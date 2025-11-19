На Украине вскрыли "очередной гнойник огромной мафиозной и кровавой машины" - Захарова - 19.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251119/na-ukraine-vskryli-ocherednoy-gnoynik-ikh-mafioznoy-ogromnoy-krovavoy-mashiny---zakharova-1071843640.html
На Украине вскрыли "очередной гнойник огромной мафиозной и кровавой машины" - Захарова
На Украине вскрыли "очередной гнойник огромной мафиозной и кровавой машины" - Захарова - 19.11.2025 Украина.ру
На Украине вскрыли "очередной гнойник огромной мафиозной и кровавой машины" - Захарова
Новый коррупционный скандал на Украине указывает на отмывание колоссальных сумм западных покровителей киевского режима. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2025-11-19T10:31
2025-11-19T10:48
новости
украина
россия
сша
владимир зеленский
игорь коломойский
ес
украина.ру
мид рф
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/07/1068277711_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_cfb5afb2a5850f3274b577a4cafb9696.jpg
"То, что произошло на Украине сейчас - это не коррупционный скандал, это вскрывшийся очередной гнойник их мафиозной огромной кровавой машины по перекачке денег, по продаже оружия и распространению на черных рынках, по отмыванию колоссальных сумм, которые они получают от западных покровителей и перераспределению этих сумм", - заявила Захарова.По её мнению, в нынешнем очередном коррупционном скандале на Украине выявлена ничтожная часть ежедневно творящегося в этой постсоветской республике. Скандал этот, заметила официальный представитель МИД России, касается всех действующих персонажей этой истории. Тем временем на Западе активно обсуждают киевский коррупционный скандал при том, что официальные лица в руководстве ЕС и США весьма сдержаны в комментариях. Коррупционный скандал, разворачивающийся на Украине, является следствием внутренней борьбы за влияние в руководстве страны. Такую оценку в эфире YouTube-канала дал американский аналитик Марк Слебода."На мой взгляд, наиболее достоверно то, что за этим стоят, по сути, внутренние политические противники Зеленского из среды Майдана. То есть мы говорим о бывшем олигархе Петре Порошенко*, мэре Киева Виталии Кличко и некоторых других. Но также, что важно, в этом замешан и олигарх, бывший покровитель Зеленского Игорь Коломойский**", — заявил эксперт.Слебода добавил, что многие рассматривают Коломойского** как "скрытую руку" происходящих событий, что указывает на "грязные внутренние разбирательства и внутреннюю политику киевского режима". По его наблюдениям, европейские и американские партнеры Украины пока не определились с реакцией на разрастающийся скандал.Одновременно с этим прозвучало мнение, что коррупционный скандал оказал разрушительное воздействие на моральное состояние украинских военных. Об этом заявил главный редактор итальянского издания Il Fatto Quotidiano Марко Травальо. * Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.** Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Секретные переговоры США и РФ, состав мирного плана и цена коррупции. Хроника событий на утро 19 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
сша
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/07/1068277711_40:0:929:667_1920x0_80_0_0_cd694426e75cdab0ef1dfa99f6c37752.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, игорь коломойский, ес, украина.ру, мид рф, мария захарова, коррупция, ситуация на украине, ситуация на украине сегодня, запад, финансовая помощь, украина-ес
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, ЕС, Украина.ру, МИД РФ, Мария Захарова, коррупция, ситуация на Украине, ситуация на Украине сегодня, Запад, финансовая помощь, Украина-ЕС

На Украине вскрыли "очередной гнойник огромной мафиозной и кровавой машины" - Захарова

10:31 19.11.2025 (обновлено: 10:48 19.11.2025)
 
© ФотоМария Захарова. Фото: Росконгресс
Мария Захарова. Фото: Росконгресс - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Новый коррупционный скандал на Украине указывает на отмывание колоссальных сумм западных покровителей киевского режима. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"То, что произошло на Украине сейчас - это не коррупционный скандал, это вскрывшийся очередной гнойник их мафиозной огромной кровавой машины по перекачке денег, по продаже оружия и распространению на черных рынках, по отмыванию колоссальных сумм, которые они получают от западных покровителей и перераспределению этих сумм", - заявила Захарова.
По её мнению, в нынешнем очередном коррупционном скандале на Украине выявлена ничтожная часть ежедневно творящегося в этой постсоветской республике. Скандал этот, заметила официальный представитель МИД России, касается всех действующих персонажей этой истории.
Тем временем на Западе активно обсуждают киевский коррупционный скандал при том, что официальные лица в руководстве ЕС и США весьма сдержаны в комментариях.
Коррупционный скандал, разворачивающийся на Украине, является следствием внутренней борьбы за влияние в руководстве страны. Такую оценку в эфире YouTube-канала дал американский аналитик Марк Слебода.
"На мой взгляд, наиболее достоверно то, что за этим стоят, по сути, внутренние политические противники Зеленского из среды Майдана. То есть мы говорим о бывшем олигархе Петре Порошенко*, мэре Киева Виталии Кличко и некоторых других. Но также, что важно, в этом замешан и олигарх, бывший покровитель Зеленского Игорь Коломойский**", — заявил эксперт.
Слебода добавил, что многие рассматривают Коломойского** как "скрытую руку" происходящих событий, что указывает на "грязные внутренние разбирательства и внутреннюю политику киевского режима". По его наблюдениям, европейские и американские партнеры Украины пока не определились с реакцией на разрастающийся скандал.
Одновременно с этим прозвучало мнение, что коррупционный скандал оказал разрушительное воздействие на моральное состояние украинских военных. Об этом заявил главный редактор итальянского издания Il Fatto Quotidiano Марко Травальо.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
** Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Секретные переговоры США и РФ, состав мирного плана и цена коррупции. Хроника событий на утро 19 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийИгорь КоломойскийЕСУкраина.руМИД РФМария Захаровакоррупцияситуация на Украинеситуация на Украине сегодняЗападфинансовая помощьУкраина-ЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:33В кранах Ровно нет воды, причины устраняются
11:22Миндич осуществлял преступную деятельность в сфере обороны через влияние на Умерова - расследование НАБУ
11:20Жизнь в аду: "Буря" о национальном менталитете и страхе
11:16Уровень хлора в Тернополе кратно превышен после утренней атаки
11:00Миллионы получили справки об участии в СВО, Медведев заявил о "газовой гангрене". Новости к 11.00
10:57Поражен аэродром, военная база, полигон. ВС РФ разнесли вражеские объекты во Львовской области
10:55Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 19 ноября
10:48ПВО России перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников
10:31На Украине вскрыли "очередной гнойник огромной мафиозной и кровавой машины" - Захарова
10:14Зеленского в Анкаре встретил Умеров, которого подозревают в бегстве из страны
10:04Армия России развивает успех в Днепропетровской области
10:00Секретные переговоры США и РФ, состав мирного плана и цена коррупции. Хроника событий на утро 19 ноября
09:54В морском порту Мариуполя оборудуют грузовой многосторонний пункт пропуска через госграницу
09:42Главное за ночь 19 ноября
09:38ЕС кратно нарастил импорт лекарств из России
09:27Армия России продолжает зачистку подвалов в Купянске
09:15ФСБ задержала главу секты, вербовавшего прихожан в террористическую организацию
09:12В Германии озабочены изменением отношения Чехии к режиму Зеленского
08:49Дым, перебои со светом, транспортный коллапс. ВС РФ продолжают бить по Украине
08:46Зеленский провел встречи с руководством Испании
Лента новостейМолния