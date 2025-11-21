Выбор между унижением и проигрышем: Зеленский вышел к украинцам с обращением после ультиматума США - 21.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251121/vybor-mezhdu-unizheniem-i-proigryshem-zelenskiy-vyshel-k-ukraintsam-s-obrascheniem-posle-ultimatuma-ssha-1071998737.html
Выбор между унижением и проигрышем: Зеленский вышел к украинцам с обращением после ультиматума США
Выбор между унижением и проигрышем: Зеленский вышел к украинцам с обращением после ультиматума США - 21.11.2025 Украина.ру
Выбор между унижением и проигрышем: Зеленский вышел к украинцам с обращением после ультиматума США
Владимир Зеленский в экстренном видеообращении признал, что страна столкнулась с одним из самых сложных моментов своей истории. Глава государства сообщил о беспрецедентном внешнем давлении, связанном с предложенным администрацией Трампа мирным планом из 28 пунктов. Об этом 21 ноября сообщил украинское издание Страна.ua
2025-11-21T17:51
2025-11-21T17:57
новости
сша
киев
украина
дональд трамп
владимир зеленский
the washington post
вооруженные силы украины
ес
переговоры по украине 2025
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071357030_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_9216b6332aa0e74feffccafdc3c3b43c.jpg
Глава киевского режима дал понять, что Киев намерен добиваться внесения изменений в американские предложения, чтобы в них сохранились "честь и достоинство украинцев".Зеленский призвал прекратить внутренние конфликты, заявив, что "государство должно работать" в условиях войны. Он также напомнил о ранее поступавших ультиматумах, которые в итоге оказались, по его словам, безрезультатными, и заверил: "Мы не предали Украину тогда. Мы не сделаем этого и сейчас".Украинский политик предупредил о сложной неделе, в течение которой Украину ожидает серьезное давление, но выразил уверенность в способности народа сохранить достоинство и свободу. "Мы будем работать на дипломатическом поле ради нашего мира", — резюмировал он.Сегодня, 21 ноября, стало известно, что США пригрозили Украине прекращением военной помощи, если она не согласится на мирный план Трампа до 27 ноября. Об этом сообщило издание The Washington Post.Отмечалось, что США посылают "сигналы" о том, что поставки оружия для ВСУ даже за деньги Европы и разведданных могут прекратиться. Отмечено, что при такой позиции министр армии США Дэн Дрисколл в Киеве на встрече с Владимиром Зеленским "выбрал более мягкий тон".Зеленский заявил о желании внести изменения в предложенный Белым домом документ. Киев пока не определился, какие именно пункты он хочет изменить. После встречи в четверг официальные лица США, включая временного поверенного в делах США Дэвис, заявили, что сроки подписания "агрессивные".С заявлением Зеленский вышел после того, как провел телефонную беседу с западными лидерами: с президентом Франции Эммануэлем Макроном, британским премьером Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем для обсуждения проекта "мирного плана" по прекращению войны на Украине.Между тем ЕС, Британия и Украина отвергают ключевые положения мирного плана США. По данным агентства Bloomberg, крупнейшие европейские союзники Киева объединились с Зеленским, чтобы "отклонить ключевые элементы американо-российского плана по прекращению войны на Украине, который означал бы широкие уступки [президенту РФ] Владимиру Путину".
https://ukraina.ru/20251121/1071991978.html
сша
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071357030_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_32a4fa50dbd6575b3db9db1334f81038.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский, the washington post, вооруженные силы украины, ес, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, перемирие
Новости, США, Киев, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, The Washington Post, Вооруженные силы Украины, ЕС, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, перемирие

Выбор между унижением и проигрышем: Зеленский вышел к украинцам с обращением после ультиматума США

