27 ноября 2025 года, утренний эфир

27 ноября 2025 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 27.11.2025

Сегодня в эфире: Новости и фронтовые сводки. Знакомьтесь, Россия. Девягорско-Лихвинский музей-заповедник. Гость: Андрей Кудрявцев, заведующий филиалом Тульского музейного объединения – Девягорско-Лихвинский музей-заповедник Новороссия – жемчужина России. О запуске Енакиевского металлургического завода. Гость: Александр Васильев - кандидат исторических наук Время Новороссии. Работа и перспективы Молодежного совета Министерства культуры ДНР. Гость: Игорь Юрьевич Голуб, Заместитель Председателя Молодежного совета Министерства культуры ДНР Школы жизни. Работа кафедры журналистики, сотрудничество с ВУЗАми России, предстоящий серебряный юбилей кафедры. Аналитика от издания Украина.ру. Что происходит с экономикой Украины. Гость: Иван Лизан - глава аналитического бюро центра "Сонар-2050" Большое интервью. О ходе переговоров по украинскому кризису, а также о неопределённой позиции Запада по Украине. Гость: Рафаэль Ордуханян - политолог-американист

