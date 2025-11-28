https://ukraina.ru/20251128/aleksey-anpilogov-vzyatie-pavlograda-pozvolit-otrezat-bolshoy-kusok-kharkovskoy-oblasti-1072292977.html

Алексей Анпилогов: Взятие Павлограда позволит "отрезать" большой кусок Харьковской области

Освобождение Покровска и Мирнограда открывает оперативный простор для удара на ключевой узел ВСУ — Павлоград. Его взятие позволит перерезать пути снабжения значительной части харьковской группировки ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

Эксперт указал на стратегическое значение Павлограда. "Павлоград – это укрепленный пункт связности фронта ВСУ. Оттуда идут дороги и на север, и на восток, и на юг. Если мы возьмем Павлоград, мы сможем двигаться на Лозовую и отсечь от снабжения серьезный кусок Харьковской области, решая вопросы четырехградья [Славянско-Краматорской агломерации]", — заявил Анпилогов.Он также описал тактический успех, создающий плацдарм для этого наступления. "Чуть западнее идут бои за Новопавловку, куда мы осуществили прорыв под прикрытием тумана. <...> На этом плацдарме будут накапливаться наши штурмовые подразделения для последующих атак на Межевую, а оттуда – на Павлоград", — пояснил военный аналитик.Эксперт с иронией отнесся к попыткам ВСУ мифологизировать оборону города. "Осталось только Зеленскому приехать и сфотографироваться возле стелы. Тогда город быстро станет дотационным", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: США пытаются выйти из войны за счет Европы, а Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Военкор Тимофей Ермаков: ВС РФ очищают от ВСУ северо-восток Волчанска и готовятся идти на Великий Бурлук" на сайте Украина.ру.

