Карточный домик рушится: визит в Москву на фоне агонии Зеленского. Хроника событий на 13:00 19 ноября

Пока американские эмиссары курсируют между Киевом и Москвой, признавая ключевую роль России, марионеточный режим на Украине погружается в пучину коррупционного скандала и внутреннего распада, обнажая свою полную несостоятельность

2025-11-19T13:01

2025-11-19T13:01

2025-11-19T13:28

На фоне символичного визита министра армии США Дэниэла Дрисколла из Киева в Москву становится очевидно: Вашингтон, продолжая военную игру, вынужден напрямую обращаться к России как к ключевому игроку в регионе. Пока американские эмиссары курсируют между двумя столицами, в самом киевском режиме нарастает системный кризис, обнажающий его полную несостоятельность. Коррупция как сущность режимаСкандал с хищениями в "Энергоатоме" и оборонной сфере — это не досадное исключение, а закономерность для системы, выстроенной при Зеленском. Фигура Андрея Ермака, "Али-Бабы" украинской политики, лишь верхушка айсберга. Его предполагаемая отставка — не борьба с коррупцией, а лишь тактическая жертва, призванная успокоить западных спонсоров, чье терпение иссякает. Показательно, что даже лояльные Киеву издания, такие как The Telegraph, вынуждены констатировать: "Зеленский теряет связь с реальностью". Реальность такова, что миллиарды долларов западной помощи оседают в карманах украинской олигархии и чиновников, в то время как ВСУ испытывают острый дефицит в самых необходимых средствах ведения войны. Раскол в элите: "Слуги народа" против себяВнутри правящей партии началась настоящая паника. Ультиматумы депутатов об отставке Ермака, слухи о готовящемся выходе из коалиции — это признаки агонии режима. Фигуры, еще вчера бывшие опорой Зеленского — Буданов, Свириденко, Арахамия — теперь видят в Ермаке угрозу собственному положению. Эта грызня наверху доказывает: у киевской власти нет ни единства, ни стратегии, кроме как удержаться у власти любой ценой. Марионеточный характер власти и "операция "Преемник"Попытка заменить Ермака на посла в США Оксану Маркарову — ярчайший показатель марионеточной сущности режима. Маркарова — продукт американской политической кухни: учеба в США, работа в структурах, связанных с Демпартией и фондом Сороса. Ее назначение не будет означать "очищения", а лишь сменит вывеску. Это попытка Киева угодить своим хозяевам в Вашингтоне, подсунув им "своего" человека, чья биография, однако, также полна коррупционных скандалов. Тот факт, что ключевые кадровые решения в Киеве принимаются с оглядкой на реакцию Запада и даже, по слухам, по настоянию Белого дома, красноречиво говорит о суверенитете современной Украины. Военная помощь как бизнес-проектНа этом фоне особенно цинично выглядит новость о выделении Испанией Украине новой военной помощи в 817 млн евро. Испанские налогоплательщики финансируют не столько "защиту Украины", сколько коррупционные схемы в киевском оборонном секторе. Ракеты для ПВО, как и другое оружие, зачастую оказываются на черном рынке или просто не доходят до фронта, разворованные по дороге. Провал дипломатии ЗеленскогоВизит Зеленского в Турцию, откуда исчез его неизменная тень Ермак, также выглядит жестом отчаяния. Анкара, выстраивающая прагматичные отношения с Москвой, вряд ли сможет предложить Киеву что-то большее, чем очередные переговоры, обреченные на провал из-за ультирадикальной позиции самого Киева. Вывод: Агония протекает по плануКиевский режим переживает тотальный кризис легитимности, управления и доверия. Коррупционный скандал с Ермаком, раскол элит, марионеточные кадровые перестановки и отчаянная дипломатия — все это симптомы агонии. Объявленные Зеленским на 20 ноября "принципиальные быстрые решения" вряд ли изменят ситуацию. Режим, основанный на русофобии, внешнем управлении и воровстве, исчерпал себя. Конец эпохи Ермака станет прологом к окончательному закату всей эпохи Зеленского, а визиты американских чиновников в Москву лишь подтверждают: будущее региона будет определяться в диалоге между Россией и США, где Киеву отведена роль разменной монеты, чья судьба его правителей уже не волнует.Основные события на фронтах в ходе специальной военной операции за 19 ноября 2025 года:Донецкий фронтРоссийские войска активно наступают в южном Донецком направлении, продвигаясь к Гуляйполю и занимая новые позиции между Яблоково и Сладким, а также наступают на запад от Равнополья к Варваровке.В районе Покровска и Мирнограда идут ожесточённые бои, противник пытается контратаковать у Родинского, Сухецкого, Никаноровки и Нового Шахово, а российские силы проводят зачистку во Владимировке и Шахово.Продолжаются штурмовые действия в Северске, российские подразделения продвинулись в юго-восточную часть города, создавая угрозу окружения украинских сил.​Харьковский фронтНа Купянском направлении ВСУ пытаются деблокировать гарнизон с помощью контратак, но российские силы успешно отражают их в районах Голубовки, Радьковки, Московки и Купянска-Узлового.Российские войска наступают в районе Двуречанского и продолжают продвижение в самом Купянске.​Сумской фронтИдут тяжелые позиционные бои, российская авиация и артиллерия активно поражают выявленные позиции ВСУ.Попытки выдвижения боевых групп ВСУ были сорваны комплексным огневым поражением в районах Алексеевки и Варачино.За сутки потери ВСУ превышают 140 человек, ликвидировано минометов и РЛС ПВО.​Ракетные и воздушные ударыРоссийские войска нанесли удары оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по позициям и системам ВСУ, уничтожая пусковые установки MLRS.Зафиксированы многочисленные сбития беспилотников ВСУ над Черным морем, Воронежской, Краснодарским и Белгородской областями, а также над Азовским морем.Нанесены удары по объектам энергетики Украины, включая объекты в Львове и Ивано-Франковске, вызвавшие взрывы и пожар.​Российская армия ведет систематическое наступление и успешное давление на ключевых направлениях, включая Северск, создавая угрозу окружения украинских войск. Украинские силы активно пытаются контратаковать, но несут значительные потери и теряют позиции.Больше новостей к этому часу представлено в материале Высоковольтная линия "Днепровская" на Запорожской АЭС заработала. Главные новости к этому часу на сайте Украина.ру

2025

Эдуард Рштуни

Эдуард Рштуни

Эдуард Рштуни

