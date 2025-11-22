Русский портрет переговоров Зеленского, игра в провокации и "Падение Икара". Неделя необычных фотофактов - 22.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251122/russkiy-portret-peregovorov-zelenskogo-igra-v-provokatsii-i-padenie-ikara-nedelya-neobychnykh-1071965309.html
"Привет со стадиона": украинские болельщики доказали, что футбольный матч можно превратить в политический митинг. "Сталинград на один день": Волгоград временно вернул имя, которое до сих пор заставляет Запад содрогаться. "Искусство против политики": пока Зеленский говорил о борьбе с "русским миром", русская балерина молчаливо наблюдала за ним
2025-11-22T09:00
2025-11-22T09:00
В субботу, 15 ноября, в Сети появились уникальные кадры, на которых американский астрофотограф Эндрю МакКарти представил парашютиста Габриэля С. Брауна на фоне поверхности Солнца. Фотография под названием "Падение Икара" создана как современная интерпретация античного мифа.Парашютист совершал прыжок с высоты 1070 метров, в то время как фотограф находился на расстоянии 2,5 километров. Эксперты отмечают техническую сложность проекта и художественную ценность работы, успешно соединившей современные технологии с классическим культурным наследием.В воскресенье, 16 ноября, в Бангкоке прошел ежегодный чемпионат по скоростному поеданию лакомств для домашних питомцев. Победу одержал кот по кличке Киммон, справившийся с порцией лососевого угощения за 49,42 секунды. На втором месте с результатом 50,4 секунды оказался сфинкс Чутиван Диногонг. Оба призера получили наборы корма со вкусом сливочной скумбрии, а чемпиону дополнительно вручили денежный приз в размере 2000 батов (около 5000 рублей). Мероприятие собрало рекордное количество участников — 423 питомца, включая 236 кошек и 187 собак. В понедельник, 17 ноября, во время футбольного матча Украина-Исландия украинские фанаты развернули баннер с горящим Кремлем под лозунгом "Пусть Москва лежит в руинах". Примечательно, что УЕФА предпочла проигнорировать откровенно политическую провокацию, хотя 16-я статья дисциплинарного регламента организации прямо запрещает использование подобных символов, "не соответствующих духу спорта". Похоже, правила УЕФА действуют по принципу избирательной справедливости — для одних команд строго, для других — особый режим терпимости.Во вторник, 18 ноября, британский таблоид Daily Mail сообщил о необычном открытии местного астронома, который выявил шесть новых созвездий, напоминающих популярные закуски. В их числе — "Кольцо из креветок", "Мини-пицца", "Свинья в одеяле", "Сосиска в тесте", "Куриный наггетс" и "Сыр на палке".В среду, 19 ноября, Волгоград на время снова стал Сталинградом. Таблички на основных въездах поменяли к 83-й годовщине начала разгрома вермахта, сообщили в администрации города. В городской администрации объяснили, что по решению Волгоградской городской Думы в памятные даты город имеет право использовать это героическое имя, которое навсегда осталось в истории как символ мужества советского народа.В тот же день, 19 ноября, в Москве начала работу трехдневная международная конференция AI Journey 2025, посвященная развитию искусственного интеллекта. Мероприятие, организованное Сбером при участии Альянса в сфере ИИ, собрало ведущих мировых экспертов в области искусственного интеллекта и цифровых технологий.