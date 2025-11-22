https://ukraina.ru/20251122/russkiy-portret-peregovorov-zelenskogo-igra-v-provokatsii-i-padenie-ikara-nedelya-neobychnykh-1071965309.html

Русский портрет переговоров Зеленского, игра в провокации и "Падение Икара". Неделя необычных фотофактов

"Привет со стадиона": украинские болельщики доказали, что футбольный матч можно превратить в политический митинг. "Сталинград на один день": Волгоград временно вернул имя, которое до сих пор заставляет Запад содрогаться. "Искусство против политики": пока Зеленский говорил о борьбе с "русским миром", русская балерина молчаливо наблюдала за ним

2025-11-22T09:00

фото

эксклюзив

сша

оаэ

москва

владимир зеленский

владимир путин

украина

ввс

уефа

В субботу, 15 ноября, в Сети появились уникальные кадры, на которых американский астрофотограф Эндрю МакКарти представил парашютиста Габриэля С. Брауна на фоне поверхности Солнца. Фотография под названием "Падение Икара" создана как современная интерпретация античного мифа.Парашютист совершал прыжок с высоты 1070 метров, в то время как фотограф находился на расстоянии 2,5 километров. Эксперты отмечают техническую сложность проекта и художественную ценность работы, успешно соединившей современные технологии с классическим культурным наследием.В воскресенье, 16 ноября, в Бангкоке прошел ежегодный чемпионат по скоростному поеданию лакомств для домашних питомцев. Победу одержал кот по кличке Киммон, справившийся с порцией лососевого угощения за 49,42 секунды. На втором месте с результатом 50,4 секунды оказался сфинкс Чутиван Диногонг. Оба призера получили наборы корма со вкусом сливочной скумбрии, а чемпиону дополнительно вручили денежный приз в размере 2000 батов (около 5000 рублей). Мероприятие собрало рекордное количество участников — 423 питомца, включая 236 кошек и 187 собак. В понедельник, 17 ноября, во время футбольного матча Украина-Исландия украинские фанаты развернули баннер с горящим Кремлем под лозунгом "Пусть Москва лежит в руинах". Примечательно, что УЕФА предпочла проигнорировать откровенно политическую провокацию, хотя 16-я статья дисциплинарного регламента организации прямо запрещает использование подобных символов, "не соответствующих духу спорта". Похоже, правила УЕФА действуют по принципу избирательной справедливости — для одних команд строго, для других — особый режим терпимости.Во вторник, 18 ноября, британский таблоид Daily Mail сообщил о необычном открытии местного астронома, который выявил шесть новых созвездий, напоминающих популярные закуски. В их числе — "Кольцо из креветок", "Мини-пицца", "Свинья в одеяле", "Сосиска в тесте", "Куриный наггетс" и "Сыр на палке".В среду, 19 ноября, Волгоград на время снова стал Сталинградом. Таблички на основных въездах поменяли к 83-й годовщине начала разгрома вермахта, сообщили в администрации города. В городской администрации объяснили, что по решению Волгоградской городской Думы в памятные даты город имеет право использовать это героическое имя, которое навсегда осталось в истории как символ мужества советского народа.В тот же день, 19 ноября, в Москве начала работу трехдневная международная конференция AI Journey 2025, посвященная развитию искусственного интеллекта. Мероприятие, организованное Сбером при участии Альянса в сфере ИИ, собрало ведущих мировых экспертов в области искусственного интеллекта и цифровых технологий.В рамках конференции состоялась демонстрация отечественных разработок — антропоморфный робот, представленный президенту России Владимиру Путину, не только рассказал главе государства о своих возможностях, но и исполнил танцевальные движения. В тот же день в Таиланде проходил конкурс "Мисс Вселенная", в котором участвовали представительницы 120 стран. Победу одержала Фатима Бош из Мексики, чье триумфальное выступление сопровождалось скандалами: на родине ее осуждали за участие, а в Бангкоке вице-президент конкурса Нават Ицарагрисил публично оскорбил девушку. Российская участница Анастасия Венза не вошла даже в топ-30, подтвердив прогнозы обозревателей.Костюм украинской участницы с "голубем мира" вызвал споры в соцсетях. Национальный наряд представительницы Украины Софии Ткачук, украшенный символом голубя, спровоцировал волну критики. Пользователи сочли элемент неуместным на фоне происходящих событий. 19 ноября также стало известно, что Владимир Зеленский выбрал для встречи с западными партнерами в Мадриде поистине символичное место — под портретом русской балерины Ольги Хохловой работы Пабло Пикассо. Ирония ситуации не ускользнула от наблюдателей: Зеленский рассказывает о "декоммунизации" и борьбе со всем русским, а его дипломатическая миссия проходила в этот момент под пристальным взглядом русской музы испанского искусства. В четверг, 20 ноября, в Дубае (ОАЭ) проходил один из крупнейших мировых аэрокосмических салонов Dubai Airshow. На выставке, традиционно демонстрирующей последние достижения в авиации, космонавтике и оборонной промышленности, Россия представлена рекордной экспозицией площадью почти 5 тысяч квадратных метров.В пятницу, 21 ноября, картина мексиканской художницы Фриды Кало "Сон (Кровать)" была продана за 54,6 миллиона долларов США на торгах аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке. Эта сумма стала рекордной для произведений женщин-художников в истории аукционных продаж.Между тем накануне на границе с Донбассом развернулся символичный спектакль: украинские националисты в панике требовали от власти срочно эвакуировать языческое капище, сооруженное недалеко от села Андроновка Днепропетровской области. Подробности в публикации Языческое капище на линии фронта: бандеровцы в панике умоляют спасти "святыню".

2025

Кристина Черкасова

Новости

