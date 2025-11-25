https://ukraina.ru/20251125/1072100942.html

Влад Шлепченко: России пора выключать украинские АЭС и растягивать фронт ВСУ за счет Чернигова и Херсона

Влад Шлепченко: России пора выключать украинские АЭС и растягивать фронт ВСУ за счет Чернигова и Херсона - 25.11.2025 Украина.ру

Влад Шлепченко: России пора выключать украинские АЭС и растягивать фронт ВСУ за счет Чернигова и Херсона

Об этом рассказал военный обозреватель информационного интернет-телеканала "Царьград" Влад Шлепченко в интервью изданию Украина.руНекоторое время назад в день войск РХБЗ "Ростех" поставил на фронт новую партию "Солнцепеков". При этом про усовершенствованные огнеметные системы "Тосочка" и "Дракон" не было сказано ни слова. Некоторые эксперты связывают это с тем, что у "Тосочки" и "Дракона" при относительно небольшом увеличении дальнобойности стала значительно меньше мощь залпа. Дескать, угроза дронов для этого вида техники никуда не исчезла, поэтому решили действовать проверенными "Солнцепеками".- Влад, согласны ли вы с такой оценкой?- Сложно сказать.Если в целом говорить о поставках бронетехники, то мы видим, что предпочтение отдается тем образцам и в том виде, в котором наша промышленность умеет их делать. В частности, мы столько раз говорили, что фронту нужны обмангаленные танки-сараи с огромными козырьками и всем остальным. Тем не менее, их не только в таком виде не выпускают с заводов – их даже на фронте лепят из подручных материалов. Я понимаю, что их неудобно вести по железной дороге, потому что они не вписываются в габариты. Но на заводах могли бы изготавливать хотя бы сборочные комплекты, чтобы на месте превращать танки в "царь-мангалы", которые устойчивы к ударам дронов, могут тралить местность от мин и даже перевозить бойцов.Еще один показательный пример – история с гусеничным бронетранспортёром на базе БМП-3, который презентовался весной-летом 2025 года. С "Солнцепеками" работает та же схема. "Промышленность привыкла это делать. Воюйте этим. А то, что вам реально надо – потом расскажете".Что касается "Тосочки", то это хорошая система, но система колесная. "Солнцепек" на гусеничном шасси все же будет иметь преимущество в плане проходимости. Но, повторюсь, на фронт идет та продукция, которую наша оборонка умеет делать. А то, чего она делать не умеет, особо и не идет. Пока существенных изменений в этом плане я не вижу.- А в целом какое будущее у наших тяжелых огнеметов? Выходит, у нас останется один "Солнцепек", и каждый его выезд на позиции будет сопровождаться целой спецоперацией?- Конечно, надо переходить на современные системы. У "Солнцепека" совершенно недостаточная дальность огня. Под роями дронов эта машина не особо может применяться. У него огромный пакет боекомплекта, который легко может подорваться и уничтожить машину. И кучность у него никакая. Да, в полях он может превращать укрепрайоны противника в лунный пейзаж. А если надо город чистить, где еще остается немалое количество мирных жителей? Применять "Солнцепеки" в городе — это чревато.Повторюсь, любые наши РСЗО должны двигаться дальше. Им нужны управляемые высокоточные снаряды по аналогии с "Хаймарсом". Да, пусть это будет мощный термобар, но он не должен лететь абы куда с точностью "поллаптя по карте". На СВО неактуальны системы, которые работают по площадям. Во-первых, разряженные боевые порядки. Во-вторых, сражения в городах, где живут такие русские люди, которым просто не повезло родиться на Украине.И какой-то большой радости от того, что "Солнцепеки" продолжают идти в войска, лично я не испытываю.Сможем ли мы создать более эффективные ТОСы? Наверное, сможем, если мы Су-57 производим. Там же никаких космических технологий не требуется. Северная Корея в Африку поставляла модернизированные ракеты для "Града", сделав их высокоточными. А если изготовить высокоточные снаряды для РСЗО можно, почему нельзя сделать их для 220-мм калибра для мощных боеприпасов с термобаром?Просто надо принять соответствующее решение: или мы это делаем, или нет.- В продолжение темы. У нас сейчас критикуют идею оружейников вкладываться в развитие артиллерийского модуля "Кедр" для гаубицы Д-30 из-за его невысокой скорости и небольшой дальности стрельбы орудия. А есть ли вообще будущее у самоходных установок калибром в 120-мм, которые бьют на 15 км, как "Вена" или "Флокс"?