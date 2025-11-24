https://ukraina.ru/20251124/ob-ukrainskikh-poteryakh-1072103798.html

Об украинских потерях

Об украинских потерях - 24.11.2025 Украина.ру

Об украинских потерях

До сих пор по российскому информационному пространству разгуливают толпы наивных людей, не верящих, что у Украины закончился мобилизационный ресурс и кончаются войска на фронте.

2025-11-24T18:10

2025-11-24T18:10

2025-11-24T18:10

россия

украина

киев

александр сырский

адольф гитлер

николай васильевич гоголь

вооруженные силы украины

тцк

ркка

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/18/1072104148_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_300a887606121bc61ea8bb393177c3c6.jpg.webp

Памятуя о заявленных Киевом в начале 2022 года потенциальных пяти миллионах человек, годных для военной службы в первой линии, они вопрошают: "Ну, ладно, допустим, миллион-полтора ВСУ потеряли убитыми. Пусть ещё такое же количество раненных слишком сильно искалечены, чтобы вернуться в строй. Но должно же было остаться ещё не менее двух миллионов. А, с учётом того, что ТЦК выгребают подчистую и эпилептиков, и туберкулёзников, а также со скидкой на то, что потери в полтора миллиона убитыми взяты по верхней возможной планке, где-то в закромах ВСУ должно остаться около трёх миллионов человек – огромная сила".Из этих домыслов сторонники версии о неисчерпаемости украинского мобилизационного ресурса делают вывод, что Сырский приготовил ВС РФ страшную ловушку – спрятал где-то в оврагах и буераках три миллиона обученных и вооружённых по последнему писку западной военной моды головорезов, а нас на фронте заманивает недобитыми эпилептиками и туберкулёзниками, у которых вместо техники инвалидные коляски да скорые помощи. Ждёт, когда российская армия окончательно потеряет бдительность, расслабится, оторвётся от тылов и баз снабжения, вот тут-то он и перейдёт в решительное контрнаступление. Тем более, что Украина создала кучу новых армейских корпусов (и все, если верить Киеву, элитные).Версия красивая, даже где-то исторически обоснованная: Гитлер к концу войны тоже насоздавал на бумаге кучу "корпусов" и "дивизий", без техники и личного состава, зато с громкими названиями, и всё ждал, когда же они отбросят от Берлина РККА, а заодно утопят в Ла-Манше союзников.Давайте и мы обратимся к истории и посмотрим куда исторически девается так называемый украинский мобилизационный ресурс. Из второй половины XVII– первой половины XVIII века у нас есть смутные упоминания (в основном украинскими авторами) того, что "вольнолюбивые казаки" не терпели имперского тоталитарного насилия над собственными творческими личностями и потому очень не любили, когда их посылали на войну за пределы родных степей (например на шведский фронт) – сразу начинали умирать от несправедливости и даже иногда бунтовать. А строительство Санкт-Петербурга, куда их определили в виду полой военной непригодности, и вовсе стало могилой для тысяч казаков (или даже десятков тысяч, до миллионов, слава Богу украинские историки в этом случае не досчитались, ибо, тогда, как это у них не раз бывало в иных случаях, получилось бы, что казаков на строительстве Санкт-Петербурга погибло больше, чем во всей Российской империи тогда населения было).К счастью, помимо растиражированных большевиками в пароксизме "классовой борьбы" сказок украинских "историков", из второй половины XVIII века до нас дошли точные данные, как минимум об одном "строительном подвиге" украинского казачества на имперской службе – строительстве Елисаветинской крепости (будущего Елисаветграда, переименованного при историческом материализме в Кировоград, а при украинстве в Кропивницкий).Итак, к 1752 году имперским властям становится ясно, что расслабившись "под сенью дружеских штыков" - прикрытые российской армией от турок и татар, занявшиеся закрепощением местного населения и выбиванием себе "шляхетских вольностей", малороссийские казаки стали непригодны не только для дальних зарубежных походов, но даже для патрулирования открытой южной границы собственных степей. Гоголь, через сто лет описывавший этот период в своих произведениях очень точно передал местный образ жизни, как беспрерывную пьянку, азартные игры, издевательство сильных над слабыми, попытки на чужом горбу въехать в рай, ради чего не гнушались ложью, подлогами, даже убийствами – полное торжество даже не права силы, а права подлости.Но границу-то охранять надо. Вот в 1752 году императрица Елизавета Петровна подписывает указ о строительстве Елисаветинской крепости, как центра поселения хорватских эмигрантов, которые во главе с полковником Иваном Хорватом переселились в Россию, в количестве изначально трёх полков. На деле там будут не только хорваты, но и сербы, и черногорцы, и македонцы, и волохи (будущие молдаване), регион даже получит впоследствии наименование Новой Сербии или Славяносербии.Количество "пикинерных" легкоконных полков из числа переселенцев позднее увеличилось в два раза, а затем они были переименованы в гусарские. Так как до самого присоединения Крыма при Екатерине Великой для защиты степи от грабительских татарских вылазок была необходима боеспособная лёгкая конница, которую малороссийские казаки выставлять оказались неспособны.