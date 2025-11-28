https://ukraina.ru/20251128/obysk-u-glavy-ofisa-prezidenta-ukrainy-mozhet-obrushit-vsyu-vlastnuyu-piramidu-1072338223.html

Обыск у главы Офиса президента Украины может обрушить всю властную пирамиду

Обыск у главы Офиса президента Украины может обрушить всю властную пирамиду - 28.11.2025 Украина.ру

Обыск у главы Офиса президента Украины может обрушить всю властную пирамиду

НАБУ и САП теперь пришли за Ермаком. Они проводят обыски в доме главы офиса украинского президента, так как политик фигурирует в деле Миндича. Украина.ру, 28.11.2025

НАБУ и САП теперь пришли за Ермаком. Они проводят обыски в доме главы офиса украинского президента, так как политик фигурирует в деле Миндича. Каким образом действия правоохранителей отразятся на всей властной конструкции Зеленского, объяснил депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв. В материале упоминаются Игорь Коломойский, Пётр Порошенко и Василий Малюк. Они внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

