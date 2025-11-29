https://ukraina.ru/20251129/nado-li-otdavat-zapadnuyu-ukrainu-polshe-i-vengrii-i-kak-donesti-do-molodzhi-pravdu-ob-svo--ischenko-1072391442.html
Надо ли отдавать Западную Украину Польше и Венгрии и как донести до молодёжи правду об СВО — Ищенко
Надо ли отдавать Западную Украину Польше и Венгрии и как донести до молодёжи правду об СВО — Ищенко - 29.11.2025 Украина.ру
Надо ли отдавать Западную Украину Польше и Венгрии и как донести до молодёжи правду об СВО — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 29.11.2025
2025-11-29T14:01
2025-11-29T14:01
2025-11-29T14:01
украина
россия
польша
ростислав ищенко
иосиф сталин
петр макаренко
украина.ру
ес
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1d/1072390956_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3c3125ec10c8cb483df844a425c0ddd6.png
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:29 - О "пятой колонне" в России; 13:44 - Как объяснить старшекласснику необходимость проведения СВО? 27:58 - О возможностях конфискации Евросоюзом активов России; 30:55 - Преемственность власти как развитие государства; 41:28 - Почему у Чечни получилось договориться с Россией? 54:38 - Нужно ли занимать всю Украину до её западной границы? 1:03:39 - Зачем было репрессировать старший командный состав при Сталине? 1:05:30 - Каков лучший аргумент против демократии? 1:11:16 - Практика работы Макаренко с беспризорными детьми в СССР; 1:12:54 - Надо ли было добивать Наполеона в 1814 году? 1:23:26 - Мнение о книге Радзинского "Наполеон"; 1:26:12 - Возврат земель по Ништадскому мирному договору 1721 года; 1:34:45 - Когда дирижёр Трамп уберёт хор Зеленского? 1:35:39 - Нужно ли отдавать западные территории Украины Польше и Венгрии? 1:39:35 - Исчерпал ли себя капитализм как экономическая система? *В материале упоминается Игорь Коломойский, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистовВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
россия
польша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1d/1072390956_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2d8d0ea782ba03db53df45319bb230c7.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, польша, ростислав ищенко, иосиф сталин, петр макаренко, украина.ру, ес, видео, видео
Украина, Россия, Польша, Ростислав Ищенко, Иосиф Сталин, Петр Макаренко, Украина.ру, ЕС, Видео
Надо ли отдавать Западную Украину Польше и Венгрии и как донести до молодёжи правду об СВО — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
00:29 - О "пятой колонне" в России;
13:44 - Как объяснить старшекласснику необходимость проведения СВО?
27:58 - О возможностях конфискации Евросоюзом активов России;
30:55 - Преемственность власти как развитие государства;
41:28 - Почему у Чечни получилось договориться с Россией?
54:38 - Нужно ли занимать всю Украину до её западной границы?
1:03:39 - Зачем было репрессировать старший командный состав при Сталине?
1:05:30 - Каков лучший аргумент против демократии?
1:11:16 - Практика работы Макаренко с беспризорными детьми в СССР;
1:12:54 - Надо ли было добивать Наполеона в 1814 году?
1:23:26 - Мнение о книге Радзинского "Наполеон";
1:26:12 - Возврат земель по Ништадскому мирному договору 1721 года;
1:34:45 - Когда дирижёр Трамп уберёт хор Зеленского?
1:35:39 - Нужно ли отдавать западные территории Украины Польше и Венгрии?
1:39:35 - Исчерпал ли себя капитализм как экономическая система?
*В материале упоминается Игорь Коломойский, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру