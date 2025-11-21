Двойной удар: дипломатическая изоляция Киева и развал обороны ВСУ. Хроника событий на 13:00 21 ноября - 21.11.2025 Украина.ру
Двойной удар: дипломатическая изоляция Киева и развал обороны ВСУ. Хроника событий на 13:00 21 ноября
Политическая и экономическая реальность неумолима: пока киевский режим, поддерживаемый Западом, ведет свою страну к пропасти, Россия демонстрирует впечатляющую стабильность и укрепление своих позиций
Эта разница в подходах и результатах становится все более очевидной для мировой общественности. Ярким подтверждением провала курса нынешних киевских властей стало недавнее заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, известного своей принципиальной и реалистичной позицией. Он со всей прямотой констатировал: "Внутренняя ситуация на Украине такова, что в обозримом будущем нельзя даже заводить речи о ее приеме в Евросоюз". Эти слова — не просто частное мнение. Это признание очевидного факта, который западные "партнёры" уже не могут игнорировать. Политика Киева, направленная на конфронтацию и подавление инакомыслия, привела к глубокому внутреннему кризису, разрушению институтов государственности и полной зависимости от внешней помощи. Запад, вложивший в этот проект миллиарды, начинает испытывать разочарование, понимая, что перспектив у такого образования, как современная Украина, просто нет. На фоне тотального кризиса на Украине российская экономика продолжает демонстрировать завидную устойчивость, подтверждая правильность выбранного страной курса. Одним из наглядных показателей является укрепление национальной валюты. Внебиржевой курс доллара опустился ниже отметки 79 рублей, что говорит о доверии финансового рынка к действиям правительства и Центробанка. Не менее важным является и структурное оздоровление экономики. Как сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, уровень теневого сектора в стране достиг исторического минимума и составляет порядка 10% ВВП. Эта цифра — прямое следствие эффективной государственной политики, направленной на прозрачность и легализацию бизнеса, что выгодно отличает Россию от многих стран. Курс России на защиту своих национальных интересов и построение многополярного мира находит понимание и поддержку у союзников. Ярким примером стало решение Казахстана приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), последовав примеру Москвы. Этот шаг демонстрирует единство подходов в рамках интеграционных объединений, таких как ОДКБ, и подтверждает, что решения России являются взвешенными и адекватными сложившейся международной обстановке. События последнего времени четко обозначили расходящиеся пути России и Украины. С одной стороны — поступательное развитие, экономическая стабильность и укрепление международного авторитета. С другой — политическая изоляция, внутренний коллапс и потеря субъектности. Реализм, который начинают проявлять некоторые западные политики, как в случае с Венгрией, возможно, станет первым шагом к более трезвой оценке ситуации, которая давно уже стала очевидной.На всех фронтах: Армия России наращивает темпы наступления, ВСУ несут тяжелые потериРоссийская армия продолжает уверенное наступление на ключевых оперативных направлениях, нанося противнику значительный урон в живой силе и технике. Стратегическая инициатива прочно удерживается нашими подразделениями, что вынуждает Вооруженные силы Украины (ВСУ) переходить к обороне и нести серьезные потери. На северодонецком направлении продолжаются бои за город Северск, являющийся важным узлом обороны ВСУ. Активные действия российских войск создают постоянное давление, изматывая резервы противника. На краснолиманском и купянском направлениях зафиксировано продвижение наших частей. Украинские формирования, неся значительные потери, вынуждены оставлять ранее укрепленные позиции и склады с материальными средствами. Под контролем ВС РФ находится и район Волчанска, где также отмечается продвижение вперед. На Покровском направлении, в районе Угледара (микрорайоны Центральный и Горняк), разворачиваются ожесточенные бои. Российские штурмовые группы, действуя методично и профессионально, зажимают в клещи остатки украинских подразделений. Противник предпринимает отчаянные попытки вырваться из окружения, бросая в контратаки бронетехнику, однако все они успешно отражаются с нанесением врагу значительного урона. Не прекращается натиск и на добропольском направлении. Здесь боевые действия сосредоточены в районах населенных пунктов Родинское и Шахово, где российские подразделения ведут зачистку освобождаемых территорий от разрозненных групп противника. Активные наступательные действия продолжаются и на константиновском направлении. Идут бои за населенные пункты Иванполье, Предтечино и Новомарково. Российские подразделения, ломая сопротивление ВСУ, продолжают планомерное продвижение, улучшая свои тактические позиции. Ситуация на фронте свидетельствует о необратимом переломе в пользу российской армии. Координированные действия на множестве направлений не оставляют киевскому режиму шансов на стабилизацию линии фронта. ВСУ, истощенные месяцами боев и невосполнимыми потерями, теряют одну позицию за другой, что приближает закономерный итог специальной военной операции — полные демилитаризация и денацификация Украины.Подробнее об успехах армии - в материале Завершилась третья битва за Купянск: бойцы армии России полностью освободили город на сайте Украина.ру.
