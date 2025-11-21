https://ukraina.ru/20251121/svoikh-ne-brosaet-zelenskiy-ne-stal-uvolnyat-ermaka-i-gotovit-kontrataku-1071948358.html

Своих не бросает. Зеленский не стал увольнять Ермака и готовит контратаку

Весь день украинские СМИ и телеграм-каналы гадали, отправит ли Владимир Зеленский в отставку главу своего Офиса Андрея Ермака. Интрига разрешилась лишь под вечер - серый кардинал украинский политики продолжит свою работу

2025-11-21T00:39

эксклюзив

украина

владимир зеленский

андрей ермак

давид арахамия

слуга народа

набу

ярослав железняк

Зеленский и его "слуги": фракция на грани развалаЧетверг, 20 ноября, мог стать поворотным для правящего на Украине режима. Зеленский ранее пообещал на этот день "необходимые законодательные инициативы и принципиальные быстрые решения, необходимые государству". Ключевой должна была стать встреча Зеленского и парламентской фракции его партии "Слуга народа", по итогам которой некоторые предрекали объявление об отставке Ермака.Все последние дни в рядах "слуг народа" зрело глухое недовольство последствиями коррупционного скандала с бывшим бизнес-партнером Зеленского Тимуром Миндичем, который вместе с подельниками из числа бывших и действующих украинских министров организовал мошеннические схемы в госкомпании "Энергоатом" и в оборонной сфере.Мало кто сомневается, что Миндич - лишь промежуточное звено, а реальными бенефициарами были люди посерьезнее. Утверждается, что на записях прослушки, которую осуществляло Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), фигурирует Ермак (замаскированный под псевдонимом Али-Баба) и сам Зеленский.В этих условиях львиная доля критики со стороны оппозиционеров, грантовых активистов и прочих борцов с коррупцией досталась Ермаку, которому припомнили его авторитарный стиль, закулисное воздействие на все ключевые процессы в стране и неограниченное влияние на главу государства, которым он пользуется с выгодой для себя.Дошло до того, что против Ермака выступила часть депутатов "Слуги народа", где созрела полноценная оппозиция главе Офиса президента. Открытая фронда по отношению к Ермаку началась в Раде пару дней назад, когда член фракции партии власти Никита Потураев обнародовал заявление с призывом к увольнению Ермака, формированию парламентской коалиции и созданию правительства "проукраинских сил", призвав присоединиться к этому заявлению своих однопартийцев.Обстановка в Верховной Раде накалилась. Представители партии Петра Порошенко* несколько раз блокировали трибуну, а руководство парламента в итоге взяло паузу в работе Рады для дальнейших консультаций по произошедшему коррупционном скандалу.Главным оппонентом Ермака в "Слуге народа" украинские СМИ называют главу парламентской фракции Давида Арахамию. Пишут, что у них давний конфликт за власть и один не прочь "съесть" другого. Предполагали, что Арахамия воспользуется ситуацией и пойдет в атаку на своего соперника, поддержав тех своих коллег, которые выступили против главы ОП. Публично, однако, этого он делать не стал."Это заявление отдельных народных депутатов, они имеют на это право. Однако замечу, что не следует воспринимать его как позицию всей фракции. Поскольку ни фракция, ни партия с подобными заявлениями не выходила", - прокомментировал он инициативу Потураева.Депутат Рады Алексей Гончаренко** сообщал, что требования по отставке Ермака поддержали начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов** и вице-премьер Михаил Федоров."Ключевой министр, ключевой военный и ключевой человек в Раде выступили против Андрея Ермака и с давлением на Владимира Зеленского, чтобы тот его уволил. Если Зеленский откажется – он потеряет Раду. Принять бюджет будет невозможно. Коалиции не будет", - утверждал Гончаренко.Параллельно с этим появилась информация, что жертвой кадровой чистки вместо Ермака станет как раз Арахамия. Такую информацию, в частности, распространил экс-депутат парламента Игорь Мосийчук**.В итоге не произошло ни того, ни другого.Все остаются на своих местах. ПокаПеред встречей с Зеленским депутатов обязали сдать мобильные телефоны, чтобы не было утечек. Этому требованию подчинились не все, "слуга народа" Игорь Кривошеев оставил гаджет при себе и не был допущен на мероприятие.Сама встреча продолжалась около 1,5 часов.Официально ее в своем видеообращении кратко прокомментировал Зеленский.О содержании встречи известно в основном от депутата Рады, члена фракции "Голос" Ярослава Железняка, который традиционно собрал у себя в телеграм-канале все, что ему удалось узнать от тех, кто побывал на разговоре с Зеленским. Своими инсайдами поделился и Гончаренко.По словам последнего, Ермак и Арахамия сидели рядом в президиуме и никакого публичного выяснения отношений между ними не было.Вот как описывает ситуацию Железняк:"Наши источники сообщают, что план Ермака заставить фракцию сегодня уволить Давида Арахамию провалился. Давид и другие перед встречей направили вопрос президенту от депутатов. И там по факту было прямое требование – уволить Али-Бабу. И тот решил атаковать первый, но не получилось… Поняли, что даже 10% необходимых голосов не будет на это. Это действие плана перенесли. Поэтому сейчас надежда на коллег, которые дожмут уже давно назревший вопрос", - написал он.Согласно Гончаренко, прямой вопрос состоится ли увольнение Ермака Зеленскому задала депутат Марьяна Безуглая, тот ответил ей, что никто никуда не уходит, впереди у Украины тяжелые переговоры.О том, что Ермак остается на своем посту пишут также со ссылкой на источники местные СМИ hromadske и "Украинская правда".Что касается коррупции, то Зеленский якобы заявил, что она бывает везде и что это нормально."Качают сейчас скандал россияне, да и немного американцы присоединились. Но мы знаем, кто это делает внутри, уже расследуем это – кто работает над этим и дает американцам ложную информацию", - процитировал его Железняк.По мнению депутата, которое он высказал еще до встречи Зеленского со "слугами народа", руководство страны может пойти в контратаку на НАБУ и всех причастных к делу Миндича.Блогер Анатолий Шарий сообщил у себя в телеграм-канале, что депутат Потураев "засунул диктофон практически в трусы" и тайком осуществлял запись беседы с Зеленским. После этого парламентарий предложил выкупить у него эту запись частями по 5 тыс. долларов."Слушаю запись, купленную у Потураева. Слышу отдельный вопрос по поводу пленок, типа: "будут же еще записи, и последует еще больше расследований. На это же надо как-то реагировать, очевидно, что дальше будет хуже и будут проблемы". На что последовал довольно интересный ответ от Зеленского: "спецслужбы недоработали". По детективам НАБУ? Не всех посадили? Мразь", - написал Шарий.По мнению Железняка, данная встреча показала, что Зеленский, Ермак и прочие не бояться новых разоблачений и обвинений со стороны правоохранителей. Это может говорить о том, что они готовят удар на упреждение или знают, как предотвратить такой вариант развития событий. *Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО том, как глава Офиса президента Украины препятствует мирному урегулированию конфликта с Россией - в материале издания Украина.ру Как Ермак и аналитики Госдепа вставляют палки в колеса мирному урегулированию на Украине.

украина

Павел Котов

Павел Котов

Новости

эксклюзив, украина, владимир зеленский, андрей ермак, давид арахамия, слуга народа, набу, ярослав железняк