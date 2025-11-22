https://ukraina.ru/20251122/stantsii-utesheniya-kak-yapontsy-sozdavali-bordeli-dlya-amerikanskikh-soldat-1072021678.html

"Станции утешения". Как японцы создавали бордели для американских солдат

Громкий информационный скандал, связанный с темой исторической памяти, может осложнить политические отношения между Японией и Соединенными Штатами Америки.

По случаю восьмидесятилетней годовщины окончания Второй мировой войны историки проводили в архивах изыскательские работы, которые позволили обнаружить множество неопубликованных документов. Среди них было письмо, составленное в одном из полицейских участков префектуры Ниигата на основе устных распоряжений высокопоставленных правительственных чиновников, которые распорядились обустроить специальные бордели для американских солдат."18 августа 1945 года, всего через три дня после объявления о капитуляции Токио, министерство внутренних дел Японии направило циркуляр, требующий создавать так называемые "станции утешения" для военнослужащих США. Только в префектуре Ниигата было сформировано 151 такое заведение", – рассказывает об этом известный японист Василий Головнин.На территории Японии открыли целую сеть специализированных публичных домов, где женщины продавали себя американцам по цене 30 иен за час. И теперь точно установлено, что это происходило по указанию японского руководства.Япония обладала в этом вопросе богатым опытом. Ещё с начала тридцатых годов, когда японская армия начала осуществлять планомерную военную экспансию в другие азиатские страны, её командование приступило к организации "станций утешения", куда насильно свозили сексуальных рабынь разных национальностей.Первый солдатский публичный дом открылся в Шанхае, а затем они появились в других городах оккупированного японцами Китая. В 2014 году в Нанкине создали специальный музейный комплекс на территории бывшей "станции утешения", в котором рассказывают о сексуальных преступлениях, совершённых во время японской оккупации.Уже вскоре подобные бордели появились в Корее, на Филиппинах, в Индонезии и во Вьетнаме, в Бирме, Таиланде, на Новой Гвинее — словом, везде, куда вторглись японские императорские войска, которые сразу приступали к обустройству публичных домов, сгоняя в них местных жительниц. Они должны были получать от солдат деньги, которые тратились на еду. Но часто японцы пользовались услугами этих рабынь бесплатно."В Северном Китае находится 100 "станций утешения", в Центральном Китае — 140, в Южном Китае — 40, в Юго-Восточной Азии — 100, в области южных морей — 10, на Сахалине — 10", — докладывали 3 сентября 1942 года на заседании японского военного министерства.Японские генералы устроили за время Второй мировой войны не менее 400 армейских борделей. Согласно оценкам китайского историка Хуана Хуа Луна, через них прошло около 360 тысяч женщин, которые подвергались постоянным изнасилованиям со стороны японских военнослужащих — причём многие из них были несовершеннолетними.Смертность среди сексуальных рабынь была очень высокой. Многие из них погибали от истощения, болезней и непрофессионально сделанных абортов или накладывали на себя руки, чтобы не переносить постоянные унижения."Неважно, утро было или день, — один солдат выходил, другой тут же входил. Мы пытались отговорить друг друга от суицида, но случаи самоубийств всё же были. Некоторые девушки воровали у солдат опиум и принимали его в больших количествах, погибая от передозировки. Другие пачками принимали незнакомые лекарства, надеясь, что это прервёт их жизнь. Третьи вешались на своей одежде в туалете", — рассказывала об этом пострадавшая кореянка Пак Кумджу.Организация "станций утешения" относилась к военным преступлениям, которые тщательно документировали американские и британские офицеры. Они опрашивали и фотографировали изнасилованных японцами подростков, в результате чего эта тема приобрела широкий мировой резонанс. Но после окончания войны, когда Япония стала сателлитом США, западные массмедиа перестали писать об этих трагических событиях, предпочитая раскручивать фейки об "изнасилованных красноармейцами немках".Только спустя семьдесят лет, в 2015 году, японское правительство официально признало свою ответственность за сексуальную эксплуатацию женщин в годы Второй мировой войны, объявив о готовности выплачивать компенсации жертвам. Хотя практически все девушки из "станций утешения" к тому времени уже ушли в иной мир. А теперь выясняется, что в 1945 году императорские власти перенесли опыт создания таких борделей в Японию для обслуживания американских солдат.Существование обширной сети публичных домов, которые работали для американских военнослужащих, являлось известным фактом. Но официальная японская историография утверждала, что эти бордели возникли в сорок пятом стихийно — потому что страна лежала в руинах и потерявшие средства к существованию японки были вынуждены продавать себя ради выживания.Информация о том, что эти публичные дома на самом деле открыли японские власти, действуя с ведома оккупационного командования США, появилась ещё в пятидесятые годы — с подачи японских левых. Вплоть до настоящего времени её называли коммунистической пропагандой. Однако опубликованный документ из полицейского участка в префектуре Ниигата свидетельствует о том, что организацией "станций утешения" занимались специальные правительственные агенты, обещая женщинам питание, одежду и крышу над головой.Эта история ставит в неудобное положение японское правительство, традиционно ориентированное на поддержку внешней политики Вашингтона. Недавно его впервые возглавила женщина — Санаэ Такаити, которая отказывается признавать масштабы массовых преступлений, совершённых японской армией в ходе Второй мировой войны. А теперь ей придётся комментировать сообщения о том, что японские чиновники выступали в роли сутенёров, предлагая американским солдатам воспользоваться сексуальными услугами соотечественниц.Неприглядно выглядят и сами американцы. В 2007 году Палата представителей США приняла специальную резолюцию, которая призывала Японию покаяться за организацию "станций утешения". А сейчас выясняется, что американское командование благосклонно смотрело на организацию подобных борделей для собственных военнослужащих.И японские блогеры уже предлагают отплатить Америке той же монетой, потребовав от Белого дома признать фактическую ответственность за сексуальные преступления, совершённые на японской земле.Читайте также: Гольф-клюшка и "Томагавк". Куда вернулась Япония?

