Пугал выборами и грозил репрессиями. Что говорят на Украине о встрече Зеленского с фракцией "Слуг народа"
В среду вечером Владимир Зеленский собирал своих "Слуг народа" на экстренную встречу в связи с наметившимся бунтом в его фракции после громкого коррупционного скандала.
Фронда в рядах фракции "Слуг народа" требовала отставки главы Офиса президента Андрея Ермака. По словам нардепа Алексея Гончаренко*, такое условие Зеленскому выдвинули глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров и глава ГУР Кирилл Буданов*.Сам Арахамия за несколько часов до встречи предупредил своих "фрондеров", попросив воздержаться от политических заявлений, поскольку это, дескать, не заседание фракции, а встреча с президентом. Таким образом, Арахамия как бы намекнул, что вопросы они будут решать в своем кругу без Зеленского.Депутаты ожидали от встречи чего-то вроде публичной "порки". Поэтому явились далеко не все. Нардеп от "слуг" Василий Мокан публично отказался идти на встречу депутатов с Зеленским, намекнув, что ждет отставки Ермака, но её не предвидится. "В Верховной Раде, даже среди депутатов "Слуги народа", есть большой запрос на то, чтобы виновные понесли наказание, а те, кто засветился на так называемых "плёнках", были отстранены от своих должностей", - заявил депутат, объясняя свой отказ.На входе у тех, кто явился в Офис президента, потребовали сдать мобильные телефоны, поскольку буквально каждый первый из соратников Зеленского хотел бы записать, а затем продать запись "парламентской взбучки".Нардеп Игорь Кривошеев пишет, что он отказался сдавать телефон, поэтому его просто не пустили. "Уверен, что Миндич [главный фигурант коррупционного скандала] нигде телефон не сдавал, но он и не присягал народу Украины. А народные депутаты присягу давали, поэтому они точно – шпионы и агенты. Ожидаем стадии "принятие" неотвратимости политической ответственности, ведь для нас каждый день имеет безумную цену", - написал возмущенный депутат Кривошеев.На встрече с фракцией Зеленский предложил кандидатуру Дениса Маслова на должность министра юстиции вместо Германа Галущенко, который вынужден был подать в отставку после скандала с "пленками Мидича". По словам нардепа Ярослава Железняка, Зеленский на встрече был крайне раздражен, как и Ермак, тоже там присутствовавший. Однако по итогам пока не сняли ни Ермака, чего требовали фрондёры, ни Давида Арахамию, главу фракции и одного из лидеров Фронды, которого хотел бы снять Ермак.Железняк утверждает, что отставку Арахамии с поста лидера фракции перенесли, так как на это сложно будет найти хотя бы 10% голосов.Зеленский на встрече, по словам Железняка, также пытался убедить всех, что сам не знал ничего о коррупции в его окружении, но хвастался тем, что министров уволил и "реагировал жестко". Фрондёров Зеленский также запугивал возможными парламентскими выборами (хотя в таком случае следует проводить и президентские)."Если коалиция развалится — нужно идти на выборы. А вы непопулярны", - запугивал Зеленский своих "слуг".Относительно коррупционного скандала, Зеленский, по словам того же Железняка, пытался всё валить на русских и американцев, которые этот скандал раздувают. Тем же, кто на Украине сливает информацию американцам, Зеленский обещал расследование, то есть, обещал натравить на них СБУ и ввести санкции."Мы знаем, кто внутри раскачивает и кто работает над тем, чтобы дать американцам ложную информацию. Уже расследуем это", - говорил Зеленский, по словам Железняка.Бывший "Слуга народа", беглый депутат Артем Дмитрук считает, что Зеленский сказал тем немногочисленным "слугам", которые пришли на встречу: всё в порядке, дескать, работаем дальше, а все, кто говорит о коррупции – якобы агенты Кремля.Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко пишет, что бунт "Слуг народа" не удался. На встрече они якобы посидели, послушали и решили дальше работать с Зеленским.В то же время скандальная нардеп Марьяна Безуглая, пишет, что нардеп Гончаренко искажает информацию, запутывает всем следы, поскольку сотрудничает с Андреем Ермаком. Она утверждает, что на встрече не смолчала и сказала в лицо Зеленскому и про Ермака, и про ситуацию на фронте, и про ситуацию в парламенте. "То, что президент не хочет увольнять Ермака, не означат, что он его не уволит. У Владимира Александровича мало времени", - пишет Безуглая по итогам встречи. Общее впечатление от встречи у неё плохое. Также она подтверждает, что Зеленский находится в некой "информационной ванне".Еще один бывший "Слуга народа", нардеп Александр Дубинский пишет из СИЗО, что Зеленский блефует, запугивая бунтовщиков. Его действия будут зависеть от того, что ему сказали чуть ранее на встрече с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом. "Если уже завтра не будет наката на НАБУ и бунтовщиков в Раде, то Зеленского можно сливать в унитаз. Уже ничего не будет", - считает Дубинский.Встреча показала, что Зеленский и фракция "Слуг народа" - "заклятые союзники". Конфронтация между ними будут усиливаться, но не обязательно выходить в публичную плоскость. Значительная часть фракции просто не явилась и будет подтачивать трон Зеленского, пока тот разъезжает по зарубежным турам. Однако у некоторых из них вскоре могут найти георгиевские ленточки и "российские паспорта".Подробнее о произошедшем на заседании фракции "Слуг народа" с участием Зеленского - в статье Павла Котова "Бунт в банке с пауками. Зеленский не стал увольнять Ермака и готовит контратаку"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
В среду вечером Владимир Зеленский собирал своих "Слуг народа" на экстренную встречу в связи с наметившимся бунтом в его фракции после громкого коррупционного скандала.
