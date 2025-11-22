https://ukraina.ru/20251122/esch-ne-katastrofa-no-uzhe-katastrofa-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-fronte-1071989803.html

"Ещё не катастрофа... но уже катастрофа". Что говорят на Украине о ситуации на фронте

"Ещё не катастрофа... но уже катастрофа". Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 22.11.2025 Украина.ру

"Ещё не катастрофа... но уже катастрофа". Что говорят на Украине о ситуации на фронте

На текущей неделе украинские военные и блогеры чаще всего произносили слово "Северск"

2025-11-22T06:06

2025-11-22T06:06

2025-11-22T06:06

эксклюзив

россия

северск

киев

алексей арестович

владимир зеленский

вооруженные силы украины

politico

офис президента

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056714507_0:75:2500:1481_1920x0_80_0_0_e1bfa2d94918bfbd8461a4d17edabc6c.jpg

Ситуация в этом городе Донбасса, который долго считался "крепким орешком", даже как-то отодвинула на задний план катастрофическое положение ВСУ в Покровске, Мирнограде, Купянске и продвижение российских войск под Гуляйполем, что занимало умы украинских экспертов последние недели. В результате подкрепления ВСУ не успевают гонять с одного участка фронта на другой.Украинский институт политики (УИП) сообщает, что темпы наступления российских войск в ноябре возросли по сравнению с октябрем, когда еженедельное продвижение составляло не более 50 км².Неонацист-"азовец"* Максим Жорин утверждает, что за последние пару лет не припомнит таких быстрых темпов продвижения российской армии. По его мнению, угроза для ВСУ заключается не в потере какого-то населённого пункта, а в том, что россияне постепенно улучшают своё уже не тактическое, а оперативное положение.Член парламентского комитета по вопросам обороны и нацбезопасности Сергей Рахманин тоже рассказывает "Украинской правде", что россияне ускорили темпы наступления, при этом наступают одновременно на нескольких направлениях. "Русские продвигаются со скоростью, которой не было, наверное, с 2022 года. Это ещё не катастрофа, но чрезвычайно угрожающе с точки зрения последствий", — жалуется нардеп.Он также говорит, что россияне без боя, тихонько, медленно, неторопливо накапливаются в городах, а чтобы выбить их потом, нужны большие батальоны, которых у ВСУ нет. По его словам, проблема заключается в том, что от заявленного состава украинских батальонов в реальности на линии фронта может находиться лишь 6–10 %. Все остальные — либо погибшие, либо раненые, либо пленные, либо дезертиры.Спикер Южного командования ВСУ Владислав Волошин жалуется в интервью изданию Politico, что большинство украинских солдат сейчас погибают во время ротации из-за большого количества российских дронов. В результате командиры заставляют солдат неделями находиться на нуле без ротаций, что снижает их моральный дух.Если им всё-таки удаётся оттуда выбраться — назад их уже очень трудно загнать. "Пехотинец, который однажды просидел на нуле в окопе от 60 до 165 суток, туда больше не пойдёт", — говорит аналитик Украинского национального института стратегических исследований Николай Белесков. Он рассказывает, что россияне "прерывают связь между передовой и тылом" и активно выводят из строя украинских операторов беспилотников на передовой.Особенное внимание украинские эксперты уделяли ситуации в Северске, где назревает новый котёл для ВСУ. Украинский военкор с позывным "Мучной" утверждает, что южный фланг Северска "начал проседать", россияне заходят туда небольшими группами и пытаются закрепиться в частном секторе. По его оценкам, ситуация там подходит к переломному моменту. "Они заходят двойками-тройками, работают тихо, пытаясь занять частный сектор и расширить там своё присутствие. Формируют себе так называемые микроопорники", — рапортует "Мучной".Украинский оппозиционный телеграм-канал "Резидент" считает, что для Украины ситуация в Северске — критический момент, так как резервов, способных закрыть сразу несколько прорывов, нет.В то же время экс-советник Офиса президента Алексей Арестович* утверждает, что россияне готовят сразу три крупных прорыва на фронте: под Запорожьем, под Славянском и Краматорском, а также в Харьковской области, что может привести к обвалу фронта. "Ситуация катастрофическая, и фронт завалится, скорее всего, в какие-то сроки. Начнёт рваться то там, то там. Бунты начнутся военных, которые будут просто отказываться оставаться в "котлах"", — прогнозирует Арестович.Впрочем, об обвале фронта Арестович говорит уже достаточно давно и сеет "зраду" для украинцев не столько на основе неких инсайдов, сколько ради "хайпа".Украинские эксперты пишут также, что ухудшение ситуации на фронте связано не только с усилением давления ВС РФ, но и с технологическим отставанием Киева. В частности, вице-премьер Михаил Фёдоров в недавнем интервью Business Insider рассказывал, что у России появились новые оптоволоконные беспилотники с дальностью до 50 км. Такие дроны, по его словам, невосприимчивы к системам РЭБ и уже применяются в районе Покровска.Украинский оппозиционный телеграм-канал "Картель" пишет, что наступление российских войск сразу на нескольких направлениях складывается в единую картину системного разрушения обороны ВСУ.Военный эксперт Олег Стариков считает, что для удержания фронта Киеву необходимо провести тотальную мобилизацию всех — женщин и мужчин в возрасте от 18 до 65 лет. Однако времени и возможностей для этого нет, не говоря уже о том, что экономическая жизнь в стране тогда полностью остановится, предприятия ЖКХ прекратят работу, налоги отчислять будет некому.На этом фоне украинский политолог Кость Бондаренко призывает Зеленского соглашаться на российские условия перемирия, а не врать о "выгодных позициях", иначе условия могут стать ещё хуже. "Что касается разного рода бравадных заявлений, что мы просто отходим на более выгодные позиции, то так может оказаться, что самые выгодные позиции для обороны находятся на реке Збруч", — иронизирует политолог.Однако опыт последних лет говорит о том, что для Зеленского и компании важно не то, сколько территории останется, а лишь продление правления и поставок западной помощи.* организация, деятельность которой запрещена на территории РФ; лицо, внесённое в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Спецоперация на минувшей неделе: контуры надвигающейся на ВСУ катастрофы

россия

северск

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, россия, северск, киев, алексей арестович, владимир зеленский, вооруженные силы украины, politico, офис президента, сво, прогнозы сво, новости сво