"А нас за что?" Фиаско Ермака. Что дальше?

Пятничный вечер, но совсем не до отдыха потому, что из Киева поступают новости, которые иначе как умопомрачительными не назовешь. Я вполне сознательно держал паузу с утра, когда стало известно об обысках у Ермака. И весь день повторял одну и ту же мысль. Я не верю, что Зеленский решится сдать Ермака.
Но сейчас приходит информация, что он не только отправлен в отставку, но уже завтра или прямо на днях ему будет вручено подозрение. И именно поэтому так поспешно принято решение об отставке серого кардинала эпохи Зеленского. Ермак написал заявление по собственному желанию, хотя очевидно, что это вынужденный шаг под внешним давлением.По рассказам людей, которые в курсе внутренних процессов, всё началось больше недели назад. Тогда сразу после встречи фракции "Слуга народа" с Зеленским и Ермаком, Давид Арахамия сообщил своему ближнему кругу, что несмотря на показательное рукопожатие по требованию Вовочки, он сделает все возможное и Ермак уйдет через неделю. Естественно, эту информацию передали самому Ермаку. Он не поверил и решил, что всё развивается в его пользу. Они с Зеленским были уверены, что разговоры в Швейцарии прошли для них успешно, что переговорную группу по плану Трампа контролирует лично Ермак, что подготовленные подозрения руководству НАБУ, САП и Арахамии с другими заговорщиками помогут отбиться и сохранить баланс. Но реальность оказалась совсем иной.Выяснилось, что Арахамия успел пообщаться с новой помощницей поверенной в посольстве Соединенных Штатов. Кадровый сотрудник ЦРУ, по словам источников, провела тут же душещипательные беседы со всеми ключевыми украинскими силовиками. Формулировка была предельно жесткой. Не пытайтесь атаковать НАБУ и САП. Не трогайте Арахамию. В противном случае пеняйте на себя. После этого все попытки контратаки со стороны Зеленского мгновенно исчезли, Малюк*, Кравченко и зам Офиса президента Татаров сделали шаг в сторону и заняли выжидательную позицию.Я, честно говоря, ожидал, что Зеленский под кураторством и давлением Лондона попытается организовать атаку на антикорупционеров и фронду в своей команде. Но Соединенные Штаты не оставили ему пространства для маневра. Белый дом закусился, Трамп и Джей Ди Вэнс проявили принципиальность, особенно после швейцарской дипломатической самодеятельности и сливов прослушки от команды Рубио. В итоге поступила четкая директива. Ермак должен уйти, и это решение не обсуждается.Как говорят мои источники, подозрение будет вручено. При этом, как я уже писал и говорил, существует две версии документа. Одна включает упоминание Зеленского, другая является смягченной, без прямой фиксации его имени. Второй вариант будет использован в случае, если Зеленский продолжит демонстрировать абсолютную послушность и согласится на дальнейшее выполнение американского плана.Переговорный трек тем временем уходит в неожиданную плоскость. Глава Офиса, кто бы ни был назначен на эту позицию завтра (Свириденко, Маркарова, Палиса, Жовква), будет фигурой номинальной. На Ермаке держалась вся управленческая конструкция, которую выстроил Зеленский. И теперь она начинает разрушаться. В ближайшее время будет переформатирован парламент. Арахамия, как предполагают, станет спикером и станет ключевым игроком переговорного трека от Украины, и, возможно, промежуточного подписанта для процедур, которые появятся в рамках дорожной карты мирного урегулирования в логике плана Трампа до проведения выборов на Украине Выборы, по текущей логике американцев, будут запущены уже в ближайшее время. Вероятнее всего, весной-летом Украина получит нового легитимного подписанта.До этого момента, как мне говорят, Вашингтон готовит два идентичных документа. Один — между США и Киевом. Второй — между США и Москвой. Вашингтон де-юре берет на себя роль посредника. А после появления легитимного украинского подписанта будет оформлен уже всеобъемлющий договор.Если в ближайшие месяцы не произойдет чего-то из ряда вон, то переход к финальной фазе этой истории случится уже весной или в крайнем случае летом. События движутся к своему завершению и логика процессов теперь очевидна. Я исходил из того, что всё затянется, что Зеленский будет держаться за Ермака до последнего, что эта связка не рассыплется так быстро. Но, как мне сообщают, утром при обысках у Ермака повторилась почти зеркально ситуация с той историей, что произошла с экс-замом Ермака Ростиславом Шурмой в Германии. Тогда к нему неожиданно по запросу НАБУ пришли правоохранители. А он считал себя в полной безопасности, потерял бдительность так сказать, ну и в изъятых гаджетах у него сняли огромный массив информации. Теперь говорят, что с Ермаком утром случилось то же самое. "Али-Баба" явно этого не ожидал.И то, что обнаружили при следственных мероприятиях, по словам информированных людей, выглядело так, словно Ермак окончательно уверовал в свою неприкасаемость, в статус человека, который абсолютно неприкасаемый. И вообще не задумывался о минимальном режиме конспирации. И вот итог. Найденного у Ермака оказалось достаточно, чтобы вопрос об отставке уже не зависел от политической воли. Там обсуждали только два параметра. Насколько жестким будет подозрение и насколько глубоко решат распутывать клубок, к которому Зеленый недофюрер причастен. Насколько сильно будет затронута его связка с Ермаком. И вот эта их самоуверенность сыграла крайне дурную роль. И тут совсем уже не до хитрых планов лондонских консультантов.Вместе с обысками у Ермака все разговоры о лондонских дорожных картах, о правительствах в изгнании, о политическом отпуске на Туманном Альбионе и надежде вернуться "верхом на белом коне", всё это исчезло из повестки. Сейчас главный вопрос для Зеленского состоит в том, как самому не оказаться в числе фигурантов уголовных производств.Ну и завершая. Есть в этой истории и совершенно примечательный штрих, на который почти никто не обратил внимания. Самый важный человек в судьбе Ермака в последние годы был вовсе не Зеленский. Первого октября этот человек покинул свой пост и фактически передал дела. Речь идет о Ричарде Муре, теперь уже бывшем руководителе МИ6. И, как мне говорят, после его ухода Ермак оказался полностью беззащитным. Британское разведсообщество больше не воспринимало его как актив, который заслуживает прикрытия. И это стало финальной точкой в его политической биографии. После ухода Мура у Ермака уже не было шансов удержаться.И теперь мы наблюдаем конец его истории и параллельно видим, как быстро обрушивается конструкция вокруг Зеленского. Я уже говорил, что не поставил бы ни копейки за продолжение его политической карьеры. Но теперь я бы не рискнул поставить даже ломаного гроша за его жизнь. Всё говорит о том, что это начало его конца.* лицо, внесённое в РФ в список экстремистов и террористовБолее подробно о ситуации во властных и правоохранительных структурах Украины в эти часы - в статье ""Они трупы": Царёв рассказал об обыске НАБУ у Ермака и о "российском паспорте" главы САП Клименко"
