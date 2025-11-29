https://ukraina.ru/20251129/nado-li-otdavat-zapadnuyu-ukrainu-polshe-i-vengrii-i-kak-donesti-do-molodzhi-pravdu-ob-svo--ischenko-1072391442.html

Надо ли отдавать Западную Украину Польше и Венгрии и как донести до молодёжи правду об СВО — Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 29.11.2025

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:29 - О "пятой колонне" в России; 13:44 - Как объяснить старшекласснику необходимость проведения СВО? 27:58 - О возможностях конфискации Евросоюзом активов России; 30:55 - Преемственность власти как развитие государства; 41:28 - Почему у Чечни получилось договориться с Россией? 54:38 - Нужно ли занимать всю Украину до её западной границы? 1:03:39 - Зачем было репрессировать старший командный состав при Сталине? 1:05:30 - Каков лучший аргумент против демократии? 1:11:16 - Практика работы Макаренко с беспризорными детьми в СССР; 1:12:54 - Надо ли было добивать Наполеона в 1814 году? 1:23:26 - Мнение о книге Радзинского "Наполеон"; 1:26:12 - Возврат земель по Ништадскому мирному договору 1721 года; 1:34:45 - Когда дирижёр Трамп уберёт хор Зеленского? 1:35:39 - Нужно ли отдавать западные территории Украины Польше и Венгрии? 1:39:35 - Исчерпал ли себя капитализм как экономическая система? *В материале упоминается Игорь Коломойский, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистовВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