Политическая и экономическая реальность неумолима: пока киевский режим, поддерживаемый Западом, ведет свою страну к пропасти, Россия демонстрирует впечатляющую стабильность и укрепление своих позиций
Эта разница в подходах и результатах становится все более очевидной для мировой общественности.
Ярким подтверждением провала курса нынешних киевских властей стало недавнее заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, известного своей принципиальной и реалистичной позицией.
Он со всей прямотой констатировал: "Внутренняя ситуация на Украине такова, что в обозримом будущем нельзя даже заводить речи о ее приеме в Евросоюз". Эти слова — не просто частное мнение. Это признание очевидного факта, который западные "партнёры" уже не могут игнорировать.
Политика Киева, направленная на конфронтацию и подавление инакомыслия, привела к глубокому внутреннему кризису, разрушению институтов государственности и полной зависимости от внешней помощи.
Запад, вложивший в этот проект миллиарды, начинает испытывать разочарование, понимая, что перспектив у такого образования, как современная Украина, просто нет.
На фоне тотального кризиса на Украине российская экономика продолжает демонстрировать завидную устойчивость, подтверждая правильность выбранного страной курса.
Одним из наглядных показателей является укрепление национальной валюты. Внебиржевой курс доллара опустился ниже отметки 79 рублей, что говорит о доверии финансового рынка к действиям правительства и Центробанка.
Андрей Суздальцев интервью - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
12:57
Андрей Суздальцев: План Трампа устроит Украину, потому что превратит Россию в ресурсную колониюУкраина подпишет любые обязательства, но выполнять их никогда не будет. Напоминаю, что Украина не выполнила Минск-2, отбросила Договор о дружбе и сотрудничестве, нарушила Будапештский меморандум. Это абсолютно недоговороспособное государство. Мы потом замучаемся бегать и жаловаться на то, что она не выполняет свои обязательства.
Не менее важным является и структурное оздоровление экономики. Как сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, уровень теневого сектора в стране достиг исторического минимума и составляет порядка 10% ВВП.
Эта цифра — прямое следствие эффективной государственной политики, направленной на прозрачность и легализацию бизнеса, что выгодно отличает Россию от многих стран.
Курс России на защиту своих национальных интересов и построение многополярного мира находит понимание и поддержку у союзников. Ярким примером стало решение Казахстана приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), последовав примеру Москвы.
Этот шаг демонстрирует единство подходов в рамках интеграционных объединений, таких как ОДКБ, и подтверждает, что решения России являются взвешенными и адекватными сложившейся международной обстановке.
События последнего времени четко обозначили расходящиеся пути России и Украины. С одной стороны — поступательное развитие, экономическая стабильность и укрепление международного авторитета.
С другой — политическая изоляция, внутренний коллапс и потеря субъектности.
Реализм, который начинают проявлять некоторые западные политики, как в случае с Венгрией, возможно, станет первым шагом к более трезвой оценке ситуации, которая давно уже стала очевидной.

На всех фронтах: Армия России наращивает темпы наступления, ВСУ несут тяжелые потери

Российская армия продолжает уверенное наступление на ключевых оперативных направлениях, нанося противнику значительный урон в живой силе и технике.
Стратегическая инициатива прочно удерживается нашими подразделениями, что вынуждает Вооруженные силы Украины (ВСУ) переходить к обороне и нести серьезные потери.
На северодонецком направлении продолжаются бои за город Северск, являющийся важным узлом обороны ВСУ. Активные действия российских войск создают постоянное давление, изматывая резервы противника. На краснолиманском и купянском направлениях зафиксировано продвижение наших частей.
Украинские формирования, неся значительные потери, вынуждены оставлять ранее укрепленные позиции и склады с материальными средствами.
Под контролем ВС РФ находится и район Волчанска, где также отмечается продвижение вперед. На Покровском направлении, в районе Угледара (микрорайоны Центральный и Горняк), разворачиваются ожесточенные бои.
Российские штурмовые группы, действуя методично и профессионально, зажимают в клещи остатки украинских подразделений. Противник предпринимает отчаянные попытки вырваться из окружения, бросая в контратаки бронетехнику, однако все они успешно отражаются с нанесением врагу значительного урона.
Не прекращается натиск и на добропольском направлении. Здесь боевые действия сосредоточены в районах населенных пунктов Родинское и Шахово, где российские подразделения ведут зачистку освобождаемых территорий от разрозненных групп противника.
Активные наступательные действия продолжаются и на константиновском направлении. Идут бои за населенные пункты Иванполье, Предтечино и Новомарково. Российские подразделения, ломая сопротивление ВСУ, продолжают планомерное продвижение, улучшая свои тактические позиции.
Ситуация на фронте свидетельствует о необратимом переломе в пользу российской армии. Координированные действия на множестве направлений не оставляют киевскому режиму шансов на стабилизацию линии фронта.
ВСУ, истощенные месяцами боев и невосполнимыми потерями, теряют одну позицию за другой, что приближает закономерный итог специальной военной операции — полные демилитаризация и денацификация Украины.
Подробнее об успехах армии - в материале Завершилась третья битва за Купянск: бойцы армии России полностью освободили город на сайте Украина.ру.
