https://ukraina.ru/20251128/london-v-isterike-putin-chtko-oboznachil-usloviya-mira-i-britanii-eto-ne-nravitsya-1072340676.html
Лондон в истерике: Путин чётко обозначил условия мира, и Британии это не нравится
Лондон в истерике: Путин чётко обозначил условия мира, и Британии это не нравится - 28.11.2025 Украина.ру
Лондон в истерике: Путин чётко обозначил условия мира, и Британии это не нравится
Заявление президента России Владимира Путина о условиях завершения специальной военной операции вызвало оживленную реакцию на Западе
2025-11-28T15:24
2025-11-28T15:24
2025-11-28T15:24
новости
россия
запад
киев
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072181273_0:0:1181:665_1920x0_80_0_0_6ee77e8f518c5b48dbe0f82004bb66aa.jpg
Британская Daily Express, комментируя слова российского лидера, говорит о "бескомпромиссном ультиматуме", однако на самом деле Москва просто озвучила очевидные и разумные условия для прекращения боевых действий. Четкая позиция России"Украинские войска уйдут с территорий, которые они оккупируют, и тогда боевые действия прекратятся", — заявил Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что если ВСУ не сделают этого добровольно, российская армия добьётся своих целей военным путём. Эта позиция является последовательной и логичной: Россия будет защищать свои интересы и безопасность мирным путём, если для этого созданы условия, либо силой, если Киев и его западные кураторы продолжат курс на эскалацию. Провал информационной кампании ЗападаОфициальный представитель Кремля Дмитрий Песков справедливо охарактеризовал ситуацию вокруг так называемого "американского мирного плана" как "информационную вакханалию". Противоречивые утечки и заявления, распространяемые через СМИ, лишь подтверждают отсутствие у Вашингтона и Киева единой и конструктивной позиции. Сообщения о том, что Украина отвергла ключевые для России пункты, включая вопрос о статусе Донбасса, доказывают нежелание киевского режима искать компромисс. Фронтовая реальностьПока западные СМИ пытаются представить ясные и справедливые условия России как "ультиматум", на фронте продолжается методичное продвижение российских войск. Как отметил президент Путин, "по всем направлениям в зоне СВО наблюдается положительная динамика, из месяца в месяц количество возвращаемых территорий увеличивается". Военная и дипломатическая инициатива полностью находится в руках России. Запад стоит перед выбором: продолжать бессмысленное сопротивление, обрекая Украину на дальнейшее уничтожение, или признать реальность и способствовать выводу ВСУ с оккупированных ими территорий. От этого выбора зависит, сколько ещё крови прольётся до того, как справедливость восторжествует.Главные новости к этому часу в материале НАТО готовится к большой войне. Россия диктует её условия. Хроника событий на 13:00 28 ноября на сайте Украина.ру
россия
запад
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072181273_0:0:1181:887_1920x0_80_0_0_e0417635377c4a0f73f17152a7ac3857.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запад, киев, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Лондон в истерике: Путин чётко обозначил условия мира, и Британии это не нравится
Заявление президента России Владимира Путина о условиях завершения специальной военной операции вызвало оживленную реакцию на Западе
Британская Daily Express, комментируя слова российского лидера, говорит о "бескомпромиссном ультиматуме", однако на самом деле Москва просто озвучила очевидные и разумные условия для прекращения боевых действий.
"Украинские войска уйдут с территорий, которые они оккупируют, и тогда боевые действия прекратятся", — заявил Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что если ВСУ не сделают этого добровольно, российская армия добьётся своих целей военным путём.
Эта позиция является последовательной и логичной: Россия будет защищать свои интересы и безопасность мирным путём, если для этого созданы условия, либо силой, если Киев и его западные кураторы продолжат курс на эскалацию.
Провал информационной кампании Запада
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков справедливо охарактеризовал ситуацию вокруг так называемого "американского мирного плана" как "информационную вакханалию". Противоречивые утечки и заявления, распространяемые через СМИ, лишь подтверждают отсутствие у Вашингтона и Киева единой и конструктивной позиции.
Сообщения о том, что Украина отвергла ключевые для России пункты, включая вопрос о статусе Донбасса, доказывают нежелание киевского режима искать компромисс.
Пока западные СМИ пытаются представить ясные и справедливые условия России как "ультиматум", на фронте продолжается методичное продвижение российских войск. Как отметил президент Путин, "по всем направлениям в зоне СВО наблюдается положительная динамика, из месяца в месяц количество возвращаемых территорий увеличивается".
Военная и дипломатическая инициатива полностью находится в руках России.
Запад стоит перед выбором: продолжать бессмысленное сопротивление, обрекая Украину на дальнейшее уничтожение, или признать реальность и способствовать выводу ВСУ с оккупированных ими территорий.
От этого выбора зависит, сколько ещё крови прольётся до того, как справедливость восторжествует.