Битва за Херсон: обозреватель Шлепченко рассказал о перспективах освобождения города - 24.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251124/bitva-za-kherson-obozrevatel-shlepchenko-rasskazal-o-perspektivakh-osvobozhdeniya-goroda-1071986649.html
Битва за Херсон: обозреватель Шлепченко рассказал о перспективах освобождения города
Битва за Херсон: обозреватель Шлепченко рассказал о перспективах освобождения города - 24.11.2025 Украина.ру
Битва за Херсон: обозреватель Шлепченко рассказал о перспективах освобождения города
Херсонское направление становится зоной стратегической неопределенности, где разрушение ключевых переправ и активные действия разведгрупп создают предпосылки для изменения оперативной обстановки в пользу российских войск. Об этом рассказал военный обозреватель интернет-издания "Царьград-ТВ" Влад Шлепченко в комментарии изданию Украина.ру
2025-11-24T05:15
2025-11-24T05:15
новости
херсон
россия
черниговская область
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060792431_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1155692e9e3d8571bfcb9b2fc0290257.jpg
Анализируя текущую ситуацию на Херсонском направлении, эксперт обратил внимание на его особый статус. "Кстати, Херсон – это направление, которое оказалось подвешенным", – констатировал Шлепченко."Мы побили мосты на остров Карантинный", – отметил военный обозреватель, подчеркивая важность нарушения логистических маршрутов ВСУ. Он также прокомментировал информацию о деятельности разведывательных подразделений: "Были сообщения, что наши ДРГ туда заходят. Оказалось, что зашли, потрогали и ушли".Шлепченко указал на потенциальное развитие оперативной обстановки. "Но при достаточном ослаблении противника вполне вероятно, что наши войска попытаются вернуться в город", – заявил эксперт. Эта перспектива, по его мнению, становится все более реалистичной.Таким образом, Херсонское направление может стать одним из приоритетов в рамках расширения зоны боевых действий, особенно на фоне успехов российских войск на других участках фронта, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Влад Шлепченко: Россия делает все, чтобы Запорожье стало для ВСУ чемоданом без ручки" на сайте Украина.ру.О ключевых событиях в зоне спецоперации за прошедшую неделю — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе: контуры надвигающейся на ВСУ катастрофы" на сайте Украина.ру.
херсон
россия
черниговская область
купянск
красный лиман
северск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060792431_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_09b7368d13cf4819c71c2c3cb91fbdd9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, херсон, россия, черниговская область, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, купянск, красный лиман, северск, наступление вс рф, дрг
Новости, Херсон, Россия, Черниговская область, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация, Купянск, Красный Лиман, Северск, наступление ВС РФ, ДРГ

Битва за Херсон: обозреватель Шлепченко рассказал о перспективах освобождения города

05:15 24.11.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Херсонское направление становится зоной стратегической неопределенности, где разрушение ключевых переправ и активные действия разведгрупп создают предпосылки для изменения оперативной обстановки в пользу российских войск. Об этом рассказал военный обозреватель интернет-издания "Царьград-ТВ" Влад Шлепченко в комментарии изданию Украина.ру
Анализируя текущую ситуацию на Херсонском направлении, эксперт обратил внимание на его особый статус. "Кстати, Херсон – это направление, которое оказалось подвешенным", – констатировал Шлепченко.
"Мы побили мосты на остров Карантинный", – отметил военный обозреватель, подчеркивая важность нарушения логистических маршрутов ВСУ. Он также прокомментировал информацию о деятельности разведывательных подразделений: "Были сообщения, что наши ДРГ туда заходят. Оказалось, что зашли, потрогали и ушли".
Шлепченко указал на потенциальное развитие оперативной обстановки. "Но при достаточном ослаблении противника вполне вероятно, что наши войска попытаются вернуться в город", – заявил эксперт. Эта перспектива, по его мнению, становится все более реалистичной.
Таким образом, Херсонское направление может стать одним из приоритетов в рамках расширения зоны боевых действий, особенно на фоне успехов российских войск на других участках фронта, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Влад Шлепченко: Россия делает все, чтобы Запорожье стало для ВСУ чемоданом без ручки" на сайте Украина.ру.
О ключевых событиях в зоне спецоперации за прошедшую неделю — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе: контуры надвигающейся на ВСУ катастрофы" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиХерсонРоссияЧерниговская областьУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияСпецоперацияКупянскКрасный ЛиманСеверскнаступление ВС РФДРГ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Кратчайшая дорога к Киеву: военный эксперт о возможном "зимнем заходе" в Черниговскую область
05:45Украина за неделю. Из Киева транзитом через Женеву: каким план Трампа доедет до Москвы
05:30Поразил цель на дистанции 57 километров: полковник Алехин о секрете дальности дрона "Бумеранг"
05:15Битва за Херсон: обозреватель Шлепченко рассказал о перспективах освобождения города
05:00"Такие машины просто необходимы": эксперт о необходимости создавать БТРы на танковых шасси
04:50Контроль логистики и инфраструктуры: эксперт о том, как бойцы закрепляются в ключевых районах Купянска
04:40"Свободных денег у Германии нет": Борисов про требование Мерца ограничить въезд беженцев с Украины
04:37Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:30"На Украине будут хлопать в ладоши": эксперт о возможной смене власти в США в пользу Конгресса
04:15"Что нужно — всё таскает": военный эксперт оценил ударный дрон "Князь Вандал Новгородский"
04:01Наступление ВС РФ и "нервные" переговоры в Женеве. Итоги 23 ноября
04:00"Танк — расходник современной войны": политолог сравнил подходы к бронетехнике в России и Германии
03:31Оперативная сводка за 23 ноября от канала "Дневник Десантника"
03:14"Должна капитулировать": фундаментальных отличий между планами Трампа и ЕС не существует
02:51"Нервные" переговоры в Женеве: Киев заподозрили в передаче СМИ деталей плана Трампа
02:17Новый раунд переговоров начался в Швейцарии с участием США, Украины и ЕС. Другие новости
02:01Обстановка на Покровском направлении: ВС РФ замкнули кольцо
01:27Угроза украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:04Продолжаются тяжёлые бои в восточной части Константиновки
00:40The Telegraph опубликовала полный текст плана ЕС по урегулированию конфликта на Украине
Лента новостейМолния