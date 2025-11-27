"Резервы в огневых мешках": полковник Алехин о безуспешных попытках ВСУ остановить наступление ВС РФ
Попытки командования ВСУ перебросить резервы для стабилизации фронта заканчиваются разгромом в огневых мешках, а вокруг Харькова в панике возводятся новые укрепления. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
"ВСУ пытаются перебросить в этот район резервы со стороны Чугуева и Печенег, однако подразделения попадают в огневые мешки, так как ВС РФ в основном контролируют шоссейную дорогу Волчанск – Старый Салтов – Харьков", – констатировал Алехин.
Эксперт привел конкретные данные о потерях. "За минувшие сутки потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области составили более 50 человек; вскрыты и уничтожены различные вооружения и техника, а также семь пунктов управления БПЛА, склад материальных средств и боеприпасов", – сообщил обозреватель.
Он также описал меры, предпринимаемые ВСУ для обороны Харькова. "По периметру автомобильной окружной трассы вокруг Харькова украинская сторона в усиленном режиме возводит фортификационные сооружения, – заявил Алехин. – Туда постоянно прилетают наши FPV-дроны, а также работают ВКС, активно применяя умные бомбы с унифицированным модулем планирования и корректировки".
По его информации, "по имеющейся информации ВСУ стали отводить часть сил и средств из Золочева и Казачьей Лопани по направлению к Дергачам", – подытожил собеседник издания.
