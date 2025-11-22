Весь Запад пришел убивать Россию, но проиграл сам: политолог о фиаско замыслов Вашингтона - 22.11.2025 Украина.ру
Весь Запад пришел убивать Россию, но проиграл сам: политолог о фиаско замыслов Вашингтона
Провал западного проекта по уничтожению России станет событием исторического масштаба. Дональд Трамп пытается вывести США из конфликта на Украине, чтобы поражение оказалось европейским и британским, но не американским. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, теле и радиоведущий Дмитрий Куликов
Полный текст материала "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Василия Кашина: Украине грозит блэкаут и развал фронта, а США ввязались в опасную гонку с Россией и Китаем.
Украина.ру
новости, россия, сша, украина, дональд трамп, украина.ру, куликов дмитрий, война на украине, ес, британия, великобритания, война, чем закончится война на украине, прогноз, прогноз войны на украине, аналитики, украина аналитика
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Украина.ру, Куликов Дмитрий, война на Украине, ЕС, Британия, Великобритания, война, чем закончится война на Украине, прогноз, прогноз войны на Украине, аналитики, Украина аналитика

Весь Запад пришел убивать Россию, но проиграл сам: политолог о фиаско замыслов Вашингтона

Провал западного проекта по уничтожению России станет событием исторического масштаба. Дональд Трамп пытается вывести США из конфликта на Украине, чтобы поражение оказалось европейским и британским, но не американским. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, теле и радиоведущий Дмитрий Куликов
"Цель Европы, чтобы добиться уничтожения России и завладения ее ресурсами была ошибочной. Ничего из этого не вышло. Но признаться в этом ни один из европейских лидеров не может", — рассказал политолог.
Куликов заявил, что провал замыслов Запада будет иметь историческое значение. "Это же будет событие исторического масштаба. Весь Запад пришел убивать Россию, у него ничего не получилось, и он сам проиграл", — сказал он.
Эксперт связал эту ситуацию с действиями президента США. "Трамп это понимает. Поэтому пытается медленно вытащить США из этого конфликта. Для него важно, чтобы поражение было европейское и британское, но не американское", — пояснил аналитик.
Хорошо известно, что проектировщиками всей этой ситуации были Штаты, они поставили цель по уничтожению России, указал Куликов.
"Просто они поняли, что эта цель сейчас с помощью этих инструментов (Украина) в этих геополитических условиях не достижима. Вот Трамп и пытается не допустить глобального столкновения России и США", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в интервью Василия Кашина: Украине грозит блэкаут и развал фронта, а США ввязались в опасную гонку с Россией и Китаем.
Лента новостейМолния