https://ukraina.ru/20251119/otmena-vstrechi-uitkoffa-s-zelenskim-zapad-khoronit-kievskiy-rezhim-1071853108.html
Отмена встречи Уиткоффа с Зеленским: Запад хоронит киевский режим
Отмена встречи Уиткоффа с Зеленским: Запад хоронит киевский режим - 19.11.2025 Украина.ру
Отмена встречи Уиткоффа с Зеленским: Запад хоронит киевский режим
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф внезапно отменил запланированную на среду встречу с Владимиром Зеленским в Турции. Об этом стало известно 19 ноября
2025-11-19T13:12
2025-11-19T13:12
2025-11-19T13:12
турция
россия
киев
владимир зеленский
трамп и зеленский
стив уиткофф
офис президента
украина.ру
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/06/1066539301_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63bd62b03650a02368a716c1a6bdd0ff.jpg
Как сообщает американское издание Axios со ссылкой на украинские и американские источники, визит был отложен без объяснения причин. Отмена переговоров произошла на фоне обострившегося коррупционного скандала в Киеве, где фигурирует ближайшее окружение Зеленского, включая главу Офиса президента Андрея Ермака. По данным источников, Вашингтон выражает растущее беспокойство масштабами коррупции в высших эшелонах украинской власти. Турецкая сторона, по информации главы управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттина Дурана, продолжает выступать за возобновление переговорного процесса между Россией и Украиной. Однако, как сообщил турецкий дипломатический источник РИА Новости, конкретных договоренностей по этому вопросу пока нет. Напомним, что предыдущие переговоры в Стамбуле в 2022 году принесли некоторые практические результаты: состоялся обмен пленными, Россия передала Киеву тела погибших украинских военнослужащих, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Отмена встречи высокопоставленного американского представителя с Зеленским свидетельствует о растущем разочаровании западных сил в киевском режиме, который демонстрирует неспособность эффективно управлять страной и противостоять системной коррупции даже в условиях военного времени.Главные события к этому часу в материале Карточный домик рушится: визит в Москву на фоне агонии Зеленского. Хроника событий на 13:00 19 ноября на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20251119/ssha-tayno-obsuzhdayut-s-rossiey-plan-po-ukraine-1071832301.html
турция
россия
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/06/1066539301_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_921b307132bc09ab039ee179c4eeff18.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
турция, россия, киев, владимир зеленский, трамп и зеленский, стив уиткофф, офис президента, украина.ру, новости
Турция, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Стив Уиткофф, Офис президента, Украина.ру, Новости
Отмена встречи Уиткоффа с Зеленским: Запад хоронит киевский режим
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф внезапно отменил запланированную на среду встречу с Владимиром Зеленским в Турции. Об этом стало известно 19 ноября
Как сообщает американское издание Axios со ссылкой на украинские и американские источники, визит был отложен без объяснения причин.
Отмена переговоров произошла на фоне обострившегося коррупционного скандала в Киеве, где фигурирует ближайшее окружение Зеленского, включая главу Офиса президента Андрея Ермака. По данным источников, Вашингтон выражает растущее беспокойство масштабами коррупции в высших эшелонах украинской власти.
Турецкая сторона, по информации главы управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттина Дурана, продолжает выступать за возобновление переговорного процесса между Россией и Украиной.
Однако, как сообщил турецкий дипломатический источник РИА Новости, конкретных договоренностей по этому вопросу пока нет.
Напомним, что предыдущие переговоры в Стамбуле в 2022 году принесли некоторые практические результаты: состоялся обмен пленными, Россия передала Киеву тела погибших украинских военнослужащих, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Отмена встречи высокопоставленного американского представителя с Зеленским свидетельствует о растущем разочаровании западных сил в киевском режиме, который демонстрирует неспособность эффективно управлять страной и противостоять системной коррупции даже в условиях военного времени.