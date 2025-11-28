https://ukraina.ru/20251128/london-v-isterike-putin-chtko-oboznachil-usloviya-mira-i-britanii-eto-ne-nravitsya-1072340676.html

Лондон в истерике: Путин чётко обозначил условия мира, и Британии это не нравится

Лондон в истерике: Путин чётко обозначил условия мира, и Британии это не нравится - 28.11.2025 Украина.ру

Лондон в истерике: Путин чётко обозначил условия мира, и Британии это не нравится

Заявление президента России Владимира Путина о условиях завершения специальной военной операции вызвало оживленную реакцию на Западе

2025-11-28T15:24

2025-11-28T15:24

2025-11-28T15:24

новости

россия

запад

киев

владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072181273_0:0:1181:665_1920x0_80_0_0_6ee77e8f518c5b48dbe0f82004bb66aa.jpg

Британская Daily Express, комментируя слова российского лидера, говорит о "бескомпромиссном ультиматуме", однако на самом деле Москва просто озвучила очевидные и разумные условия для прекращения боевых действий. Четкая позиция России"Украинские войска уйдут с территорий, которые они оккупируют, и тогда боевые действия прекратятся", — заявил Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что если ВСУ не сделают этого добровольно, российская армия добьётся своих целей военным путём. Эта позиция является последовательной и логичной: Россия будет защищать свои интересы и безопасность мирным путём, если для этого созданы условия, либо силой, если Киев и его западные кураторы продолжат курс на эскалацию. Провал информационной кампании ЗападаОфициальный представитель Кремля Дмитрий Песков справедливо охарактеризовал ситуацию вокруг так называемого "американского мирного плана" как "информационную вакханалию". Противоречивые утечки и заявления, распространяемые через СМИ, лишь подтверждают отсутствие у Вашингтона и Киева единой и конструктивной позиции. Сообщения о том, что Украина отвергла ключевые для России пункты, включая вопрос о статусе Донбасса, доказывают нежелание киевского режима искать компромисс. Фронтовая реальностьПока западные СМИ пытаются представить ясные и справедливые условия России как "ультиматум", на фронте продолжается методичное продвижение российских войск. Как отметил президент Путин, "по всем направлениям в зоне СВО наблюдается положительная динамика, из месяца в месяц количество возвращаемых территорий увеличивается". Военная и дипломатическая инициатива полностью находится в руках России. Запад стоит перед выбором: продолжать бессмысленное сопротивление, обрекая Украину на дальнейшее уничтожение, или признать реальность и способствовать выводу ВСУ с оккупированных ими территорий. От этого выбора зависит, сколько ещё крови прольётся до того, как справедливость восторжествует.Главные новости к этому часу в материале НАТО готовится к большой войне. Россия диктует её условия. Хроника событий на 13:00 28 ноября на сайте Украина.ру

россия

запад

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, киев, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины