"Фокус" Зеленского, биодроны с перьями и шариковая "жертва" переговоров. Неделя необычных фотофактов

29.11.2025

"Фокус" Зеленского, биодроны с перьями и шариковая "жертва" переговоров. Неделя необычных фотофактов

Секретарь СНБО Украины Умеров символически сломал ручку во время обсуждения мирного плана с США, а Молдавия устроила перформанс с "российским дроном". В сфере технологий российская компания Neiry представила голубей-биодронов с нейроинтерфейсами, а на Таймс-сквер в Нью-Йорке появился проморолик с российским аксолотлем

В субботу, 22 ноября, российский путешественник Фёдор Конюхов достиг берегов Антарктиды, где впервые в истории проведёт четырёхмесячную одиночную экспедицию с программой научных исследований. Основной задачей является определение содержания микропластика в прибрежных водах Антарктического полуострова и изучение антропогенного влияния на экосистемы региона.Экспедиция стартовала 15 ноября из аргентинского города Ушуайя. После пересечения пролива Дрейка на шхуне "Амазон" команда достигла острова Ватерлоо, где расположена российская станция "Беллинсгаузен". В воскресенье, 23 ноября, карманные часы фирмы Jules Jurgensen, принадлежавшие пассажиру "Титаника" Исидору Штраусу, были проданы на аукционе в Англии за рекордные 2,3 миллиона долларов. Штраус, совладелец крупнейшей американской сети универмагов, вместе с супругой Идой путешествовал в каюте первого класса и погиб, отказавшись занять место в шлюпке, пока на борту оставались женщины и дети.Тело магната было найдено спустя две недели после катастрофы вместе с личными вещами, включая часы. Супруга Ида также осталась с мужем и погибла, её тело не было обнаружено. Этот трагический эпизод позднее был показан в фильме Джеймса Кэмерона "Титаник".В понедельник, 24 ноября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров продемонстрировал исключительную силу духа на переговорах с американской делегацией в Женеве, он буквально сломал ручку от "градуса" напряжения. Кадры подтверждают: письменные принадлежности не выдержали накала дипломатической битвы.Первый раунд обсуждения правок в мирный план администрации президента США Дональда Трампа прошёл настолько интенсивно, что, по словам источника, "Украине приходилось отстаивать каждый принципиальный пункт". Очевидно, отстаивание включает не только красноречие, но и испытание канцелярских товаров на прочность.В тот же день, 24 ноября, во Владивостоке состоялся двойной праздник – День моржа и день рождения всеобщего любимца, морского артиста Миши. Покоритель сердец тысяч зрителей Приморского океанариума отметил свой 14-й день рождения.Праздничные мероприятия включали специальную программу с угощениями и подарками для именинника. Отмечается, что морж Миша уже много лет радует гостей океанариума своими талантами и по праву считается одной из главных достопримечательностей Владивостока.Во вторник, 25 ноября, Владимир Зеленский представил публике новый номер — "магический шар предсказаний". Во время выступления из ноздри главы киевского режима внезапно выскочил таинственный белый шарик. Хотя официальные источники хранят молчание о природе объекта, эксперты исключили версию о преждевременном носовом снегопаде.В среду, 26 ноября, премьер-министр Албании Эди Рама стал главной новостью во время видеовстречи с Зеленским, которую украинский политик опубликовал в своем Телеграм-канале. На кадрах видно, как Рама большую часть выступления Зеленского проводит, схватившись за голову, а в конце и вовсе опускает ее так, что лицо становится невидимым.Выступление перед так называемой "коалицией желающих" явно произвело сильное впечатление на албанского политика. Особый драматизм моменту придает то, что Рама известен как один из самых экспрессивных политиков Европы. Однако даже ему, судя по всему, оказалось сложно сохранять привычную невозмутимость во время обращения главы киевского режима. 26 ноября российская компания Neiry, резидент "Сколково", представила инновационную разработку — голубей-биодронов с вживленными в мозг нейроинтерфейсами. С помощью чипа операторы могут дистанционно управлять птицами, загружая полетные задания как в обычные беспилотники. Внешне голуби отличаются лишь проводом от нейроинтерфейса и компактным рюкзаком с электроникой на солнечных батареях. Разработка предназначена для экологического мониторинга, поисковых операций и наблюдения за территориями. В перспективе система будет адаптирована для других птиц: воронов — для переноски грузов, чаек — для мониторинга побережий, альбатросов — для наблюдения за морскими акваториями.В среду также президент России Владимир Путин в ходе трёхдневного визита в Бишкек провёл переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и принял участие в саммите ОДКБ. Тогда же, 26 ноября, российский посол в Молдавии Олег Озеров посетил министерство иностранных дел республики, где стал свидетелем тщательно подготовленного представления. К его приезду на ступенях здания МИД был размещён якобы российский беспилотник, обнаруженный ранее на крыше сарая во Флорештском районе.Озеров скептически отнёсся к инсценировке, задав журналистам вопрос: "Вы сами в это верите?" Он обратил внимание на удивительно аккуратную посадку аппарата. Несмотря на это, молдавская сторона вручила ноту протеста, квалифицировав инцидент как "абсолютно недопустимые действия" и "прямую угрозу национальной безопасности".В четверг, 27 ноября, ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28" успешно стартовала с Байконура 27 ноября в 12:28 по московскому времени. Уже в 15:34 мск корабль в штатном режиме пристыковался к Международной космической станции.На борту корабля на МКС прибыли новый экипаж: космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс. Их самочувствие хорошее, сообщила пресс-служба госкорпорации.В пятницу, 28 ноября, на знаменитой площади Таймс-сквер в Нью-Йорке появились видеоролики с участием российского аксолотля — обаятельного обитателя Москвариума. Амфибия, ставшая символом Международной олимпиады по промышленной разработке PROD, в мультипликационной форме приглашает школьников со всего мира принять участие в соревнованиях.

