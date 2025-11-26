https://ukraina.ru/20251126/1072236411.html
Военкор Тимофей Ермаков: ВС РФ очищают от ВСУ северо-восток Волчанска и готовятся идти на Великий Бурлук
Военкор Тимофей Ермаков: ВС РФ очищают от ВСУ северо-восток Волчанска и готовятся идти на Великий Бурлук - 26.11.2025 Украина.ру
Военкор Тимофей Ермаков: ВС РФ очищают от ВСУ северо-восток Волчанска и готовятся идти на Великий Бурлук
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-11-26T18:59
2025-11-26T18:59
2025-11-26T18:59
эксклюзив
спецоперация
россия
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
донбасс
покровск/красноармейск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/10/1058137721_4:0:2045:1148_1920x0_80_0_0_2aad3ab2daa50b3a430c1f97d96bdc5b.jpg
Волчанская освободительная операция действительно близка к завершению. Под контролем ВСУ еще остается территория на северо-востоке города. Фронт практически пролегает сейчас по Гуркановской и Ветеринарной улицам, а также по промышленному и сельскохозяйственному району до улицы Чкалова, которая ведет в поселок Волчанские хутора.Также в районе Волчанска за последнее время под контроль ВС РФ перешло порядка четырех ближайших деревень, включая Цегельное и Синельниково. Начались бои за Вильчу – отдельный квартал Волчанска со станцией Гарбузовка. И когда мы окончательно займем всю эту территорию, это направление будет называться не Волчанское, а Великобурлукское. Именно этот населенный пункт является одним из важнейших логистических хабов группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области.Что касается ситуации в Красноармейской агломерации, то сам город Красноармейск освобожден в плане нашего оперативно-тактического присутствия там. Да, ВСУ еще пытаются забрасывать туда отдельные группы со стороны Гришино, но в предместьях самого Гришино уже идут бои. А если мы возьмем Новоалександровку, последняя трасса снабжения Гришино будет перерезано. Это будет означать, что крышка большого котла под Красноармейском захлопнется.По поводу обстановки в самом Димитрове пришли оперативные сведения, что наши подразделения, которые не так давно освободили Новопавловку, соединились с группировкой войск, которая зачистила юг Димитрова. То есть наши подразделения совместно продвигаются по Соборной улице. Бои идут за улицы Тюленина и Забилы.Конечно, всем бы хотелось, чтобы эта агломерация была зачищена как можно быстрее, чтобы можно было развить наступление в Донбассе. Но пока имеем то, что имеем.
https://ukraina.ru/20250917/1068810465.html
https://ukraina.ru/20251125/polkovnik-gennadiy-alekhin-vsu-v-speshke-stroyat-ukrepleniya-pod-kharkovom-i-brosayut-rezervy-pod-1072158742.html
россия
волчанск
харьковская область
донбасс
покровск/красноармейск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/10/1058137721_259:0:1790:1148_1920x0_80_0_0_38cca39e2351fc6fe3aad2e14c27821f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, спецоперация, россия, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, донбасс, покровск/красноармейск
Эксклюзив, Спецоперация, Россия, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Покровск/Красноармейск
Военкор Тимофей Ермаков: ВС РФ очищают от ВСУ северо-восток Волчанска и готовятся идти на Великий Бурлук
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Волчанская освободительная операция действительно близка к завершению. Под контролем ВСУ еще остается территория на северо-востоке города. Фронт практически пролегает сейчас по Гуркановской и Ветеринарной улицам, а также по промышленному и сельскохозяйственному району до улицы Чкалова, которая ведет в поселок Волчанские хутора.
Также в районе Волчанска за последнее время под контроль ВС РФ перешло порядка четырех ближайших деревень, включая Цегельное и Синельниково. Начались бои за Вильчу – отдельный квартал Волчанска со станцией Гарбузовка. И когда мы окончательно займем всю эту территорию, это направление будет называться не Волчанское, а Великобурлукское. Именно этот населенный пункт является одним из важнейших логистических хабов группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области.
Что касается ситуации в Красноармейской агломерации, то сам город Красноармейск освобожден в плане нашего оперативно-тактического присутствия там. Да, ВСУ еще пытаются забрасывать туда отдельные группы со стороны Гришино, но в предместьях самого Гришино уже идут бои. А если мы возьмем Новоалександровку, последняя трасса снабжения Гришино будет перерезано. Это будет означать, что крышка большого котла под Красноармейском захлопнется.
По поводу обстановки в самом Димитрове пришли оперативные сведения, что наши подразделения, которые не так давно освободили Новопавловку, соединились с группировкой войск, которая зачистила юг Димитрова. То есть наши подразделения совместно продвигаются по Соборной улице. Бои идут за улицы Тюленина и Забилы.
Конечно, всем бы хотелось, чтобы эта агломерация была зачищена как можно быстрее, чтобы можно было развить наступление в Донбассе. Но пока имеем то, что имеем.