины это не меняет, поскольку диктуют его отнюдь не киевские политики.Подробнее о истинных причинах отставки Ермака и том, чего теперь стоит ожидать от Офиса президента - в статье Михаила Павлива ""А нас за что?" Фиаско Ермака. Что дальше?" *Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

2025

