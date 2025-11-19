https://ukraina.ru/20251119/otmena-vstrechi-uitkoffa-s-zelenskim-zapad-khoronit-kievskiy-rezhim-1071853108.html

Отмена встречи Уиткоффа с Зеленским: Запад хоронит киевский режим

Отмена встречи Уиткоффа с Зеленским: Запад хоронит киевский режим - 19.11.2025 Украина.ру

Отмена встречи Уиткоффа с Зеленским: Запад хоронит киевский режим

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф внезапно отменил запланированную на среду встречу с Владимиром Зеленским в Турции. Об этом стало известно 19 ноября

2025-11-19T13:12

2025-11-19T13:12

2025-11-19T13:12

турция

россия

киев

владимир зеленский

трамп и зеленский

стив уиткофф

офис президента

украина.ру

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/06/1066539301_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63bd62b03650a02368a716c1a6bdd0ff.jpg

Как сообщает американское издание Axios со ссылкой на украинские и американские источники, визит был отложен без объяснения причин. Отмена переговоров произошла на фоне обострившегося коррупционного скандала в Киеве, где фигурирует ближайшее окружение Зеленского, включая главу Офиса президента Андрея Ермака. По данным источников, Вашингтон выражает растущее беспокойство масштабами коррупции в высших эшелонах украинской власти. Турецкая сторона, по информации главы управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттина Дурана, продолжает выступать за возобновление переговорного процесса между Россией и Украиной. Однако, как сообщил турецкий дипломатический источник РИА Новости, конкретных договоренностей по этому вопросу пока нет. Напомним, что предыдущие переговоры в Стамбуле в 2022 году принесли некоторые практические результаты: состоялся обмен пленными, Россия передала Киеву тела погибших украинских военнослужащих, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Отмена встречи высокопоставленного американского представителя с Зеленским свидетельствует о растущем разочаровании западных сил в киевском режиме, который демонстрирует неспособность эффективно управлять страной и противостоять системной коррупции даже в условиях военного времени.Главные события к этому часу в материале Карточный домик рушится: визит в Москву на фоне агонии Зеленского. Хроника событий на 13:00 19 ноября на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20251119/ssha-tayno-obsuzhdayut-s-rossiey-plan-po-ukraine-1071832301.html

турция

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

турция, россия, киев, владимир зеленский, трамп и зеленский, стив уиткофф, офис президента, украина.ру, новости