"Резервы в огневых мешках": полковник Алехин о безуспешных попытках ВСУ остановить наступление ВС РФ

Попытки командования ВСУ перебросить резервы для стабилизации фронта заканчиваются разгромом в огневых мешках, а вокруг Харькова в панике возводятся новые укрепления. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0d/1058861080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f816ce5a7c7a1acbb3f005636bbb9421.jpg

Эксперт привел конкретные данные о потерях. "За минувшие сутки потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области составили более 50 человек; вскрыты и уничтожены различные вооружения и техника, а также семь пунктов управления БПЛА, склад материальных средств и боеприпасов", – сообщил обозреватель.Он также описал меры, предпринимаемые ВСУ для обороны Харькова. "По периметру автомобильной окружной трассы вокруг Харькова украинская сторона в усиленном режиме возводит фортификационные сооружения, – заявил Алехин. – Туда постоянно прилетают наши FPV-дроны, а также работают ВКС, активно применяя умные бомбы с унифицированным модулем планирования и корректировки".По его информации, "по имеющейся информации ВСУ стали отводить часть сил и средств из Золочева и Казачьей Лопани по направлению к Дергачам", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ в спешке строят укрепления под Харьковом и бросают резервы под Волчанск" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Влад Шлепченко: России пора выключать украинские АЭС и растягивать фронт ВСУ за счет Чернигова и Херсона" на сайте Украина.ру.