- Нет. Это вчерашний день. Это тоже к вопросу о том, что фронту дают ту технику, которую привыкли и могут делать. Та же "Мста" имела экспортный вариант под натовский баллистический снаряд с длинным стволом и большой зарядной камерой. Если ее сейчас начать выпускать, ее дальность стрельбы будет сопоставима с западными самоходками. А у нас снова обсуждаются 120-мм орудия на 15 километров. Так ведь дроны уже стабильно летают на 25-30 километров. Украина жалуется, что наши дроны на оптоволокне летают на 50 километров. Для артиллеристов, работающих на такой близкой дистанции – это постоянная игра со смертью. Им приходится проявлять чудеса отваги и изворотливостиНужна другая тактика ее применения. Нужен дрон-корректировщик и высокоточные снаряды. На больших дистанциях для поражения целей надо вагонами отстреливать из-за рассеивания и кругового отклонения. Попасть можно только за счет закона больших чисел, а это лишние расходы боеприпасов и времени, за которое позиция орудия будет вскрыта и уничтожена украинскими дронами.То есть когда у нас говорят про "огневое подавление", то это паллиативный термин в условиях СВО. Нам не подавлять надо, а поражать. Поэтому нужен дрон-корректировщик, устойчивый канал связи типа "Старлинка" и орудие. И тогда уже батарею орудий можно ужимать с четырех стволов до двух, быстро добиваться поражения и уходить с позиции.И, опять же, надо наладить массовый выпуск баллистических наконечников (взрыватель с функцией коррекции курса). Это аналог американского M1156, который позволяет любой 155-мм снаряд превратить высокоточный. У нас точно такой же баллистический наконечник был создан в 2010х годах, но в серию он не пошел, потому что его посчитали ненужным. А СВО показала, что без него не обойтись.- Некоторое время назад мы перебросили под Покровск усовершенствованные "Гиацинт-К". Можно ли сделать вывод об их эффективности? И дождемся ли мы появления на фронте "Коалиции"?- "Гиацинты" применяются. Это мощная пушка с хорошей дальностью. Это адекватное решение, насколько можно судить.Что касается "Коалиции", то это был проект мирного времени, заточенный под получение больших премий и заказов. У нас всегда были проблемы с микроэлектроникой. Мы слабо производим элементную базу. А микроэлектроника нужна в колоссальных количествах, потому что она используется во всех средствах поражения.Мы микроэлектронику регулярно закупаем. Украина жалуется, что на них каждый день летят американские микропроцессоры от Intel и японские модули памяти. Все это установлено в "Геранях" и крылатых ракетах. "Коалиция" тоже требует колоссальных вычислительных мощностей. В этом плане она похожа на танк "Армата", которому нужно столько же электроники, как истребителю третьего поколения.Еще по поводу "Коалиции" был вопрос насчет шасси. Шасси от Т-90 выглядит несколько коротковатым для такой платформы с таким стволом.В общем, вряд ли мы увидим "Коалицию" в войсках. У нас точно не будет ее в массовом количестве, способном изменить ситуацию на фронте. А вот экспортный вариант "Мсты" под натовский баллистический стандарт дал бы нам самоходку, сопоставимую с западными образцами. Особенно, если к ней прикрутить разведывательный контур в виде тех же самых "Орланов" и высокоточные снаряды "Краснополь". Они дороже снарядов с баллистическими наконечниками, но на какие-то жирные цели их тратить не жалко, потому что они смогут поражать их с одного выстрела.- А какое будущее у карманной артиллерии вроде компактного модуля "Козерог" с направляющими от РСЗО?- "Козерог" — это оружие для другого типа войн – для полупартизанских конфликтов в духе "Выстрелил и убежал". А куда ты убежишь, когда на одного бойца спокойно тратится по 4-5 дронов? Эффективность у них никакая. Они годятся лишь для того, чтобы слабо подготовленных противников кошмарить на блокпостах.В этом плане даже северокорейские маленькие буксируемые 107-мм реактивные установки смотрятся более перспективными. Ими можно отстреляться, а потом на мотоциклах заскочить на позиции противника.Мне кажется, "Козерог" был больше сделан от безнадеги. Когда промышленность недорабатывает, людям на фронте занимаются такими переделками, чтобы не чувствовать себя совсем уж беспомощными. Скажем, американские солдаты во Вторую мировую войну обкладывали свои "Шерманы" мешками с песком. Понятно, что он не мог попадание снаряда от "Пантеры", но психологически они все равно чувствовали себя более защищенными.С другой стороны, СВО показала, что наши фронтовые кулибины нащупывают правильные решения, потому что "танки-сараи" действительно демонстрируют чудеса живучести. В этом смысле хорошо бы нашим конструкторам выйти из кабинетов, съездить на фронт, услышать потребности бойцов, а потом изготовить необходимую технику из нормальных материалов по чертежам.