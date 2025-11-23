https://ukraina.ru/20251123/popytka-k-begstvu-byvshiy-prezident-brazilii-khotel-snyat-elektronnyy-braslet-payalnikom-1072047599.html

Попытка к бегству. Бывший президент Бразилии хотел срезать электронный браслет паяльником

В Бразилии арестовали экс-президента Жаира Болсонару. Сотрудники правоохранительных органов доставили его в штаб-квартиру федеральной полиции, которая располагается в городе Бразилиа — столице этого южноамериканского государства, — поместив в специальную камеру для особо важных персон.

Жаир Болсонару был приговорён судом к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы — за попытку организовать государственный переворот против действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силва. После оглашения приговора он находился под домашним арестом и носил специальный электронный браслет. Причиной задержания стало то, что бывший президент попытался снять это устройство с помощью паяльника — с вероятной целью побега, который пытались организовать его сторонники из различных ультраправых организаций.Жаир Болсонару сказал полиции, что решился на этот поступок исключительно из праздного любопытства. Но в такую версию мало кто верит — фотографии деформированного браслета, опубликованные в бразильской прессе, говорят о том, что бразильский политик потратил на это занятие немало времени и усилий. Хотя справиться с хитрым электронным прибором ему в итоге так и не удалось.Достучаться до Трампа явно не получилось. Когда журналисты попросили его прокомментировать историю с незадачливым Жаиром, президент США ограничился лаконичной фразой: "Это очень плохо". Потому что буквально за день до этих событий Белый дом без особого шума пошёл с Лулой на мировую, отменив сорокапроцентные пошлины на бразильские продукты питания — включая мясо, кофе, какао и тропические фрукты, — которые были введены американцами в августе в качестве наказания за судебное преследование Болсонару.Трамп решился на этот шаг, чтобы обуздать рост цен на внутреннем продовольственном рынке — поскольку Бразилия является для США важнейшим поставщиком кофейных зёрен и говядины, которую используют для приготовления традиционных американских бургеров.Тарифы на бразильскую продукцию стали для Вашингтона классическим выстрелом в ногу, потому что они серьёзно усиливали инфляцию. В течение последних месяцев розничные цены на кофе выросли в Америке сразу на 40 %, и представители Демократической партии активно использовали это обстоятельство в целях борьбы против республиканской администрации. Ведь постоянно растущие цены на основные продукты питания являются самым важным фактором, который приводит к снижению рейтингов американского президента.Невзирая на политические симпатии к Болсонару, Трампу пришлось вернуться к нормальным торговым отношениям с крупнейшей страной Южной Америки. Тем более что его атаки на бразильское правительство привели к росту популярности Лулы, который не поддавался экономическому давлению американцев, твёрдо заявляя о решимости отстаивать национальные интересы своей страны.Сторонники бывшего президента Бразилии наверняка ощущают себя преданными — ведь в последнее время они заметно активизировали борьбу против правительства, полагаясь на активную поддержку американцев.Болсонарист Клаудио Кастру, занимающий пост губернатора штата Рио-де-Жанейро, устроил кровавую бойню в фавелах Рио под предлогом борьбы против местных наркоторговцев. Лула высказал по этому поводу недовольство, и правая бразильская оппозиция попыталась обвинить его в покровительстве наркобизнесу — в расчёте на то, что Белый дом объявит войну левому правительству Бразилии и поможет Болсонару вернуться к власти.Судя по всему, команда Трампа понимает, что конфронтация с бразильским руководством не принесёт США ничего хорошего. В Вашингтоне до сих пор не могут решиться на активные силовые действия против президента Венесуэлы Николаса Мадуро — потому что призывы атаковать эту латиноамериканскую страну не пользуются популярностью у американских избирателей, а новая война на территории Южной Америки может принести республиканской администрации большие политические проблемы.В этой ситуации американцы решили не открывать ещё один фронт против бразильского президента Лулы. Таким образом, он сумел одержать важную победу в политическом противостоянии с Трампом и госсекретарём Марко Рубио — главным идеологическим противником американских левых политиков. А успехи бразильцев вдохновляют другие латиноамериканские страны, и они ведут себя всё более независимо, не обращая внимания на угрозы повышения тарифов со стороны США.Президент Мексики Клаудия Шейнбаум, которую недавно пытались сместить с помощью майдана, анонсировала строительство новой железной дороги — чтобы соединить столичный мегаполис Мехико с городом Нуэво-Ларедо, расположенным на мексиканско-американской границе.Логистический проект получил название "Поезд Мексиканского залива" — в пику Дональду Трампу, называющему этот залив Американским. Над ним будут работать китайские инженеры, что вызывает в Белом доме серьёзное беспокойство. Трамп даже заявил о готовности нанести по территории Мексики воздушный удар — под предлогом борьбы против наркоторговцев. Однако Шейнбаум не обратила на эти угрозы никакого внимания и пообещала закончить строительство железной дороги в максимально сжатые сроки.Ещё одним политическим поражением США стали результаты референдума в Эквадоре. Более 60 % граждан этой страны проголосовали против того, чтобы вновь открыть американскую военную базу на побережье Тихого океана.Президент Даниэль Нобоа — банановый плантатор, который родился в Майами и является типичным ставленником Вашингтона, — заранее пообещал Рубио вернуть в Эквадор американских солдат. Но теперь эти планы придётся отложить на неопределённый срок. Игнорировать результаты волеизъявления эквадорцев нельзя, потому что это однозначно приведёт к серьёзным протестам.Попытки взять Южную Америку под свой контроль, превратив этот континент в "задний двор" США, пока что терпят очевидную неудачу — несмотря на все усилия команды Трампа и Рубио. Управлять миром из Вашингтона больше не получается. И американским политикам поневоле приходится считаться с этой неприятной для них реальностью.Читайте также: Майдан в Мексике. Почему атакуют Клаудию Шейнбаум