Однако, малороссийские казачьи полки и даже "Войско Запорожское" существовали, землями владели, доход с них получали немаленький, налоги не платили – считалось, что всё это, а также всякие внеочередные подарки, им причитается за службу. Поскольку же военную службу они давно были нести не в состоянии, их решили использовать хотя бы для строительных работ. Военных строительных работ, то есть, по прямому назначению, как военнослужащих. Их послали не в болота Эстляндии и Ингерманландии, не на войну против страшных шведских каролинеров или прусских гренадер Фридриха Великого (сметавших с лица земли целые европейские армии). Казачков отправили в родных степях построить крепость для защиты своих же земельных угодий, причём защищать должны были полки, созданные из балканских "мигрантов".Крепость под руководством генерал-майора (позднее генерал-аншефа) Ивана Фёдоровича Глебова и главы переселенцев полковника (позднее генерал-поручика) Ивана Хорвата строили в тёплое время года "целых" четыре месяца, с июня по октябрь 1754 года. Поскольку подчинённым полковника Хорвата приходилось одновременно и строить, и границу патрулировать, им в помощь при строительстве был придан Гадячско-Миргородский полк украинских казаков (Миргород – исконные гоголевские места). Протяженность укреплений крепости составила около 6 верст – примерно 9-11 километров. В момент прибытия к месту работ в полку насчитывалось 1390 человек (примерно по 14 человек на 100 погонных метров стройки, не считая других строителей).Четыре месяца летом помахать лопатой на берегу великой реки – не совсем, конечно, курорт, но и не каторга – ближе к активному отдыху. Опять же, не под залпами прусских орудий стоять. К концу строительства крепости полк практически перестал существовать – с полей крупнейших европейских сражений русские полки возвращались в более боеспособном состоянии, с гораздо меньшими невосполнимыми потерями. Из 1390 первоначальных, в полку осталось в строю 230 человек.Не подумайте, они не погибли от зверского отношения "царских сатрапов" и невыносимых условий. За всё время работ умерло всего 72 человека. Для того времени, когда медицина и техника безопасности оставляли желать лучшего, когда в степях от желудочно-кишечных заболеваний вымирали целые армии, это вообще не потери. Учитывая, что мыть руки перед едой казаки были не приучены, а по утрам, в виду нехватки рассола, похмелье они "лечили" водой прямо из Днепра, в котором тут же и лошадей своих купали, можно сказать, что отношение к личному составу было предельно бережным по нормам не только средины XVIII века, но даже конца XIX века. Об этом же свидетельствует и количество заболевших (кто не умер, а позднее вернулся в строй) – 233 человека.Большая часть полка – 855 человек, или 2/3 от первоначальной численности, просто сбежала. Это в 11 раз больше, чем умерших и в 3,5 раза больше, чем заболевших. Ну не хотели казаки заниматься ничем общественно полезным, только убивать и грабить. Причём беззащитных, так как убивать и грабить на войне они тоже не хотели, ибо там их самих могут убить и ограбить, а, как известно, "нас за що?".Вот такое краткое документальное свидетельство об "исторической доблести украинского казачества", которому Россия даже охрану с Балкан привезла, чтобы турки и татары их не обижали, и полную свободу "панування" в родных степях предоставила, а они не смогли в условиях пионерского лагеря четыре месяца пожить и немножко землю покопать. Кстати, если бы 2/3 не сбежало, то крепость могли бы и в два раза быстрее построить, вообще в августе закончить.А теперь давайте вернёмся к нынешнему украинскому воинству. Не спорим, были там добровольцы (тысяч пятьсот, наверное), но "самоликвидировались" - перебила их на фронте российская армия. Остальные же сотнями тысяч в год бегут с фронта. Но это те, кто на фронт попал, а украинские же ТЦК свидетельствуют о том, что из пойманных ими на улицах до фронта доезжает едва ли треть (а то и меньше) – остальные убегают по пути в учебные центры и из самих учебных центров. К тому же миллионы уехали за границу (и это не одни лишь женщины и дети).Вот и получается, что идейные в большинстве погибли, "носители традиций малороссийского казачества" разбежались в разные стороны. Остались только тыловые коррумпированные нацисты, пошедшие в нацизм ради коррупции, а не для смерти за идею и не сумевшие убежать от ТЦК эпилептики да туберкулёзники на фронте. Но и этот последний резерв главкома Сырского близок к исчерпанию, потому и истерят европейцы и носятся со срочными мирными планами американцы.Кстати, обратите внимание, несмотря на полученный ими в качестве строителей бросовый человеческий материал, генерал-майор Глебов и полковник Хорват крепость в степи построили. Стоит она до сих пор. Территория же эта давно называется не "Земли Войска Запорожского" и даже не Славяносербия, а Новороссия, по имени тех, кто в конечном итоге организовал освоение этих земель, кто построил там города, крепости, порты и верфи, и кому они поэтому до сих пор по праву принадлежат.О том, как своеобразно проводят на Украине украинизацию и кого предлагают теперь призывать на войну - в воскресном фельетоне издания Украина.ру "Самолеты-призраки за призрачные деньги, мова для кошек, собаки в бою. Кто нас удивил на прошедшей неделе"

https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html

россия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

россия, украина, киев, александр сырский, адольф гитлер, николай васильевич гоголь, вооруженные силы украины, тцк, ркка, мнения, весь ищенко