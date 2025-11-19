https://ukraina.ru/20251119/obidet-braziltsev-diskriminirovat-russkikh-sdelat-prichsku-mertsu-chem-zanyaty-nemetskie-vlasti-1071847557.html

Низкорейтинговый канцлер Федеративной республики Германия Фридрих Мерц умудрился вляпаться в очередной скандал, настроив против себя жителей Бразилии – самой большой страны Латинской Америки и одного из ведущих государств Глобального Юга.

Приехав в Берлин из бразильского города Белен, где проходил климатический саммит Организации Объединённых Наций, глава немецкого правительства высокомерно заявил, что немецкая делегация "была рада вернуться в Германию — особенно из того места, где была в пятницу вечером".Эти слова, сказанные канцлером небрежным и даже уничижительным тоном, были расценены в Бразилии как достаточно серьёзное оскорбление. Как сообщает CNN Brasil, бразильское руководство посчитало реплику канцлера бестактной и грубой, а президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва счёл необходимым сразу, без проволочек, ответить неблагодарному Мерцу."Канцлеру следовало сходить в бар, потанцевать, попробовать нашу местного кухню и, наконец, понять, что Берлин не может предложить и десяти процентов от того, что предлагает бразильский Белен", — язвительно сказал Лула во время очередного публичного выступления.Собравшиеся в зале бразильцы смеялись, явно представляя себе неуклюжего канцлера, танцующего зажигательные бразильские танцы. А бразильская пресса начала писать о Мерце в крайне неблаговидном духе, представляя его в качестве дорвавшегося до власти миллионера, который пускает под откос немецкую экономику во имя поддержки украинского режима.Эта необязательная ссора с Бразилией вызвала в немецких политических кругах недоумение и растерянность.Некоторые немецкие блогеры полагают, что Фридрих Мерц осознанно выплеснул на публике своё раздражение по поводу независимой политики Лулы да Силвы, который последовательно защищает национальные интересы своей страны, не считаясь с требованиями Брюсселя и Вашингтона.Бразильцы несколько раз отклонили предложения поставить Киеву бронетехнику и снаряды и в целом считают Европу и США прямыми поджигателями украинского конфликта. Лула не побоялся тарифного шантажа Дональда Трампа, предложив президенту Соединённых Штатов Америки "покушать жаботикабу" — национальную бразильскую ягоду, которую используют в качестве лекарства против поноса. И нельзя исключать, что немецкий канцлер решил обидеть бразильцев специально для того, чтобы получить одобрительную реакцию из Белого дома.Но более вероятно другое. Судя по всему, Мерц на секунду снял с себя маску политкорректности и выразил своё истинное отношение к жителям Латинской Америки. А оно явно основано на расистских предрассудках, типичных для заносчивой европейской политической элиты, которая всегда была убеждена в неполноценности обитателей Третьего мира.Не менее знаковым скандалом стала для Германии незаконная дискриминация российских студентов, которых отказались допустить к некоторым учебным курсам в университете Бонна.Несколько недель назад этот немецкий вуз ограничил для граждан РФ участие в занятиях по кибербезопасности, искусственному интеллекту, компьютерной анимации и анализу медицинских данных. Пресс-секретарь университета ссылался при этом на антироссийские санкции — хотя запрет на образовательные услуги для россиян формально не прописан ни в одном санкционном пакете Евросоюза.Немецкие масс-медиа намекают на то, что в Бонне боятся передать ценную научную информацию гипотетическим российским шпионам, которых якобы внедрили в студенческую среду.Однако эта нелепая версия вызывает насмешки в самой Германии. Лекции и семинарские занятия в этом вузе посещают тысячи людей разной национальности, которые свободно записывают занятия на видео и выкладывают их в интернете. Никаких тайн и секретов там просто нет. Речь идёт о желании демонстративно унизить молодых русских которое возникло в этом учебном заведении на волне антироссийской истерии, с подачи всё того же Фридриха Мерца.Обучающиеся в ФРГ граждане России обратились к немецким правозащитникам и подали жалобу в Антидискриминационное ведомство Германии — но там принципиально отказались её рассматривать. Еврокомиссия и министерство образования тоже встали на сторону университета Бонна. И это говорит о том, что нарушение прав российских граждан отныне поощряется в Европейском союзе на официальном уровне, перечёркивая демократические свободы, задекларированные в его основополагающих документах."Наверное, скоро они заставят российских студентов носить на одежде красную звезду", — грустно шутят в немецких соцсетях, напоминая о том, к чему однажды привели Германию попытки ущемлять людей по национальному признаку.Большинство немцев совершенно не хочет возвращения в Третий рейх, и разрушительная деятельность команды Фридриха Мерца вызывает у них растущее раздражение. Беднеющие граждане ФРГ обсуждают новость о том, что канцлер позаимствовал из государственной казны почти тринадцать тысяч евро, чтобы оплатить услуги косметологов, визажистов и парикмахеров, называя его скромную причёску "самым дорогим участком земли в Германии". Потому что такие деньги обычно тратятся в этой стране на поддержание ландшафтного дизайна возле дорогих частных особняков.В целом немецкое правительство успело потратить на фотографов свыше 173 тысяч евро. Подобные траты пытаются объяснить тем, что немецкие политики должны выглядеть на официальных снимках представительно и красиво, подрывая этим деятельность "российских информационных дезинформаторов".Но попытки приукрасить себя за чужой счёт не помогут непопулярной немецкой власти, которая враждебно относится к жителям других стран мира и к своему собственному народу.Читайте подробности в статье о политической позиции президента Бразилии: "Жаботикаба помогает. Как Трамп поднял рейтинг Луле"