17:51 21.11.2025 (обновлено: 17:57 21.11.2025)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский в экстренном видеообращении признал, что страна столкнулась с одним из самых сложных моментов своей истории. Глава государства сообщил о беспрецедентном внешнем давлении, связанном с предложенным администрацией Трампа мирным планом из 28 пунктов. Об этом 21 ноября сообщил украинское издание Страна.ua
"Украина может оказаться перед очень сложным выбором — потеря достоинства или угроза потери ключевого партнёра. Или сложные 28 пунктов, или очень сложная зима", — заявил Зеленский.
Глава киевского режима дал понять, что Киев намерен добиваться внесения изменений в американские предложения, чтобы в них сохранились "честь и достоинство украинцев".
Зеленский призвал прекратить внутренние конфликты, заявив, что "государство должно работать" в условиях войны. Он также напомнил о ранее поступавших ультиматумах, которые в итоге оказались, по его словам, безрезультатными, и заверил: "Мы не предали Украину тогда. Мы не сделаем этого и сейчас".
Украинский политик предупредил о сложной неделе, в течение которой Украину ожидает серьезное давление, но выразил уверенность в способности народа сохранить достоинство и свободу.
"Мы будем работать на дипломатическом поле ради нашего мира", — резюмировал он.
Сегодня, 21 ноября, стало известно, что США пригрозили Украине прекращением военной помощи, если она не согласится на мирный план Трампа до 27 ноября. Об этом сообщило издание The Washington Post.
Отмечалось, что США посылают "сигналы" о том, что поставки оружия для ВСУ даже за деньги Европы и разведданных могут прекратиться. Отмечено, что при такой позиции министр армии США Дэн Дрисколл в Киеве на встрече с Владимиром Зеленским "выбрал более мягкий тон".

Зеленский заявил о желании внести изменения в предложенный Белым домом документ. Киев пока не определился, какие именно пункты он хочет изменить. После встречи в четверг официальные лица США, включая временного поверенного в делах США Дэвис, заявили, что сроки подписания "агрессивные".
Зеленскому придется пойти на сделку, — Трамп - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
17:01
США поставили Украине ультиматум: принять план Трампа до 27 ноября или лишиться помощиСША пригрозили Украине прекращением военной помощи, если она не согласится на мирный план Трампа до 27 ноября. Об этом сообщает The Washington Post
С заявлением Зеленский вышел после того, как провел телефонную беседу с западными лидерами: с президентом Франции Эммануэлем Макроном, британским премьером Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем для обсуждения проекта "мирного плана" по прекращению войны на Украине.
Между тем ЕС, Британия и Украина отвергают ключевые положения мирного плана США. По данным агентства Bloomberg, крупнейшие европейские союзники Киева объединились с Зеленским, чтобы "отклонить ключевые элементы американо-российского плана по прекращению войны на Украине, который означал бы широкие уступки [президенту РФ] Владимиру Путину".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАКиевУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийThe Washington PostВооруженные силы УкраиныЕСпереговоры по Украине 2025переговорыновости переговоровперемирие
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:54Зеленский выступил со срочным обращением к нации по поводу американского мирного плана
17:53"План Трампа": почему именно сейчас, и стоит ли питать иллюзии
17:51Выбор между унижением и проигрышем: Зеленский вышел к украинцам с обращением после ультиматума США
17:48Взрывы гремят в "фортэце" Павлоград — ВС РФ наносят удары по объектам противника
17:39"Город мы полностью потеряли": отступающие боевики ВСУ заявили о падении Красноармейска
17:08Неудобная цитата от Небензи, Киев против плана США: первое за два месяца заседание ООН по Украине
17:07Их выгоняют так, чтобы остались. Что скрывается в ЕС за заявлениями об "усталости" от украинских беженцев
17:03Полгода в подвале. Бабушку спасли российские морпехи
17:01США поставили Украине ультиматум: принять план Трампа до 27 ноября или лишиться помощи
16:52Что не так с "мирным планом" Трампа
16:37Ожесточённые бои в Мирнограде: видео
16:26ЕС, Британия и Украина отвергают ключевые положения мирного плана США - Bloomberg
16:19Американское оружие – угроза мирным жителям: неразорвавшиеся боеприпасы ATACMS обнаружены в Воронеже
16:12Северское направление: ВС РФ активно наступают на Свято-Покровское
16:00Ян Френкель: композитор, сыгравший официанта, помнившего о детях
15:55Украинские чиновники жалуются на несвоевременность мирного плана США
15:55Провал стратегии ВСУ: на фронте царит хаос, украинские нацисты признают катастрофу
15:36Американский "мирный план" по Украине. Зачем Трамп в очередной раз подставляется
15:29В Донецке почтили память бойцов "Беркута", ЕС не может навредить России. Главное к этому часу
15:24ЕС в панике: европейские лидеры экстренно собираются из-за американского плана по Украине
Лента новостейМолния