Те же самые решетчатые материалы делают из секций бывших заборов детских садов. Но там нужны специальные ламели, закалённые до высокой твердости, чтобы у кумулятивного снаряда нос разбивался и формирование кумулятивной струи нарушалось. Это именно инженерные вещи. Но наша промышленность по-прежнему изготавливает маленькие аккуратненькие мангалы над крышами танков образца 2022 года.Поэтому надо сделать так, чтобы промышленность поняла потребности фронта и сделала эти изделия на профессиональном уровне.- В прошлый раз вы говорили, что "Мадьяр" пытается копировать концепцию люфтваффе времен Второй мировой войны, когда он собирает вокруг себя асов и использует их на узких участках фронта. А могут ли наши полки беспилотных войск стать аналогом воздушных армий и подразделений истребителей танков, которые помогали прорываться крупным механизированным соединениям?- К этому все идет. Можно только порадоваться, что опыт противника учтен. Мы не стали изобретать велосипед или размениваться на создание отдельных батальонов. Сразу было заявлено о формировании полков. Полк – это достаточно крупная структура, в которую можно вписать подразделения ударных и транспортных дронов, а также роту или батальон тактических разведчиков. Эти полки удобно туда-сюда перебрасывать и сразу добиваться перевеса на конкретном участке фронта.- Будут ли у вас пожелания по конкретным моделям ударных дронов? Скажем, "Молния" на оптоволокне. И сможем ли мы создать свои аналоги "Бабы-Яги" для бомбардировки и для снабжения?- "Молния" — это как раз очень хороший пример того, как простенькая вещь нашла свою нишу и активно развивается. Раньше этот дрон оснащался противотанковой миной, а сейчас под него изготавливается специальный комбинированный боеприпас. Он тебе и осколочный, и кумулятивный, и термобарический.Мы ведем работу по дронам на оптоволокне, способным летать на 50 километров, а также по алгоритмам машинного зрения. Но проблема в том, что оптоволокно – это лишний вес. Катушка на 50 километров отбирает огромную часть полезной нагрузки дрона и усложняет маневрирование. А Украина уже сейчас начинает эксперименты с полевыми заграждениями. Грубо говоря, поперек поля, где наши летают, натягивают колючую проволоку типа "Егоза" и заставляют катушку крутиться, чтобы нити перерезались. Рано или поздно противник научится натягивать эту проволоку и пускать по ней ток высокого напряжения, чтобы нити, которые на нее легли, переплавлялись. В общем, они будут искать системные способы обрыва кабелей.Что касается мультикоптеров, то нам их придется делать. Они хороши не только как бомбардировщики, но и как средство доставки грузов на передовую. СВО – это война рассредоточенных порядок с постоянными просачиваниями и изоляцией района боевых действий, когда дроны летают на 20-30 километров, выжигают всю технику и даже коридоры с натянутыми сетками не спасают. Но украинцы в этих условиях умудряются с помощью мультикоптеров снабжать своих смертников.Мне кажется, что следующим этапом в развитии тяжелых коптеров станет эвакуация раненых. Понятно, что "Бабу-Ягу" легко подбить, и раненый упадет. Но при правильном подходе на эти БПЛА можно поставить станции РЭБ. И вообще их грузоподъемность будет настолько велика, что они станут средством доставки десанта. Это то, как аэромобильная пехота сможет выжить в 21 веке, потому что эпоха вертолетов давно прошла.А то, что украинцам удалось на вертолете высадить спецназ на окраины Покровска, а потом уйти – им просто повезло. Есть видео, как наш дрон-ждун лежал на дороге и видел, как над ним пролетает "Черный ястреб". Просто не успели догнать и поразить.Понятное дело, что для этого понадобится много тяжелых коптеров, чтобы гибель части десантников не привела к срыву операции. Но если удастся забросить спецназ в тыл врага, где у него нет пехоты, его пунктам управления БПЛА, штабам и стабилизационным пунктам для откачивания раненых будет очень плохо.Повторюсь, тяжелые мультикоптеры – это универсальная вещь, у которой большие перспективы развития по самым разным направлениям.- Как вы в целом оцениваете удары по энергетике и охоту за подвижным составом на железных дорогах Украины?- Удары по подвижному составу оцениваю положительно. А что касается энергетики, то тут придется преодолеть психологический барьер и отключать три атомные электростанции. Пока они работают, никакого блэкаута мы не дождемся. Удары по ТЭС и ТЭЦ – это перевод дорогостоящих средств поражения. Да, для них это неприятно, но это – прекращение подачи света в дома, а мы стараемся с гражданским населением не воевать.