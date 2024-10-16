Осваивает западные гранты и хочет "бороться с коррупцией". Чем занимается организатор Майдана Найем - 16.10.2024 Украина.ру
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Осваивает западные гранты и хочет "бороться с коррупцией". Чем занимается организатор Майдана Найем
Осваивает западные гранты и хочет "бороться с коррупцией". Чем занимается организатор Майдана Найем - 16.10.2024 Украина.ру
Осваивает западные гранты и хочет "бороться с коррупцией". Чем занимается организатор Майдана Найем
Когда в ноябре 2013 года украино-пуштунский политический деятель Мустафа Найем призвал украинцев выходить на Майдан, взяв "чай, кофе и хорошее настроение", немногие могли предположить, чем это в итоге обернется.
2024-10-16T04:18
2024-10-16T05:25
эксклюзив
украина
мустафа найем
майдан
сша
денис шмыгаль
владимир зеленский
укроборонпром
слуга народа
радио свобода
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Через 11 лет многих из аудитории Найема уже не будет в живых, а некоторые окажутся под ударами российских авиабомб в окопах под Купянском. Сам же Найем все 11 лет будет переходить с одной синекуры на другую, меняя хлебные должности и богатея на взятках."Сухими цифрами и фактами, 10 лет и 7 месяцев начавшейся с поста Найема форсированной евроинтеграции принесли Украине войну, миллионы смертей, миллионы калек, самую большую в истории волну иммиграции – 8 млн человек, территориальные потери, разрушение научно-промышленного потенциала и инфраструктуры", - резюмировал недавно деятельность Найема украинский Telegram-канал "Шептун".Лидеры Майдана считаются на Украине непотопляемыми, поскольку за ними стоит посольство США. Им с легкостью удается доить украинский бюджет, а после коррупционных скандалов они вновь всплывают и начинают "бороться с коррупцией".Последнее время Найем занимался проектами по "восстановлению Украины", распиливая гранты западных организаций. Только недавно он ушёл с должности главы Государственного агентства восстановления Украины. В фонды восстановления инфраструктуры поступали кредиты правительства Австрии, кредит Великобритании на восстановление мостов, кредит Польши на оборудование пунктов пропуска на границе и кредит Японии.Агентство прославилось распилом средств на строительстве укреплений на энергетических объектах. Украинские СМИ писали, что и ушел-то он накануне отчета по поводу затраченных средств.Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль признался, что власть потратила многомиллиардные бюджеты, предназначенные для защиты подстанций от ударов, впустую. Речь идет о так называемых железобетонных "будках" для укрытия трансформаторов. В простонародье их прозвали "будки Найема". Стоимость одной такой "будки" оценивается в 20 млрд грн (500 млн долларов) без учета дополнительного оборудования.В прошлом году в рядах "Слуг народа" разразился скандал. Депутат от партии Зеленского Андрей Одарченко ( на тот момент - глава подкомитета по вопросам антикоррупционной политики) предлагал взятку Мустафе Найему, чтобы Агентство по восстановлению направило деньги на восстановление Харьковского Государственного биотехнологического университета. На суде Одарченко отрицал вину. Он признался, что встречался с Мустафой Найемом, но не предлагал ему взятку. В сентябре Одарченко благополучно сбежал в Румынию.Ранее Найем курировал систему "Шлях", которая стала одной из коррупционных схем по выезду военнообязанных из Украины за крупные взятки.Сейчас, по сообщениям украинских СМИ, он нацелился на грант Promoting Integrity in the Public Sector Activity, финансируемый USAID на средства американских налогоплательщиков. Программа направлена на "устранение коренных причин коррупции и коррупционных рисков на национальном институциональном уровне, на уровне местных органов власти, а также в вопросах, связанных с восстановлением Украины".Украинский журналист Олег Калита на сайте "Укррудпром" в прошлом году писал, что Найем всегда был в поиске "сочных пастбищ". "Персонаж, собравший 21 ноября 2013 на Евромайдан первую тысячу протестующих и затем вполне профессионально слившийся из руководства акции, как настоящий пуштун продолжает заниматься отгонным животноводством, регулярно находясь в поисках новых “сочных пастбищ”, куда он мигрирует при первой возможности, заодно ментально перегоняя туда своих сторонников-баранов", - писал Калита.