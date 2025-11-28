Алексей Анпилогов: Взятие Павлограда позволит "отрезать" большой кусок Харьковской области - 28.11.2025 Украина.ру
Алексей Анпилогов: Взятие Павлограда позволит "отрезать" большой кусок Харьковской области
Алексей Анпилогов: Взятие Павлограда позволит "отрезать" большой кусок Харьковской области - 28.11.2025 Украина.ру
Алексей Анпилогов: Взятие Павлограда позволит "отрезать" большой кусок Харьковской области
Освобождение Покровска и Мирнограда открывает оперативный простор для удара на ключевой узел ВСУ — Павлоград. Его взятие позволит перерезать пути снабжения значительной части харьковской группировки ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Эксперт указал на стратегическое значение Павлограда. "Павлоград – это укрепленный пункт связности фронта ВСУ. Оттуда идут дороги и на север, и на восток, и на юг. Если мы возьмем Павлоград, мы сможем двигаться на Лозовую и отсечь от снабжения серьезный кусок Харьковской области, решая вопросы четырехградья [Славянско-Краматорской агломерации]", — заявил Анпилогов.Он также описал тактический успех, создающий плацдарм для этого наступления. "Чуть западнее идут бои за Новопавловку, куда мы осуществили прорыв под прикрытием тумана. &lt;...&gt; На этом плацдарме будут накапливаться наши штурмовые подразделения для последующих атак на Межевую, а оттуда – на Павлоград", — пояснил военный аналитик.Эксперт с иронией отнесся к попыткам ВСУ мифологизировать оборону города. "Осталось только Зеленскому приехать и сфотографироваться возле стелы. Тогда город быстро станет дотационным", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: США пытаются выйти из войны за счет Европы, а Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Военкор Тимофей Ермаков: ВС РФ очищают от ВСУ северо-восток Волчанска и готовятся идти на Великий Бурлук" на сайте Украина.ру.
новости, павлоград, харьковская область, россия, алексей анпилогов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, плацдарм, наступление вс рф, наступление россии, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, прогнозы сво, спецоперация
Новости, Павлоград, Харьковская область, Россия, Алексей Анпилогов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, плацдарм, наступление ВС РФ, наступление России, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, прогнозы СВО, Спецоперация

Алексей Анпилогов: Взятие Павлограда позволит "отрезать" большой кусок Харьковской области

05:40 28.11.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодразделение РХБЗ группировки войск "Запад"
Подразделение РХБЗ группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Дзен Telegram
Освобождение Покровска и Мирнограда открывает оперативный простор для удара на ключевой узел ВСУ — Павлоград. Его взятие позволит перерезать пути снабжения значительной части харьковской группировки ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Эксперт указал на стратегическое значение Павлограда. "Павлоград – это укрепленный пункт связности фронта ВСУ. Оттуда идут дороги и на север, и на восток, и на юг. Если мы возьмем Павлоград, мы сможем двигаться на Лозовую и отсечь от снабжения серьезный кусок Харьковской области, решая вопросы четырехградья [Славянско-Краматорской агломерации]", — заявил Анпилогов.
Он также описал тактический успех, создающий плацдарм для этого наступления. "Чуть западнее идут бои за Новопавловку, куда мы осуществили прорыв под прикрытием тумана. <...> На этом плацдарме будут накапливаться наши штурмовые подразделения для последующих атак на Межевую, а оттуда – на Павлоград", — пояснил военный аналитик.
Эксперт с иронией отнесся к попыткам ВСУ мифологизировать оборону города. "Осталось только Зеленскому приехать и сфотографироваться возле стелы. Тогда город быстро станет дотационным", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: США пытаются выйти из войны за счет Европы, а Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Военкор Тимофей Ермаков: ВС РФ очищают от ВСУ северо-восток Волчанска и готовятся идти на Великий Бурлук" на сайте Украина.ру.