Пока же на Украине все равно работает интернет и связь. Они могут вести войну 21 века.Может быть, российское руководство считает, что удары по АЭС будут иметь слишком серьезные политические последствия. Но киевский режим не стесняется бить прямо по распределительным устройствам наших атомных станций. Недавно был удар по Воронежской АЭС. Да, "Росатом" молодцы, что быстро все починили, но если посмотреть на это в более широком контексте, то это означает, что у Украины нет никаких красных линий.И если мы вырубим их АЭС, то они потеряют 60% электрогенерации.Для этого сперва надо выключить те подстанции, которые выдают электричество в сеть. Они переведут свои реакторы в защищенный режим и снизят им мощность. Потом мы будем выбивать открытые распределительные устройства. Украина переведет свои реакторы в режим горячего останова. А потом мы не будем им давать подключиться к сети, чтобы они перешли в режим холодного останова, и эта история закончилась.Добавлю еще по поводу железной дороги. Она остается самым экономически эффективным средством перевозки военных грузов. И я считаю, что нам надо бить по железнодорожным мостам через Днепр. Я готов согласиться с тем, что у нас нет средств по уничтожению автомобильных мостов. Но железнодорожный состав – это очень тяжелая штука. Если он пойдет по поврежденному мосту, он просто доломает его своим весом.Повторюсь, удары по энергетике – хорошо, но мало. А в вопросе железных дорог двигаемся в правильном направлении.- Какой у вас будет прогноз по фронту до конца 2025 года, если переговорный процесс не окажет серьезного влияния на ход боевых действий?- Мне очень нравится, как складывается обстановка в Запорожской области. Это продолжение истории, которая началась со взятия Угледара. Мы двигаемся с востока и сворачиваем в рулон оборонительные линии врага, которые были выстроены для отражения атаки с юга.ВСУ сами довели ситуацию до такой стадии, когда утащили оттуда все, что можно, а "Восток" пошел в наступление. Да, противник пытается удержать Гуляйполе только за счет минирования всех подступов к нему.Запорожье – город, который включен в состав РФ. И это уже третий областной центр, который киевскому режиму надо обязательно удерживать, чтобы не допускать больших политических потрясений.Да, мы стоим близко от Харькова, но он слишком большой, чтобы его штурмовать. Для этого 100-тысячной группировки не хватит. Да, есть Сумы, но город прикрывает крупный лесной массив, пройти к которому от Юнаковки нам так и не удалось. А вот продвижение к Запорожью добавит ВСУ еще одну головную боль. Это будет еще один чемодан без ручки, которой тащить тяжело, а бросить – жалко.Что касается ближайшей перспективы, то это Северск и Красный Лиман. Мы там создаем условия для охвата Славянско-Краматорской агломерации – этого забора на 50 километров из промышленной и урбанизированной застройки. Также я ожидаю окончательного освобождения района Купянска и восстановления там железнодорожного узла, чтобы запитать крупную группировку, способную пойти на юг Харьковской области.Есть еще не самый вероятный вариант: я бы не удивился, если бы зимой мы пошли в Черниговскую область.В прошлом году это направление было оперативный тупиком, которое никому не было нужным. Мы туда не лезли, потому что "зайдешь ты в эти леса, а что дальше?". Украину там тоже все устраивало, потому что она прорвалась в Курскую область и все силы бросала туда. А сейчас, когда мы превосходим противника в живой силе, нам выгодно растягивать вражеские порядки. То есть значение Черниговской области меняется.Это регион, который по кратчайшей дороге выводит нас к Киеву без всякого штурма самого Чернигова. И нас заход туда уже напряжет ВСУ настолько, что им надо будет собирать там группировку и обеспечивать ее. Эти войска на защиту Донбасса, Запорожья и Херсона уже не пойдут.Кстати, Херсон – это направление, которое оказалось подвешенным. Мы побили мосты на остров Карантинный. Были сообщения, что наши ДРГ туда заходят. Оказалось, что зашли, потрогали и ушли. Но при достаточном ослаблении противника вполне вероятно, что наши войска попытаются вернуться в город.В общем, помимо успехов под Купянском, Лиманом и Северском я жду, что будет расширяться зона боевых действий за счет Черниговской области и Херсона.

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

