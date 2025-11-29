Надо ли отдавать Западную Украину Польше и Венгрии и как донести до молодёжи правду об СВО — Ищенко - 29.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251129/nado-li-otdavat-zapadnuyu-ukrainu-polshe-i-vengrii-i-kak-donesti-do-molodzhi-pravdu-ob-svo--ischenko-1072391442.html
Надо ли отдавать Западную Украину Польше и Венгрии и как донести до молодёжи правду об СВО — Ищенко
Надо ли отдавать Западную Украину Польше и Венгрии и как донести до молодёжи правду об СВО — Ищенко - 29.11.2025 Украина.ру
Надо ли отдавать Западную Украину Польше и Венгрии и как донести до молодёжи правду об СВО — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 29.11.2025
2025-11-29T14:01
2025-11-29T14:01
украина
россия
польша
ростислав ищенко
иосиф сталин
петр макаренко
украина.ру
ес
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1d/1072390956_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3c3125ec10c8cb483df844a425c0ddd6.png
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:29 - О "пятой колонне" в России; 13:44 - Как объяснить старшекласснику необходимость проведения СВО? 27:58 - О возможностях конфискации Евросоюзом активов России; 30:55 - Преемственность власти как развитие государства; 41:28 - Почему у Чечни получилось договориться с Россией? 54:38 - Нужно ли занимать всю Украину до её западной границы? 1:03:39 - Зачем было репрессировать старший командный состав при Сталине? 1:05:30 - Каков лучший аргумент против демократии? 1:11:16 - Практика работы Макаренко с беспризорными детьми в СССР; 1:12:54 - Надо ли было добивать Наполеона в 1814 году? 1:23:26 - Мнение о книге Радзинского "Наполеон"; 1:26:12 - Возврат земель по Ништадскому мирному договору 1721 года; 1:34:45 - Когда дирижёр Трамп уберёт хор Зеленского? 1:35:39 - Нужно ли отдавать западные территории Украины Польше и Венгрии? 1:39:35 - Исчерпал ли себя капитализм как экономическая система? *В материале упоминается Игорь Коломойский, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистовВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
россия
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1d/1072390956_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2d8d0ea782ba03db53df45319bb230c7.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, польша, ростислав ищенко, иосиф сталин, петр макаренко, украина.ру, ес, видео, видео
Украина, Россия, Польша, Ростислав Ищенко, Иосиф Сталин, Петр Макаренко, Украина.ру, ЕС, Видео

Надо ли отдавать Западную Украину Польше и Венгрии и как донести до молодёжи правду об СВО — Ищенко

14:01 29.11.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
00:29 - О "пятой колонне" в России;
13:44 - Как объяснить старшекласснику необходимость проведения СВО?
27:58 - О возможностях конфискации Евросоюзом активов России;
30:55 - Преемственность власти как развитие государства;
41:28 - Почему у Чечни получилось договориться с Россией?
54:38 - Нужно ли занимать всю Украину до её западной границы?
1:03:39 - Зачем было репрессировать старший командный состав при Сталине?
1:05:30 - Каков лучший аргумент против демократии?
1:11:16 - Практика работы Макаренко с беспризорными детьми в СССР;
1:12:54 - Надо ли было добивать Наполеона в 1814 году?
1:23:26 - Мнение о книге Радзинского "Наполеон";
1:26:12 - Возврат земель по Ништадскому мирному договору 1721 года;
1:34:45 - Когда дирижёр Трамп уберёт хор Зеленского?
1:35:39 - Нужно ли отдавать западные территории Украины Польше и Венгрии?
1:39:35 - Исчерпал ли себя капитализм как экономическая система?
*В материале упоминается Игорь Коломойский, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаРоссияПольшаРостислав ИщенкоИосиф СталинПетр МакаренкоУкраина.руЕСВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:29Украинцы раскритиковали Лайму Вайкуле за исполнение народной песни в рекламе
15:45Группировка "Восток" наращивает наступление на ключевых направлениях Южного Донбасса"
15:39Западные СМИ воспевают женские подразделения ВСУ, скрывая мобилизационную повестку
15:31Танкер VIRAT под флагом Гамбии подвергся повторной атаке в Чёрном море. Новости к этому часу
15:07Что будет с Зеленским после войны
14:58На Украине раскрыли детали возможного отравления митрополита Феодосия
14:51"Белые короли". Как два американца пытались захватить остров в Карибском море и поработить его жителей
14:27Украинская делегация во главе с Умеровым уже на пути в США
14:17Российские войска начали операцию по охвату Северска
14:05Операция "Компенсация": почему Зеленский решил выдать миллионы жителям Донбасса и Северной Таврии
14:01Надо ли отдавать Западную Украину Польше и Венгрии и как донести до молодёжи правду об СВО — Ищенко
14:00Как решит Верховный: бойцы о мире и войне
14:00Украинский доктор Смерть. Медсестра-министр Ульяна Супрун
13:00Украина выбирает пиратство на Чёрном море, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 29 ноября
12:47Минобороны: ВС РФ нанесли ответные удары по предприятиям ВПК Украины
12:34ФСБ предотвратила теракт на газопроводе в Подмосковье, подготовленный украинскими спецслужбами
12:29Пушилин анонсировал создание курортной зоны на побережье Азовского моря в ДНР. Новости к этому часу
12:21Telegraph: чиновники Трампа порекомендовали Зеленскому уволить Ермака
12:06На Сумском направлении уничтожены позиции украинских войск у Варачино
12:01Как российская ОПГ помогала Зеленскому? Царёв об обысках у Ермака и давлении на НАБУ
Лента новостейМолния