В рамках конференции состоялась демонстрация отечественных разработок — антропоморфный робот, представленный президенту России Владимиру Путину, не только рассказал главе государства о своих возможностях, но и исполнил танцевальные движения. В тот же день в Таиланде проходил конкурс "Мисс Вселенная", в котором участвовали представительницы 120 стран. Победу одержала Фатима Бош из Мексики, чье триумфальное выступление сопровождалось скандалами: на родине ее осуждали за участие, а в Бангкоке вице-президент конкурса Нават Ицарагрисил публично оскорбил девушку. Российская участница Анастасия Венза не вошла даже в топ-30, подтвердив прогнозы обозревателей.Костюм украинской участницы с "голубем мира" вызвал споры в соцсетях. Национальный наряд представительницы Украины Софии Ткачук, украшенный символом голубя, спровоцировал волну критики. Пользователи сочли элемент неуместным на фоне происходящих событий. 19 ноября также стало известно, что Владимир Зеленский выбрал для встречи с западными партнерами в Мадриде поистине символичное место — под портретом русской балерины Ольги Хохловой работы Пабло Пикассо. Ирония ситуации не ускользнула от наблюдателей: Зеленский рассказывает о "декоммунизации" и борьбе со всем русским, а его дипломатическая миссия проходила в этот момент под пристальным взглядом русской музы испанского искусства. В четверг, 20 ноября, в Дубае (ОАЭ) проходил один из крупнейших мировых аэрокосмических салонов Dubai Airshow. На выставке, традиционно демонстрирующей последние достижения в авиации, космонавтике и оборонной промышленности, Россия представлена рекордной экспозицией площадью почти 5 тысяч квадратных метров.В пятницу, 21 ноября, картина мексиканской художницы Фриды Кало "Сон (Кровать)" была продана за 54,6 миллиона долларов США на торгах аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке. Эта сумма стала рекордной для произведений женщин-художников в истории аукционных продаж.Между тем накануне на границе с Донбассом развернулся символичный спектакль: украинские националисты в панике требовали от власти срочно эвакуировать языческое капище, сооруженное недалеко от села Андроновка Днепропетровской области. Подробности в публикации Языческое капище на линии фронта: бандеровцы в панике умоляют спасти "святыню".
"Привет со стадиона": украинские болельщики доказали, что футбольный матч можно превратить в политический митинг. "Сталинград на один день": Волгоград временно вернул имя, которое до сих пор заставляет Запад содрогаться. "Искусство против политики": пока Зеленский говорил о борьбе с "русским миром", русская балерина молчаливо наблюдала за ним
В субботу, 15 ноября, в Сети появились уникальные кадры, на которых американский астрофотограф Эндрю МакКарти представил парашютиста Габриэля С. Брауна на фоне поверхности Солнца. Фотография под названием "Падение Икара" создана как современная интерпретация античного мифа.
Парашютист совершал прыжок с высоты 1070 метров, в то время как фотограф находился на расстоянии 2,5 километров. Эксперты отмечают техническую сложность проекта и художественную ценность работы, успешно соединившей современные технологии с классическим культурным наследием.
© Фото : Andrew McCarthy
1 из 2
© Фото : Andrew McCarthy
© Фото : Andrew McCarthy
2 из 2
© Фото : Andrew McCarthy
1 из 2
© Фото : Andrew McCarthy
2 из 2
© Фото : Andrew McCarthy
