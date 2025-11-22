https://ukraina.ru/20251122/ves-zapad-prishel-ubivat-rossiyu-no-proigral-sam-politolog-o-fiasko-zamyslov-vashingtona-1071789615.html

Весь Запад пришел убивать Россию, но проиграл сам: политолог о фиаско замыслов Вашингтона

Провал западного проекта по уничтожению России станет событием исторического масштаба. Дональд Трамп пытается вывести США из конфликта на Украине, чтобы поражение оказалось европейским и британским, но не американским. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, теле и радиоведущий Дмитрий Куликов

2025-11-22T05:40

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065810989_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_ecb0267b0cd89cf99d5b41b87501db5f.jpg

Куликов заявил, что провал замыслов Запада будет иметь историческое значение. "Это же будет событие исторического масштаба. Весь Запад пришел убивать Россию, у него ничего не получилось, и он сам проиграл", — сказал он.Эксперт связал эту ситуацию с действиями президента США. "Трамп это понимает. Поэтому пытается медленно вытащить США из этого конфликта. Для него важно, чтобы поражение было европейское и британское, но не американское", — пояснил аналитик. Хорошо известно, что проектировщиками всей этой ситуации были Штаты, они поставили цель по уничтожению России, указал Куликов. "Просто они поняли, что эта цель сейчас с помощью этих инструментов (Украина) в этих геополитических условиях не достижима. Вот Трамп и пытается не допустить глобального столкновения России и США", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Василия Кашина: Украине грозит блэкаут и развал фронта, а США ввязались в опасную гонку с Россией и Китаем.

2025

Новости

