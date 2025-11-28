https://ukraina.ru/20251128/smena-zelenskogo-mozhet-proizoyti-v-lyuboy-moment-no-poka-on-ustraivaet-vsekh--danilov-1072295813.html

Смена Зеленского может произойти в любой момент, но пока он "устраивает всех" — Данилов

Смена Зеленского может произойти в любой момент, но пока он "устраивает всех" — Данилов - 28.11.2025 Украина.ру

Смена Зеленского может произойти в любой момент, но пока он "устраивает всех" — Данилов

Фигура Зеленского остается удобной для всех участников переговорного процесса. Подвешенное состояние киевского режима позволяет Вашингтону сохранять гибкость в переговорах с Москвой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов

2025-11-28T05:00

2025-11-28T05:00

2025-11-28T05:00

новости

украина

запад

вашингтон

владимир зеленский

трамп и зеленский

дональд трамп

украина.ру

сша

киевский режим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0e/1055648674_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a7730477e0b2ab3b40924d119390791d.jpg

Отвечая на вопрос о том, не задумываются ли в Белом доме над сменой лица киевского режима, эксперт указал на несколько причин для сохранения статус-кво."Зеленский устраивает всех. Он устраивает администрацию Трампа, поскольку при неблагоприятном для Украины развитии конфликтного сценария позиции Зеленского еще более ослабнут", — заявил Данилов.Он подчеркнул, что коррупционная тема никуда не исчезла, а текущее положение киевского руководства играет на руку Америке. "Тем не менее подвешенное состояние украинского руководства увеличивает гибкость американской администрации", — констатировал эксперт.При этом Данилов сделал важное заявление о перспективах Зеленского: "То, что смена (Зеленского) может произойти в любой момент, понятно всем", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Европа и Украина копят претензии к плану Трампа и скрывают за ширмой аферу с активами РФ" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров и мирного плана по Украине — в статье Павла Котова "Условия Трампа, слив разговоров Ушакова, поникший Ермак. Кто заводит переговоры в тупик" на сайте Украина.ру.

украина

запад

вашингтон

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, вашингтон, владимир зеленский, трамп и зеленский, дональд трамп, украина.ру, сша, киевский режим, власти украины, зеленский сегодня, главные новости