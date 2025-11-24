https://ukraina.ru/20251124/bitva-za-kherson-obozrevatel-shlepchenko-rasskazal-o-perspektivakh-osvobozhdeniya-goroda-1071986649.html

Битва за Херсон: обозреватель Шлепченко рассказал о перспективах освобождения города

Битва за Херсон: обозреватель Шлепченко рассказал о перспективах освобождения города - 24.11.2025 Украина.ру

Битва за Херсон: обозреватель Шлепченко рассказал о перспективах освобождения города

Херсонское направление становится зоной стратегической неопределенности, где разрушение ключевых переправ и активные действия разведгрупп создают предпосылки для изменения оперативной обстановки в пользу российских войск. Об этом рассказал военный обозреватель интернет-издания "Царьград-ТВ" Влад Шлепченко в комментарии изданию Украина.ру

2025-11-24T05:15

2025-11-24T05:15

2025-11-24T05:15

новости

херсон

россия

черниговская область

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060792431_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1155692e9e3d8571bfcb9b2fc0290257.jpg

Анализируя текущую ситуацию на Херсонском направлении, эксперт обратил внимание на его особый статус. "Кстати, Херсон – это направление, которое оказалось подвешенным", – констатировал Шлепченко."Мы побили мосты на остров Карантинный", – отметил военный обозреватель, подчеркивая важность нарушения логистических маршрутов ВСУ. Он также прокомментировал информацию о деятельности разведывательных подразделений: "Были сообщения, что наши ДРГ туда заходят. Оказалось, что зашли, потрогали и ушли".Шлепченко указал на потенциальное развитие оперативной обстановки. "Но при достаточном ослаблении противника вполне вероятно, что наши войска попытаются вернуться в город", – заявил эксперт. Эта перспектива, по его мнению, становится все более реалистичной.Таким образом, Херсонское направление может стать одним из приоритетов в рамках расширения зоны боевых действий, особенно на фоне успехов российских войск на других участках фронта, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Влад Шлепченко: Россия делает все, чтобы Запорожье стало для ВСУ чемоданом без ручки" на сайте Украина.ру.О ключевых событиях в зоне спецоперации за прошедшую неделю — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе: контуры надвигающейся на ВСУ катастрофы" на сайте Украина.ру.

херсон

россия

черниговская область

купянск

красный лиман

северск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсон, россия, черниговская область, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, купянск, красный лиман, северск, наступление вс рф, дрг