В воскресенье, 16 ноября, в Бангкоке прошел ежегодный чемпионат по скоростному поеданию лакомств для домашних питомцев. Победу одержал кот по кличке Киммон, справившийся с порцией лососевого угощения за 49,42 секунды. На втором месте с результатом 50,4 секунды оказался сфинкс Чутиван Диногонг.
Оба призера получили наборы корма со вкусом сливочной скумбрии, а чемпиону дополнительно вручили денежный приз в размере 2000 батов (около 5000 рублей). Мероприятие собрало рекордное количество участников — 423 питомца, включая 236 кошек и 187 собак.
© Фото : onliner.by
1 из 5
© Фото : onliner.by
© Фото : onliner.by
2 из 5
© Фото : onliner.by
© Фото : onliner.by
3 из 5
© Фото : onliner.by
© Фото : onliner.by
4 из 5
© Фото : onliner.by
© Фото : onliner.by
5 из 5
© Фото : onliner.by
1 из 5
© Фото : onliner.by
2 из 5
© Фото : onliner.by
3 из 5
© Фото : onliner.by
4 из 5
© Фото : onliner.by
5 из 5
© Фото : onliner.by
В понедельник, 17 ноября, во время футбольного матча Украина-Исландия украинские фанаты развернули баннер с горящим Кремлем под лозунгом "Пусть Москва лежит в руинах".
Примечательно, что УЕФА предпочла проигнорировать откровенно политическую провокацию, хотя 16-я статья дисциплинарного регламента организации прямо запрещает использование подобных символов, "не соответствующих духу спорта".
Похоже, правила УЕФА действуют по принципу избирательной справедливости — для одних команд строго, для других — особый режим терпимости.
© Getty Images / Sebastian Frej
- РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Getty Images / Sebastian Frej
Во вторник, 18 ноября, британский таблоид Daily Mail сообщил о необычном открытии местного астронома, который выявил шесть новых созвездий, напоминающих популярные закуски. В их числе — "Кольцо из креветок", "Мини-пицца", "Свинья в одеяле", "Сосиска в тесте", "Куриный наггетс" и "Сыр на палке".
© Фото : Daily Mail
1 из 6
© Фото : Daily Mail
© Фото : Daily Mail
2 из 6
© Фото : Daily Mail
© Фото : Daily Mail
3 из 6
© Фото : Daily Mail
© Фото : Daily Mail
4 из 6
© Фото : Daily Mail
© Фото : Daily Mail
5 из 6
© Фото : Daily Mail
© Фото : Daily Mail
6 из 6
© Фото : Daily Mail
1 из 6
© Фото : Daily Mail
2 из 6
© Фото : Daily Mail
3 из 6
© Фото : Daily Mail
4 из 6
© Фото : Daily Mail
5 из 6
© Фото : Daily Mail
6 из 6
© Фото : Daily Mail
В среду, 19 ноября, Волгоград на время снова стал Сталинградом. Таблички на основных въездах поменяли к 83-й годовщине начала разгрома вермахта, сообщили в администрации города.
В городской администрации объяснили, что по решению Волгоградской городской Думы в памятные даты город имеет право использовать это героическое имя, которое навсегда осталось в истории как символ мужества советского народа.
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкДорожные указатели "Волгоград" заменили на "Сталинград"
Дорожные указатели Волгоград заменили на Сталинград - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
В тот же день, 19 ноября, в Москве начала работу трехдневная международная конференция AI Journey 2025, посвященная развитию искусственного интеллекта. Мероприятие, организованное Сбером при участии Альянса в сфере ИИ, собрало ведущих мировых экспертов в области искусственного интеллекта и цифровых технологий.
В рамках конференции состоялась демонстрация отечественных разработок — антропоморфный робот, представленный президенту России Владимиру Путину, не только рассказал главе государства о своих возможностях, но и исполнил танцевальные движения.
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк

