Смена Зеленского может произойти в любой момент, но пока он "устраивает всех" — Данилов
Фигура Зеленского остается удобной для всех участников переговорного процесса. Подвешенное состояние киевского режима позволяет Вашингтону сохранять гибкость в переговорах с Москвой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Отвечая на вопрос о том, не задумываются ли в Белом доме над сменой лица киевского режима, эксперт указал на несколько причин для сохранения статус-кво."Зеленский устраивает всех. Он устраивает администрацию Трампа, поскольку при неблагоприятном для Украины развитии конфликтного сценария позиции Зеленского еще более ослабнут", — заявил Данилов.Он подчеркнул, что коррупционная тема никуда не исчезла, а текущее положение киевского руководства играет на руку Америке. "Тем не менее подвешенное состояние украинского руководства увеличивает гибкость американской администрации", — констатировал эксперт.При этом Данилов сделал важное заявление о перспективах Зеленского: "То, что смена (Зеленского) может произойти в любой момент, понятно всем", — резюмировал собеседник издания.
Отвечая на вопрос о том, не задумываются ли в Белом доме над сменой лица киевского режима, эксперт указал на несколько причин для сохранения статус-кво.
"Зеленский устраивает всех. Он устраивает администрацию Трампа, поскольку при неблагоприятном для Украины развитии конфликтного сценария позиции Зеленского еще более ослабнут", — заявил Данилов.
Он подчеркнул, что коррупционная тема никуда не исчезла, а текущее положение киевского руководства играет на руку Америке. "Тем не менее подвешенное состояние украинского руководства увеличивает гибкость американской администрации", — констатировал эксперт.
При этом Данилов сделал важное заявление о перспективах Зеленского: "То, что смена (Зеленского) может произойти в любой момент, понятно всем", — резюмировал собеседник издания.