Фронда в рядах фракции "Слуг народа" требовала отставки главы Офиса президента Андрея Ермака. По словам нардепа Алексея Гончаренко*, такое условие Зеленскому выдвинули глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров и глава ГУР Кирилл Буданов*.
Сам Арахамия за несколько часов до встречи предупредил своих "фрондеров", попросив воздержаться от политических заявлений, поскольку это, дескать, не заседание фракции, а встреча с президентом. Таким образом, Арахамия как бы намекнул, что вопросы они будут решать в своем кругу без Зеленского.
Депутаты ожидали от встречи чего-то вроде публичной "порки". Поэтому явились далеко не все. Нардеп от "слуг" Василий Мокан публично отказался идти на встречу депутатов с Зеленским, намекнув, что ждет отставки Ермака, но её не предвидится. "В Верховной Раде, даже среди депутатов "Слуги народа", есть большой запрос на то, чтобы виновные понесли наказание, а те, кто засветился на так называемых "плёнках", были отстранены от своих должностей", - заявил депутат, объясняя свой отказ.
На входе у тех, кто явился в Офис президента, потребовали сдать мобильные телефоны, поскольку буквально каждый первый из соратников Зеленского хотел бы записать, а затем продать запись "парламентской взбучки".
Нардеп Игорь Кривошеев пишет, что он отказался сдавать телефон, поэтому его просто не пустили. "Уверен, что Миндич [главный фигурант коррупционного скандала] нигде телефон не сдавал, но он и не присягал народу Украины. А народные депутаты присягу давали, поэтому они точно – шпионы и агенты. Ожидаем стадии "принятие" неотвратимости политической ответственности, ведь для нас каждый день имеет безумную цену", - написал возмущенный депутат Кривошеев.
На встрече с фракцией Зеленский предложил кандидатуру Дениса Маслова на должность министра юстиции вместо Германа Галущенко, который вынужден был подать в отставку после скандала с "пленками Мидича". По словам нардепа Ярослава Железняка, Зеленский на встрече был крайне раздражен, как и Ермак, тоже там присутствовавший. Однако по итогам пока не сняли ни Ермака, чего требовали фрондёры, ни Давида Арахамию, главу фракции и одного из лидеров Фронды, которого хотел бы снять Ермак.
Железняк утверждает, что отставку Арахамии с поста лидера фракции перенесли, так как на это сложно будет найти хотя бы 10% голосов.
Зеленский на встрече, по словам Железняка, также пытался убедить всех, что сам не знал ничего о коррупции в его окружении, но хвастался тем, что министров уволил и "реагировал жестко". Фрондёров Зеленский также запугивал возможными парламентскими выборами (хотя в таком случае следует проводить и президентские).
"Если коалиция развалится — нужно идти на выборы. А вы непопулярны", - запугивал Зеленский своих "слуг".
Относительно коррупционного скандала, Зеленский, по словам того же Железняка, пытался всё валить на русских и американцев, которые этот скандал раздувают. Тем же, кто на Украине сливает информацию американцам, Зеленский обещал расследование, то есть, обещал натравить на них СБУ и ввести санкции.
"Мы знаем, кто внутри раскачивает и кто работает над тем, чтобы дать американцам ложную информацию. Уже расследуем это", - говорил Зеленский, по словам Железняка.
Бывший "Слуга народа", беглый депутат Артем Дмитрук считает, что Зеленский сказал тем немногочисленным "слугам", которые пришли на встречу: всё в порядке, дескать, работаем дальше, а все, кто говорит о коррупции – якобы агенты Кремля.
Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко пишет, что бунт "Слуг народа" не удался. На встрече они якобы посидели, послушали и решили дальше работать с Зеленским.
В то же время скандальная нардеп Марьяна Безуглая, пишет, что нардеп Гончаренко искажает информацию, запутывает всем следы, поскольку сотрудничает с Андреем Ермаком. Она утверждает, что на встрече не смолчала и сказала в лицо Зеленскому и про Ермака, и про ситуацию на фронте, и про ситуацию в парламенте. "То, что президент не хочет увольнять Ермака, не означат, что он его не уволит. У Владимира Александровича мало времени", - пишет Безуглая по итогам встречи. Общее впечатление от встречи у неё плохое. Также она подтверждает, что Зеленский находится в некой "информационной ванне".
Еще один бывший "Слуга народа", нардеп Александр Дубинский пишет из СИЗО, что Зеленский блефует, запугивая бунтовщиков. Его действия будут зависеть от того, что ему сказали чуть ранее на встрече с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом. "Если уже завтра не будет наката на НАБУ и бунтовщиков в Раде, то Зеленского можно сливать в унитаз. Уже ничего не будет", - считает Дубинский.
Встреча показала, что Зеленский и фракция "Слуг народа" - "заклятые союзники". Конфронтация между ними будут усиливаться, но не обязательно выходить в публичную плоскость. Значительная часть фракции просто не явилась и будет подтачивать трон Зеленского, пока тот разъезжает по зарубежным турам. Однако у некоторых из них вскоре могут найти георгиевские ленточки и "российские паспорта".
Подробнее о произошедшем на заседании фракции "Слуг народа" с участием Зеленского - в статье Павла Котова "Бунт в банке с пауками. Зеленский не стал увольнять Ермака и готовит контратаку"
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