Международная конференция по ИИ AI Journey
1 из 6

© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк

Международная конференция по ИИ AI Journey
2 из 6

© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк

Международная конференция по ИИ AI Journey
3 из 6

© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк

Международная конференция по ИИ AI Journey
4 из 6

© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк

Международная конференция по ИИ AI Journey
5 из 6

© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк

Международная конференция по ИИ AI Journey
6 из 6

© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
1 из 6

© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
2 из 6

© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
3 из 6

© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
4 из 6

© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
5 из 6

© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
6 из 6

© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
В тот же день в Таиланде проходил конкурс "Мисс Вселенная", в котором участвовали представительницы 120 стран. Победу одержала Фатима Бош из Мексики, чье триумфальное выступление сопровождалось скандалами: на родине ее осуждали за участие, а в Бангкоке вице-президент конкурса Нават Ицарагрисил публично оскорбил девушку. Российская участница Анастасия Венза не вошла даже в топ-30, подтвердив прогнозы обозревателей.
Костюм украинской участницы с "голубем мира" вызвал споры в соцсетях. Национальный наряд представительницы Украины Софии Ткачук, украшенный символом голубя, спровоцировал волну критики. Пользователи сочли элемент неуместным на фоне происходящих событий.
© AP / Sakchai Lalit

Мисс США
1 из 9

Мисс США

© AP / Sakchai Lalit
© AP / Sakchai Lalit

Мисс Шри-Ланка
2 из 9

Мисс Шри-Ланка

© AP / Sakchai Lalit
© AP / Sakchai Lalit

Мисс Никарагуа
3 из 9

Мисс Никарагуа

© AP / Sakchai Lalit
© AP / Sakchai Lalit

Мисс Швеция
4 из 9

Мисс Швеция

© AP / Sakchai Lalit
© AP / Sakchai Lalit

Мисс Венесуэла
5 из 9

Мисс Венесуэла

© AP / Sakchai Lalit
© Фото : соцсети

Мисс Эстония
6 из 9

Мисс Эстония

© Фото : соцсети
© Фото : соцсети

Мисс Танзания
7 из 9

Мисс Танзания

© Фото : соцсети
© Фото : соцсети

Мисс Украина
8 из 9

Мисс Украина

© Фото : соцсети
© AP / Sakchai Lalit
9 из 9
© AP / Sakchai Lalit
1 из 9

Мисс США

© AP / Sakchai Lalit
2 из 9

Мисс Шри-Ланка

© AP / Sakchai Lalit
3 из 9

Мисс Никарагуа

© AP / Sakchai Lalit
4 из 9

Мисс Швеция

© AP / Sakchai Lalit
5 из 9

Мисс Венесуэла

© AP / Sakchai Lalit
6 из 9

Мисс Эстония

© Фото : соцсети
7 из 9

Мисс Танзания

© Фото : соцсети
8 из 9

Мисс Украина

© Фото : соцсети
9 из 9
© AP / Sakchai Lalit
19 ноября также стало известно, что Владимир Зеленский выбрал для встречи с западными партнерами в Мадриде поистине символичное место — под портретом русской балерины Ольги Хохловой работы Пабло Пикассо.
Ирония ситуации не ускользнула от наблюдателей: Зеленский рассказывает о "декоммунизации" и борьбе со всем русским, а его дипломатическая миссия проходила в этот момент под пристальным взглядом русской музы испанского искусства.
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
В четверг, 20 ноября, в Дубае (ОАЭ) проходил один из крупнейших мировых аэрокосмических салонов Dubai Airshow. На выставке, традиционно демонстрирующей последние достижения в авиации, космонавтике и оборонной промышленности, Россия представлена рекордной экспозицией площадью почти 5 тысяч квадратных метров.
© Фото : Пресс-служба ОАК / Перейти в фотобанк

Российский истребитель Су-57Э

Dubai Airshow 2025
1 из 12

Российский истребитель Су-57Э

© Фото : Пресс-служба ОАК
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба ОАК / Перейти в фотобанк

Боевой разведывательно-ударный вертолёт Ка-52

Dubai Airshow 2025
2 из 12

Боевой разведывательно-ударный вертолёт Ка-52

© Фото : Пресс-служба ОАК
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба ОАК / Перейти в фотобанк

Учебно-боевой самолет Як-130М и российский истребитель Су-57Э

Dubai Airshow 2025
3 из 12

Учебно-боевой самолет Як-130М и российский истребитель Су-57Э

© Фото : Пресс-служба ОАК
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба ОАК / Перейти в фотобанк

Авиационная пилотажная группа ВВС ОАЭ "Fursan Al Emarat" ("Рыцари")

Dubai Airshow 2025
4 из 12

Авиационная пилотажная группа ВВС ОАЭ "Fursan Al Emarat" ("Рыцари")

© Фото : Пресс-служба ОАК
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба ОАК / Перейти в фотобанк

Авиационная пилотажная группа ВВС Индии "Сурья Киран" (Surya Kiran)

Dubai Airshow 2025
5 из 12

Авиационная пилотажная группа ВВС Индии "Сурья Киран" (Surya Kiran)

© Фото : Пресс-служба ОАК
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба ОАК / Перейти в фотобанк

Истребители Су-35С пилотажной группы "Русские витязи"

Dubai Airshow 2025
6 из 12

Истребители Су-35С пилотажной группы "Русские витязи"

