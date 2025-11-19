Отмена встречи Уиткоффа с Зеленским: Запад хоронит киевский режим - 19.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251119/otmena-vstrechi-uitkoffa-s-zelenskim-zapad-khoronit-kievskiy-rezhim-1071853108.html
Отмена встречи Уиткоффа с Зеленским: Запад хоронит киевский режим
Отмена встречи Уиткоффа с Зеленским: Запад хоронит киевский режим - 19.11.2025 Украина.ру
Отмена встречи Уиткоффа с Зеленским: Запад хоронит киевский режим
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф внезапно отменил запланированную на среду встречу с Владимиром Зеленским в Турции. Об этом стало известно 19 ноября
2025-11-19T13:12
2025-11-19T13:12
турция
россия
киев
владимир зеленский
трамп и зеленский
стив уиткофф
офис президента
украина.ру
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/06/1066539301_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63bd62b03650a02368a716c1a6bdd0ff.jpg
Как сообщает американское издание Axios со ссылкой на украинские и американские источники, визит был отложен без объяснения причин. Отмена переговоров произошла на фоне обострившегося коррупционного скандала в Киеве, где фигурирует ближайшее окружение Зеленского, включая главу Офиса президента Андрея Ермака. По данным источников, Вашингтон выражает растущее беспокойство масштабами коррупции в высших эшелонах украинской власти. Турецкая сторона, по информации главы управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттина Дурана, продолжает выступать за возобновление переговорного процесса между Россией и Украиной. Однако, как сообщил турецкий дипломатический источник РИА Новости, конкретных договоренностей по этому вопросу пока нет. Напомним, что предыдущие переговоры в Стамбуле в 2022 году принесли некоторые практические результаты: состоялся обмен пленными, Россия передала Киеву тела погибших украинских военнослужащих, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Отмена встречи высокопоставленного американского представителя с Зеленским свидетельствует о растущем разочаровании западных сил в киевском режиме, который демонстрирует неспособность эффективно управлять страной и противостоять системной коррупции даже в условиях военного времени.Главные события к этому часу в материале Карточный домик рушится: визит в Москву на фоне агонии Зеленского. Хроника событий на 13:00 19 ноября на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20251119/ssha-tayno-obsuzhdayut-s-rossiey-plan-po-ukraine-1071832301.html
турция
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/06/1066539301_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_921b307132bc09ab039ee179c4eeff18.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
турция, россия, киев, владимир зеленский, трамп и зеленский, стив уиткофф, офис президента, украина.ру, новости
Турция, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Стив Уиткофф, Офис президента, Украина.ру, Новости

Отмена встречи Уиткоффа с Зеленским: Запад хоронит киевский режим

13:12 19.11.2025
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф внезапно отменил запланированную на среду встречу с Владимиром Зеленским в Турции. Об этом стало известно 19 ноября
Как сообщает американское издание Axios со ссылкой на украинские и американские источники, визит был отложен без объяснения причин.
Отмена переговоров произошла на фоне обострившегося коррупционного скандала в Киеве, где фигурирует ближайшее окружение Зеленского, включая главу Офиса президента Андрея Ермака. По данным источников, Вашингтон выражает растущее беспокойство масштабами коррупции в высших эшелонах украинской власти.
Турецкая сторона, по информации главы управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттина Дурана, продолжает выступать за возобновление переговорного процесса между Россией и Украиной.
- РИА Новости, 1920, 19.11.2025
08:17
США тайно обсуждают с Россией план по УкраинеБелый дом и Кремль проводят непубличные обсуждения плана урегулирования украинского конфликта. Об этом 19 ноября сообщает издание сообщили Axios
Однако, как сообщил турецкий дипломатический источник РИА Новости, конкретных договоренностей по этому вопросу пока нет.
Напомним, что предыдущие переговоры в Стамбуле в 2022 году принесли некоторые практические результаты: состоялся обмен пленными, Россия передала Киеву тела погибших украинских военнослужащих, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Отмена встречи высокопоставленного американского представителя с Зеленским свидетельствует о растущем разочаровании западных сил в киевском режиме, который демонстрирует неспособность эффективно управлять страной и противостоять системной коррупции даже в условиях военного времени.
Главные события к этому часу в материале Карточный домик рушится: визит в Москву на фоне агонии Зеленского. Хроника событий на 13:00 19 ноября на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ТурцияРоссияКиевВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийСтив УиткоффОфис президентаУкраина.руНовости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:32"Акела промахнулся и сдох". Зеленский может потерять трон
13:25Польша закроет последнее российское консульство - Сикорский
13:20Русские идут! Они везде!
13:18ВСУ оказались под угрозой "котла" на гуляйпольском направлении
13:14Обидеть бразильцев, дискриминировать русских, сделать причёску Мерцу. Чем заняты немецкие власти
13:12Отмена встречи Уиткоффа с Зеленским: Запад хоронит киевский режим
13:01Карточный домик рушится: визит в Москву на фоне агонии Зеленского. Хроника событий на 13:00 19 ноября
13:00Минобороны рассказало о массированном ударе ВС РФ по объектам ВПК Украины
12:59Почему люди приходят к православию на СВО? Священник о помощи ближним вне зависимости от конфессии
12:57Песков рассказал о ситуации после переговоров Путина с Трампом на Аляске
12:24Медведев: Киевскому режиму необходима "самоампутация" для избежания гибели
12:20Высоковольтная линия "Днепровская" на Запорожской АЭС заработала. Главные новости к этому часу
12:18Эксперты военных ведомств Европы доложили о неизбежности военного разгрома киевского режима
12:14Олег Иванов: Ни Зеленский, ни Турция не могут предложить России что-то новое в переговорах по Украине
11:59Бунт в "Слуге народа", встреча с Залужным, кто преемник: всё о возможной отставке Ермака
11:45Зеленский фигурирует в обвинительном заключении Миндичу по делу о коррупции
11:33В кранах Ровно нет воды, причины устраняются
11:22Миндич осуществлял преступную деятельность в сфере обороны через влияние на Умерова - расследование НАБУ
11:20Жизнь в аду: "Буря" о национальном менталитете и страхе
11:16Уровень хлора в Тернополе кратно превышен после утренней атаки
Лента новостейМолния