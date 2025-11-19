https://ukraina.ru/20251119/zelenskiy-provel-vstrechi-s-rukovodstvom-ispanii-1071834204.html

Зеленский провел встречи с руководством Испании

Владимир Зеленский провёл серию встреч в Испании, заручившись поддержкой королевства. Об этом он сообщил 18 ноября в своём телеграм-канале

Зеленский рассказал о серии встреч в Испании 18 ноября. По его словам, в королевстве прошил переговоры с королём и премьер-министром страны, с обеими палатами парламента и испанскими производителями вооружений. По данным испанской стороны, переговоры Зеленского с королём Испании Филиппом VI состоялись 17 ноября в королевской резиденции Сарсуэла в Мадриде. Там же прошло совещание, в котором участвовали министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес, глава офиса украинского президента Андрей Ермак и другие официальные лица с обеих сторон. Зеленский рассказал о встрече с испанским монархом 18 ноября. Затем Зеленский сообщил, что в тот же день во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом "уделили много внимания именно нашему оборонному взаимодействию"."Испания последовательно выполняет наше двустороннее соглашение о безопасности, и это дает уверенность в ежегодной поддержке – миллиард евро ежегодно. Спасибо за готовность Испании внести вклад в программу PURL – 100 миллионов евро. И это программа, позволяющая покупать для нашей защиты ракеты для ПВО", - рассказал Зеленский.Также стороны обсудили вызовы в энергетике Украины после российских ударов. Испания выразила готовность помогать, выделив экономический пакет на 200 миллионов евро "в том числе и на энергетику". "И сейчас есть также договоренность, что Испания направит средства по программе SAFE – более 200 миллионов евро – на совместную с нами оборонную работу", - добавил Зеленский. Он отметил, что в новый пакет оборонной помощи стоимостью 300 миллионов евро вошли в том числе ракеты для ПВО. Тем временем стало известно, что США тайно обсуждают с Россией план по УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2025

Новости