На "большую сцену" Мустафу Найема вывел бывший журналист "Радио свобода"* Савик Шустер. Решение идти в политику он принял во время прохождения курса программы в Стэнфордском университете в США под руководством Фрэнсиса Фукуямы. После Евромайдана его вместе с другими организаторами переворота сначала засунули в Блок Петра Порошенко, из которого он вышел буквально накануне смены власти в 2019 году.С 2019 года работал заместителем директора компании "Укроборонпром", фактически курируя украинскую оборонку. Зарплату он тогда получал в четверть миллиона гривен в месяц.Представитель наблюдательного совета ОАО "Меридиан им. С.П. Королёва" (компании, входящей в "Укроборонпром") Вадим Гриб сообщал, что Найем там лоббировал создание схемы, при которой фактически осуществляются возможности для бесконтрольной продажи имущества предприятий оборонно-промышленного комплекса.Telegram-каналы Офиса президента последнее время критикуют Найема за то, что он напрямую докладывает ситуацию "наверх", в посольство США. По их мнению, Найем вместе с бывшим министром инфраструктуры Кубраковым также готовят новый политический проект "Мы строим Украину" на деньги, которые им удалось разворовать на этом инфраструктурных проектах.Зеленский сейчас крайне ревниво относится к любым политическим проектам, полагая, что на западе ему могут найти замену. В США действительно привыкли менять своих марионеток в подконтрольных государствах. Но вряд ли Найем будет всерьез рваться в президенты. У него иная роль – контролировать украинскую власть, докладывать западному начальству, а также осваивать миллионы западных налогоплательщиков по программам помощи и восстановления Украины.О том, чем занимается в эти дни олигарх Ярославский и что он потерял после Майдана 2014 года, которые горячо поддерживал - в статье Дмитрия Ковалевича Отдыхает на яхте и распродает активы. Чем занимается харьковский олигарх Александр Ярославский* Организация, признанная в РФ иноагентом
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, украина, мустафа найем, майдан, сша, денис шмыгаль, владимир зеленский, укроборонпром, слуга народа, радио свобода
Эксклюзив, Украина, Мустафа Найем, Майдан, США, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Укроборонпром, Слуга народа, Радио Свобода

Осваивает западные гранты и хочет "бороться с коррупцией". Чем занимается организатор Майдана Найем

04:18 16.10.2024 (обновлено: 05:25 16.10.2024)
 
© скриншот видео "Настоящее время"адвокат Маси Найем
адвокат Маси Найем
© скриншот видео "Настоящее время"
Читать в
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Когда в ноябре 2013 года украино-пуштунский политический деятель Мустафа Найем призвал украинцев выходить на Майдан, взяв "чай, кофе и хорошее настроение", немногие могли предположить, чем это в итоге обернется.
Через 11 лет многих из аудитории Найема уже не будет в живых, а некоторые окажутся под ударами российских авиабомб в окопах под Купянском. Сам же Найем все 11 лет будет переходить с одной синекуры на другую, меняя хлебные должности и богатея на взятках.
"Сухими цифрами и фактами, 10 лет и 7 месяцев начавшейся с поста Найема форсированной евроинтеграции принесли Украине войну, миллионы смертей, миллионы калек, самую большую в истории волну иммиграции – 8 млн человек, территориальные потери, разрушение научно-промышленного потенциала и инфраструктуры", - резюмировал недавно деятельность Найема украинский Telegram-канал "Шептун".
Лидеры Майдана считаются на Украине непотопляемыми, поскольку за ними стоит посольство США. Им с легкостью удается доить украинский бюджет, а после коррупционных скандалов они вновь всплывают и начинают "бороться с коррупцией".
Последнее время Найем занимался проектами по "восстановлению Украины", распиливая гранты западных организаций. Только недавно он ушёл с должности главы Государственного агентства восстановления Украины. В фонды восстановления инфраструктуры поступали кредиты правительства Австрии, кредит Великобритании на восстановление мостов, кредит Польши на оборудование пунктов пропуска на границе и кредит Японии.
Агентство прославилось распилом средств на строительстве укреплений на энергетических объектах. Украинские СМИ писали, что и ушел-то он накануне отчета по поводу затраченных средств.
Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль признался, что власть потратила многомиллиардные бюджеты, предназначенные для защиты подстанций от ударов, впустую. Речь идет о так называемых железобетонных "будках" для укрытия трансформаторов. В простонародье их прозвали "будки Найема". Стоимость одной такой "будки" оценивается в 20 млрд грн (500 млн долларов) без учета дополнительного оборудования.
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В прошлом году в рядах "Слуг народа" разразился скандал. Депутат от партии Зеленского Андрей Одарченко ( на тот момент - глава подкомитета по вопросам антикоррупционной политики) предлагал взятку Мустафе Найему, чтобы Агентство по восстановлению направило деньги на восстановление Харьковского Государственного биотехнологического университета. На суде Одарченко отрицал вину. Он признался, что встречался с Мустафой Найемом, но не предлагал ему взятку. В сентябре Одарченко благополучно сбежал в Румынию.
Ранее Найем курировал систему "Шлях", которая стала одной из коррупционных схем по выезду военнообязанных из Украины за крупные взятки.
Сейчас, по сообщениям украинских СМИ, он нацелился на грант Promoting Integrity in the Public Sector Activity, финансируемый USAID на средства американских налогоплательщиков. Программа направлена на "устранение коренных причин коррупции и коррупционных рисков на национальном институциональном уровне, на уровне местных органов власти, а также в вопросах, связанных с восстановлением Украины".
Украинский журналист Олег Калита на сайте "Укррудпром" в прошлом году писал, что Найем всегда был в поиске "сочных пастбищ". "Персонаж, собравший 21 ноября 2013 на Евромайдан первую тысячу протестующих и затем вполне профессионально слившийся из руководства акции, как настоящий пуштун продолжает заниматься отгонным животноводством, регулярно находясь в поисках новых “сочных пастбищ”, куда он мигрирует при первой возможности, заодно ментально перегоняя туда своих сторонников-баранов", - писал Калита.
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Пугает Россию отсутствием куриных ножек, боится за гегемонию США. Чем занимается телеведущий Савик ШустерУкраинские националисты и государственные чиновники не очень любят перебежчиков из других стран, даже если те полностью разделяют их русофобскую политику. Те редко уживаются на Украине даже в случае публичного осуждения российских властей. Сказывается обычная конкуренция за деньги и внимание, где каждый чужой рот – лишний.
На "большую сцену" Мустафу Найема вывел бывший журналист "Радио свобода"* Савик Шустер. Решение идти в политику он принял во время прохождения курса программы в Стэнфордском университете в США под руководством Фрэнсиса Фукуямы. После Евромайдана его вместе с другими организаторами переворота сначала засунули в Блок Петра Порошенко, из которого он вышел буквально накануне смены власти в 2019 году.
С 2019 года работал заместителем директора компании "Укроборонпром", фактически курируя украинскую оборонку. Зарплату он тогда получал в четверть миллиона гривен в месяц.
Представитель наблюдательного совета ОАО "Меридиан им. С.П. Королёва" (компании, входящей в "Укроборонпром") Вадим Гриб сообщал, что Найем там лоббировал создание схемы, при которой фактически осуществляются возможности для бесконтрольной продажи имущества предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Telegram-каналы Офиса президента последнее время критикуют Найема за то, что он напрямую докладывает ситуацию "наверх", в посольство США. По их мнению, Найем вместе с бывшим министром инфраструктуры Кубраковым также готовят новый политический проект "Мы строим Украину" на деньги, которые им удалось разворовать на этом инфраструктурных проектах.
Зеленский сейчас крайне ревниво относится к любым политическим проектам, полагая, что на западе ему могут найти замену. В США действительно привыкли менять своих марионеток в подконтрольных государствах. Но вряд ли Найем будет всерьез рваться в президенты. У него иная роль – контролировать украинскую власть, докладывать западному начальству, а также осваивать миллионы западных налогоплательщиков по программам помощи и восстановления Украины.
О том, чем занимается в эти дни олигарх Ярославский и что он потерял после Майдана 2014 года, которые горячо поддерживал - в статье Дмитрия Ковалевича Отдыхает на яхте и распродает активы. Чем занимается харьковский олигарх Александр Ярославский
* Организация, признанная в РФ иноагентом
 
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