Выбор между унижением и проигрышем: Зеленский вышел к украинцам с обращением после ультиматума США

Владимир Зеленский в экстренном видеообращении признал, что страна столкнулась с одним из самых сложных моментов своей истории. Глава государства сообщил о беспрецедентном внешнем давлении, связанном с предложенным администрацией Трампа мирным планом из 28 пунктов. Об этом 21 ноября сообщил украинское издание Страна.ua

2025-11-21T17:51

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071357030_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_9216b6332aa0e74feffccafdc3c3b43c.jpg

Глава киевского режима дал понять, что Киев намерен добиваться внесения изменений в американские предложения, чтобы в них сохранились "честь и достоинство украинцев".Зеленский призвал прекратить внутренние конфликты, заявив, что "государство должно работать" в условиях войны. Он также напомнил о ранее поступавших ультиматумах, которые в итоге оказались, по его словам, безрезультатными, и заверил: "Мы не предали Украину тогда. Мы не сделаем этого и сейчас".Украинский политик предупредил о сложной неделе, в течение которой Украину ожидает серьезное давление, но выразил уверенность в способности народа сохранить достоинство и свободу. "Мы будем работать на дипломатическом поле ради нашего мира", — резюмировал он.Сегодня, 21 ноября, стало известно, что США пригрозили Украине прекращением военной помощи, если она не согласится на мирный план Трампа до 27 ноября. Об этом сообщило издание The Washington Post.Отмечалось, что США посылают "сигналы" о том, что поставки оружия для ВСУ даже за деньги Европы и разведданных могут прекратиться. Отмечено, что при такой позиции министр армии США Дэн Дрисколл в Киеве на встрече с Владимиром Зеленским "выбрал более мягкий тон".Зеленский заявил о желании внести изменения в предложенный Белым домом документ. Киев пока не определился, какие именно пункты он хочет изменить. После встречи в четверг официальные лица США, включая временного поверенного в делах США Дэвис, заявили, что сроки подписания "агрессивные".С заявлением Зеленский вышел после того, как провел телефонную беседу с западными лидерами: с президентом Франции Эммануэлем Макроном, британским премьером Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем для обсуждения проекта "мирного плана" по прекращению войны на Украине.Между тем ЕС, Британия и Украина отвергают ключевые положения мирного плана США. По данным агентства Bloomberg, крупнейшие европейские союзники Киева объединились с Зеленским, чтобы "отклонить ключевые элементы американо-российского плана по прекращению войны на Украине, который означал бы широкие уступки [президенту РФ] Владимиру Путину".

