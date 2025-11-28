Смена Зеленского может произойти в любой момент, но пока он "устраивает всех" — Данилов - 28.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251128/smena-zelenskogo-mozhet-proizoyti-v-lyuboy-moment-no-poka-on-ustraivaet-vsekh--danilov-1072295813.html
Смена Зеленского может произойти в любой момент, но пока он "устраивает всех" — Данилов
Смена Зеленского может произойти в любой момент, но пока он "устраивает всех" — Данилов - 28.11.2025 Украина.ру
Смена Зеленского может произойти в любой момент, но пока он "устраивает всех" — Данилов
Фигура Зеленского остается удобной для всех участников переговорного процесса. Подвешенное состояние киевского режима позволяет Вашингтону сохранять гибкость в переговорах с Москвой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
2025-11-28T05:00
2025-11-28T05:00
новости
украина
запад
вашингтон
владимир зеленский
трамп и зеленский
дональд трамп
украина.ру
сша
киевский режим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0e/1055648674_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a7730477e0b2ab3b40924d119390791d.jpg
Отвечая на вопрос о том, не задумываются ли в Белом доме над сменой лица киевского режима, эксперт указал на несколько причин для сохранения статус-кво."Зеленский устраивает всех. Он устраивает администрацию Трампа, поскольку при неблагоприятном для Украины развитии конфликтного сценария позиции Зеленского еще более ослабнут", — заявил Данилов.Он подчеркнул, что коррупционная тема никуда не исчезла, а текущее положение киевского руководства играет на руку Америке. "Тем не менее подвешенное состояние украинского руководства увеличивает гибкость американской администрации", — констатировал эксперт.При этом Данилов сделал важное заявление о перспективах Зеленского: "То, что смена (Зеленского) может произойти в любой момент, понятно всем", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Европа и Украина копят претензии к плану Трампа и скрывают за ширмой аферу с активами РФ" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров и мирного плана по Украине — в статье Павла Котова "Условия Трампа, слив разговоров Ушакова, поникший Ермак. Кто заводит переговоры в тупик" на сайте Украина.ру.
украина
запад
вашингтон
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0e/1055648674_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_dc0fe128f403ae6dc3103e9751791138.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, вашингтон, владимир зеленский, трамп и зеленский, дональд трамп, украина.ру, сша, киевский режим, власти украины, зеленский сегодня, главные новости
Новости, Украина, Запад, Вашингтон, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру, США, киевский режим, власти Украины, Зеленский сегодня, Главные новости

Смена Зеленского может произойти в любой момент, но пока он "устраивает всех" — Данилов

05:00 28.11.2025
 
© Фото : скриншот видеоЗеленский
Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : скриншот видео
Читать в
ДзенTelegram
Фигура Зеленского остается удобной для всех участников переговорного процесса. Подвешенное состояние киевского режима позволяет Вашингтону сохранять гибкость в переговорах с Москвой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Отвечая на вопрос о том, не задумываются ли в Белом доме над сменой лица киевского режима, эксперт указал на несколько причин для сохранения статус-кво.
"Зеленский устраивает всех. Он устраивает администрацию Трампа, поскольку при неблагоприятном для Украины развитии конфликтного сценария позиции Зеленского еще более ослабнут", — заявил Данилов.
Он подчеркнул, что коррупционная тема никуда не исчезла, а текущее положение киевского руководства играет на руку Америке. "Тем не менее подвешенное состояние украинского руководства увеличивает гибкость американской администрации", — констатировал эксперт.
При этом Данилов сделал важное заявление о перспективах Зеленского: "То, что смена (Зеленского) может произойти в любой момент, понятно всем", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Европа и Украина копят претензии к плану Трампа и скрывают за ширмой аферу с активами РФ" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров и мирного плана по Украине — в статье Павла Котова "Условия Трампа, слив разговоров Ушакова, поникший Ермак. Кто заводит переговоры в тупик" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЗападВашингтонВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийДональд ТрампУкраина.руСШАкиевский режимвласти УкраиныЗеленский сегодняГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:22Сотни жилых помещений повреждены атакой БПЛА ВСУ - мэр Новороссийска
16:20Дмитрий Краснов: ЕС готов раздеться до трусов, чтобы и дальше зарабатывать на Украине
16:18"Чёрная пятница" Ермака. Сможет ли сохранить власть Зеленский?
16:15Василь Вакаров: США указали Ермаку на место, а депутаты Рады скоро побегут в Москву договариваться
16:00Глава СВР в Анкаре обсуждал проблему Украины, Москва изучит присвоение Бельгией денег РФ. Новости к 16.00
16:00Наступление на Запорожском направлении: российские войска создают угрозу окружения Орехова
16:00Киевский "Аристотель" Иннокентий (Гизель) и его "Синопсис"
15:45Бандеровский террор: Как на Украине травят трёхлетних детей за русскую речь
15:28Будапешт готов принять саммит Россия-США: Путин оценил мирные инициативы Венгрии
15:25Отключение интернета помешало защите от БПЛА ВСУ - губернатор Белгородской области
15:24Лондон в истерике: Путин чётко обозначил условия мира, и Британии это не нравится
15:03Российские войска в 15 км от Славянска: создан плацдарм для решающего штурма
14:52Российский разработчик научился управлять голубями, как дронами
14:4128 ноября 2025 года, утренний эфир
14:35Обыск у главы Офиса президента Украины может обрушить всю властную пирамиду
14:25Тактический успех под Красным Лиманом и его стратегическое значение
14:19НАБУ готовится объявить подозрение Ермаку — СМИ
14:17Занимательное краснолиниеведение. Во что упираются миротворческие инициативы
14:06Виктор Орбан в Москве: Венгрия готова стать площадкой для мирных переговоров по Украине
14:00Пропаганда отчаяния: The Economist призывает Запад к "горячей" войне с Россией
Лента новостейМолния