Помогали уклонистам, сливали топливо и вымогали взятки - ГБР Украины рассказало о преступности в ВСУ

Серию преступлений военнослужащих украинской армии удалось раскрыть, выявив коррумпированных офицеров. Об этом 20 ноября сообщило Государственное бюро расследований Украины

Сотрудники ГБР задержали бывшего начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (переименованного военкомата) на подконтрольной ВСУ части Донецкой области. "Он за взятки помогал военнослужащим сбегать из частей Сумской области, - рассказали детективы. - Майор ТЦК ранее привлекался к уголовной ответственности работниками ГБР. Когда он возглавлял один из районных ТЦК в Донецкой области, то способствовал уклонистам в бегстве за границу. После разоблачения фигурант был переведен в распоряжение своего командования, однако противоправную деятельность не прекратил". На этот раз он решил "оказывать услуги" уже на территории Сумской области. Двоим военнослужащим майор гарантировал, что ночью лично приедет за ними в часть и вывезет в любое место Украины. Для беспрепятственного проезда блокпостов планировалось использовать служебные документы. Он подробно проинструктировал военнослужащих, как незаметно сбежать с места дислокации. "За свои услуги требовал из двух мужчин в общей сложности 12 тыс. долларов США. Воспользовавшись полученными советами, около 3 часов ночи военные покинули часть и вышли к месту, где их уже ждали. Вместе с майором ТЦК в машине находился и бывший прокурор из Донецкой области, ныне работающий адвокатом. Блокпосты группа проезжала беспрепятственно, ведь работник ТЦК каждый раз демонстрировал свои служебные документы, что позволяло избежать проверок. На границе Сумской и Полтавской областей офицер остановился на автозаправке и отдал приказ отдать ему деньги", - рассказали в ГБР. При передаче денег коррумпированного военкома задержали. Офицеру ТЦК сообщено о подозрении в пособничестве в дезертирстве. Бизнес на желающих сбежать с Украины детективы ГБР разоблачили и на Западной Украине. Вместе с пограничниками ПСУ и при содействии командования воинской части они раскрыли схему незаконной переправки двух мужчин призывного возраста через госграницу. "Ее организовал командир роты части вместе с сообщниками,- рассказали в ГБР. - Военнослужащий действовал в сговоре со своим подчиненным и двумя гражданскими сообщниками. Через посредника они находили желающих исчезнуть из страны. Цена "бегства" составляла 10 тысяч долларов за одного мужчину". Командир возложил контроль за логистикой на своего подчинённого. Уклонистов переодевали в форму, перевозили служебным автомобилями с армейскими номерами и сопровождали в пограничную зону. Деньги должны были передавать близкие родственники уже после того, как уклонисты позвонят из-за границы и подтвердят, что переправка прошла успешно. Однако на этот раз беглецов поймали в 400 метрах от границы с Румынией. Начальник учебного курса факультета подготовки специалистов обеспечения и эксплуатации военной техники одесской Военной академии попался на вымогательстве денег у курсантов. Следствие установило, что четверо курсантов академии шутили над товарищем, скрывая его мопед недалеко от учебного заведения. Затем мопед украл неизвестный, а потерпевший написал в полицию заявление об угоне транспорта. В отдел полиции с курсантами поехал их куратор – начальник одного из учебных курсов академии. После визита курсовой вызвал курсантов и сообщил, что он решит вопрос по закрытию уголовного производства, но за деньги. "Объявил, что раньше работал в полиции, поэтому только из-за его знакомства они до сих пор не находятся под стражей. Впрочем, за услугу курсанты должны были заплатить суммарно 8,8 тыс. долларов США. В случае неуплаты руководитель угрожал ребятам 8 годами заключения и отчислением из академии. На следующий день фигурант потребовал часть оплаты. Получив деньги, заставил курсантов написать под диктовку расписку, что ему еще должны деньги и обязаны их вернуть", - рассказали детективы.Возжелавшего денег курсантов задержали 12 ноября после получения второй части оплаты."Работники ГБР разоблачили группу военнослужащих из Полтавской области, которые регулярно воровали дизельное топливо, предназначенное для боевых подразделений ВСУ", - рассказали в ГБР.Криминальную схему организовал военнослужащий, отвечавший в своей части за обслуживание техники для транспортировки горючего в подразделения Севера и Востока Украины, включая районы активных боевых действий. К преступлению он привлек четырех водителей автоцистерн, которые во время каждого рейса сливали дизтопливо сотнями литров.Задокументировано хищение 15 тонн горючего. Однако, отметили детективы, сумма ущерба может быть значительно больше после завершения расследования и выявления всех фактов краж. "Украденное горючее водители переливали в канистры и передавали организатору, который продавал его примерно по 40 грн за литр. Из-за таких действий боевые подразделения не соблюдали критически важное горючее, что особенно опасно в условиях активных боевых действий", - констатировали в ГБР.Во время очередного слива солярки 13 ноября ГБР задержало организатора и его сообщника — гражданское лицо, которое скупало и перепродавало горючее. Обыски также выявили признаки возможной причастности к схеме и других военнослужащих.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Двойной удар: дипломатическая изоляция Киева и развал обороны ВСУ. Хроника событий на 13:00 21 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