© Фото : Пресс-служба ОАК
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба ОАК / Перейти в фотобанк

Dubai Airshow 2025
7 из 12

© Фото : Пресс-служба ОАК
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба ОАК / Перейти в фотобанк

Истребитель ВВС США F-35

Dubai Airshow 2025
8 из 12

Истребитель ВВС США F-35

© Пресс-служба ОАК
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба ОАК / Перейти в фотобанк

Авиационная пилотажная группа ВВС ОАЭ "Fursan Al Emarat" ("Рыцари")

Dubai Airshow 2025
9 из 12

Авиационная пилотажная группа ВВС ОАЭ "Fursan Al Emarat" ("Рыцари")

© Фото : Пресс-служба ОАК
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба ОАК / Перейти в фотобанк

Авиационная пилотажная группа ВВС Индии "Сурья Киран" (Surya Kiran)

Dubai Airshow 2025
10 из 12

Авиационная пилотажная группа ВВС Индии "Сурья Киран" (Surya Kiran)

© Фото : Пресс-служба ОАК
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба ОАК / Перейти в фотобанк

Пилотажная группа Baltic bees ("Балтийские пчёлы", Латвия)

Dubai Airshow 2025
11 из 12

Пилотажная группа Baltic bees ("Балтийские пчёлы", Латвия)

© Фото : Пресс-служба ОАК
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба ОАК / Перейти в фотобанк

Dubai Airshow 2025
12 из 12

© Фото : Пресс-служба ОАК
Перейти в фотобанк
1 из 12

Российский истребитель Су-57Э

© Фото : Пресс-служба ОАК
Перейти в фотобанк
2 из 12

Боевой разведывательно-ударный вертолёт Ка-52

© Фото : Пресс-служба ОАК
Перейти в фотобанк
3 из 12

Учебно-боевой самолет Як-130М и российский истребитель Су-57Э

© Фото : Пресс-служба ОАК
Перейти в фотобанк
4 из 12

Авиационная пилотажная группа ВВС ОАЭ "Fursan Al Emarat" ("Рыцари")

© Фото : Пресс-служба ОАК
Перейти в фотобанк
5 из 12

Авиационная пилотажная группа ВВС Индии "Сурья Киран" (Surya Kiran)

© Фото : Пресс-служба ОАК
Перейти в фотобанк
6 из 12

Истребители Су-35С пилотажной группы "Русские витязи"

© Фото : Пресс-служба ОАК
Перейти в фотобанк
7 из 12

© Фото : Пресс-служба ОАК
Перейти в фотобанк
8 из 12

Истребитель ВВС США F-35

© Пресс-служба ОАК
Перейти в фотобанк
9 из 12

Авиационная пилотажная группа ВВС ОАЭ "Fursan Al Emarat" ("Рыцари")

© Фото : Пресс-служба ОАК
Перейти в фотобанк
10 из 12

Авиационная пилотажная группа ВВС Индии "Сурья Киран" (Surya Kiran)

© Фото : Пресс-служба ОАК
Перейти в фотобанк
11 из 12

Пилотажная группа Baltic bees ("Балтийские пчёлы", Латвия)

© Фото : Пресс-служба ОАК
Перейти в фотобанк
12 из 12

© Фото : Пресс-служба ОАК
Перейти в фотобанк
В пятницу, 21 ноября, картина мексиканской художницы Фриды Кало "Сон (Кровать)" была продана за 54,6 миллиона долларов США на торгах аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке. Эта сумма стала рекордной для произведений женщин-художников в истории аукционных продаж.
© Getty Images / Antony Jones
- РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Getty Images / Antony Jones
Между тем накануне на границе с Донбассом развернулся символичный спектакль: украинские националисты в панике требовали от власти срочно эвакуировать языческое капище, сооруженное недалеко от села Андроновка Днепропетровской области. Подробности в публикации Языческое капище на линии фронта: бандеровцы в панике умоляют спасти "святыню".
