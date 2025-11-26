https://ukraina.ru/20251126/1072236411.html

Военкор Тимофей Ермаков: ВС РФ очищают от ВСУ северо-восток Волчанска и готовятся идти на Великий Бурлук

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

Волчанская освободительная операция действительно близка к завершению. Под контролем ВСУ еще остается территория на северо-востоке города. Фронт практически пролегает сейчас по Гуркановской и Ветеринарной улицам, а также по промышленному и сельскохозяйственному району до улицы Чкалова, которая ведет в поселок Волчанские хутора.Также в районе Волчанска за последнее время под контроль ВС РФ перешло порядка четырех ближайших деревень, включая Цегельное и Синельниково. Начались бои за Вильчу – отдельный квартал Волчанска со станцией Гарбузовка. И когда мы окончательно займем всю эту территорию, это направление будет называться не Волчанское, а Великобурлукское. Именно этот населенный пункт является одним из важнейших логистических хабов группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области.Что касается ситуации в Красноармейской агломерации, то сам город Красноармейск освобожден в плане нашего оперативно-тактического присутствия там. Да, ВСУ еще пытаются забрасывать туда отдельные группы со стороны Гришино, но в предместьях самого Гришино уже идут бои. А если мы возьмем Новоалександровку, последняя трасса снабжения Гришино будет перерезано. Это будет означать, что крышка большого котла под Красноармейском захлопнется.По поводу обстановки в самом Димитрове пришли оперативные сведения, что наши подразделения, которые не так давно освободили Новопавловку, соединились с группировкой войск, которая зачистила юг Димитрова. То есть наши подразделения совместно продвигаются по Соборной улице. Бои идут за улицы Тюленина и Забилы.Конечно, всем бы хотелось, чтобы эта агломерация была зачищена как можно быстрее, чтобы можно было развить наступление в Донбассе. Но пока имеем то, что имеем.

