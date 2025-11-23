https://ukraina.ru/20251123/italyantsy-ne-veryat-chto-rossiya--vrag-kak-massimo-alberti-vernulsya-v-rossiyu-posle-20-let-razluki-1071981088.html

Итальянцы не верят, что Россия — враг. Как Массимо Альберти вернулся в Россию после 20 лет разлуки

Итальянцы не верят, что Россия — враг. Как Массимо Альберти вернулся в Россию после 20 лет разлуки

Крупный специалист по производству шерсти и кашемира Массимо Альберти в свое время налаживал текстильное производство в России, а теперь решил переехать в нашу страну навсегда.

Итальянец Массимо Альберти в России не впервые.В прошлом он уже бывал в России по работе — по вопросам сотрудничества с Министерством сельского хозяйства и минеральных ресурсов. Это было в 2000-х. Он вспоминает, как жил в гостинице рядом с Красной площадью, смотрел на гуляющих людей и его посещало ощущение, что он уже был здесь когда-то в прошлой жизни и мог бы остаться в России навсегда.Обстоятельства сложились иначе, и с тех пор Массимо не был в России ни разу."Но мне всегда хотелось вернуться, даже в такой сложный период в истории, — говорит он. — И я очень рад, что у меня это в итоге вышло. Теперь я хотел бы получить возможность остаться здесь навсегда".По словам Массимо, за последние 20 лет в его жизни произошли интересные, но тяжёлые события, которые в конце концов и привели его к решению о переезде.Массимо Альберти родился в Риме, но большую часть жизни прожил на родине своих предков — на севере Италии, в Пьемонте. Если точнее — в городе Биелла, откуда пошла вся шерстопрядильная промышленность страны. Там началось производство шерсти и кашемира великолепного качества."Я практически вырос на производстве, — признаётся Массимо, — и очень хорошо его изучил. В Италии это дело я знаю в мельчайших подробностях".Он стал крупнейшим специалистом в области производства шерсти и кашемира, а карьера в крупной промышленной компании позволила много путешествовать. Массимо налаживал производственные линии во многих странах Западной Европы, а также в Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке — в Йоханнесбурге, в тех местах, откуда поставляется сырьё.В те годы он посетил и Россию, где в роли менеджера-координатора в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства и минеральных ресурсов проводил реконструкцию завода текстильной промышленности по производству льна в подмосковном Красавине. Позже завод перенесут в Вологду."С тех пор прошло 22 или 23 года, и моя жизнь за это время сильно изменилась. Изменилась из-за проблем в личной жизни. У меня были жена и двое детей, но я был ещё очень молодым человеком, который не имел достаточно опыта, чтобы правильно сочетать крайне успешную карьеру и семейную жизнь. Я жил работой, в постоянных перелётах — и в итоге личная жизнь дала трещину, мы разошлись с женой. Каждый переживает такое по-разному, а я оставил всё имущество жене и детям, взял два чемодана и поехал искать себя в новых профессиях".В следующие 20 лет своей жизни Массимо кардинально изменил её, превратив любовь к спорту, морю и горам в профессиональную деятельность.Он выучился на шкипера, чтобы управлять парусной яхтой — принципиально не моторной, а именно парусной. Летом Массимо выходил в море, а зимой тренировал желающих заниматься горными лыжами — в молодости он участвовал в соревнованиях по гигантскому слалому и фристайлу.Примерно с 2004 года и до сих пор Массимо живёт такой жизнью, работая в лыжной и сноуборд-школе Supreme и тренируя людей в Доломитовых Альпах на северо-востоке Италии.Но…Ещё в 2000-х, во время работы в России, он познакомился с певицей Еленой. В тот момент знакомство дальше дружбы не перешло, и, вернувшись в Италию, Массимо зарегистрировался в российской соцсети "ВКонтакте", чтобы общаться с Еленой и следить за её творчеством. Когда обстоятельства изменились, они встретились снова."Мы хотим пожениться и быть вместе", — объясняет Массимо, почему он решил переезжать в Россию.Однако одно дело — желание, а другое — реальные возможности, прежде всего связанные с работой. В принципе, Массимо готов продолжать деятельность в сфере туризма и спорта."Я могу управлять яхтами хоть в Чёрном, хоть в Балтийском, хоть в Белом море, а для лыжного спорта в России снега более чем достаточно", — смеётся он.Но, конечно, больше всего ему хотелось бы вернуться к тому делу, с которым он вырос как специалист и в котором видит наибольший смысл — к лёгкой промышленности, к созданию и развитию производств."Я знаю, что в России есть работа. Вся загвоздка только в языке. Я, помимо итальянского, хорошо владею французским и английским и уверен, что смогу выучить русский в течение года. А если Елена мне поможет — то и быстрее. Я уже знаю алфавит и читаю вывески на улицах. Правда, там много слов с латинскими корнями, поэтому их просто понять. Я купил клавиатуру с русской раскладкой, с кириллицей. Русская грамматика считается трудной, но уверен, что к следующей нашей встрече я уже буду говорить по-русски".Сравнивая Россию и Италию, Массимо говорит, что отношения между людьми в этих двух странах очень похожи. Итальянцев принимают так же тепло, как в Италии принимали русских, когда до введения санкций была возможность свободно пересекать границы."Русские и итальянцы похожи по своему дружелюбному отношению к иностранцам, — считает Массимо, — хотя свои симпатии они выражают немного по-разному. Итальянцы чуть более эмоциональны, веселы и приветливы, а у русских более ироничное чувство юмора, но в целом дружелюбие, да и юмор тоже нас объединяют. Я в России всегда чувствовал себя как дома, хотя я пока и не знаю русского языка".На вопрос об отношении родных к решению о переезде в Россию в условиях сложной международной обстановки Массимо отвечает философски:"Я думаю, они ещё об этом не знают. Но мои дети выросли с постоянно путешествующим папой, и они знают, что я человек мира, человек широких взглядов, поэтому вряд ли будут удивлены. Возможно, даже обрадуются тому, что я наконец обрёл своё место. В конце концов они унаследовали от меня свободолюбие и живут не в Италии, где родились, а в Швейцарии. Уверен, они примут мой выбор".То же самое с итальянскими друзьями. Массимо переписывается с ними, присылает фотографии, рассказывает о том, где бывает, — и они реагируют с теплом и интересом.Массимо убедительно доказывает, что итальянское правительство и итальянский народ — не одно и то же."Сегодня мы должны разделять население Италии и правительство Италии. Итальянцы в массе своей прекрасно помнят времена туризма и другого сотрудничества между нашими странами. Помнят периоды истории, когда мы были связаны дружбой. Так что сегодня Италия, по сути, страдает, вынужденно находится в такой ситуации, когда желания народа не совпадают с политикой правительства. Есть, конечно, те, кто верит пропаганде — и за них бывает даже обидно. Но прогрессивная часть населения Италии прекрасно знает, что мы не враги и что русские любят Италию, много знают о её культуре".Массимо с сожалением констатирует, что мы вынуждены сейчас жить в условиях санкций и искусственно разжигаемой неприязни, но времена меняются — и всё обязательно изменится к лучшему.Еще одна история о том, почему между Италией и Россией выбирают Россию — в материале «Хочу жить в России! От модных дизайнеров Милана к пожарным Донецка»

