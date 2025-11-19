https://ukraina.ru/20251119/na-ukraine-vskryli-ocherednoy-gnoynik-ikh-mafioznoy-ogromnoy-krovavoy-mashiny---zakharova-1071843640.html

На Украине вскрыли "очередной гнойник огромной мафиозной и кровавой машины" - Захарова

На Украине вскрыли "очередной гнойник огромной мафиозной и кровавой машины" - Захарова

Новый коррупционный скандал на Украине указывает на отмывание колоссальных сумм западных покровителей киевского режима. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2025-11-19T10:31

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/07/1068277711_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_cfb5afb2a5850f3274b577a4cafb9696.jpg

"То, что произошло на Украине сейчас - это не коррупционный скандал, это вскрывшийся очередной гнойник их мафиозной огромной кровавой машины по перекачке денег, по продаже оружия и распространению на черных рынках, по отмыванию колоссальных сумм, которые они получают от западных покровителей и перераспределению этих сумм", - заявила Захарова.По её мнению, в нынешнем очередном коррупционном скандале на Украине выявлена ничтожная часть ежедневно творящегося в этой постсоветской республике. Скандал этот, заметила официальный представитель МИД России, касается всех действующих персонажей этой истории. Тем временем на Западе активно обсуждают киевский коррупционный скандал при том, что официальные лица в руководстве ЕС и США весьма сдержаны в комментариях. Коррупционный скандал, разворачивающийся на Украине, является следствием внутренней борьбы за влияние в руководстве страны. Такую оценку в эфире YouTube-канала дал американский аналитик Марк Слебода."На мой взгляд, наиболее достоверно то, что за этим стоят, по сути, внутренние политические противники Зеленского из среды Майдана. То есть мы говорим о бывшем олигархе Петре Порошенко*, мэре Киева Виталии Кличко и некоторых других. Но также, что важно, в этом замешан и олигарх, бывший покровитель Зеленского Игорь Коломойский**", — заявил эксперт.Слебода добавил, что многие рассматривают Коломойского** как "скрытую руку" происходящих событий, что указывает на "грязные внутренние разбирательства и внутреннюю политику киевского режима". По его наблюдениям, европейские и американские партнеры Украины пока не определились с реакцией на разрастающийся скандал.Одновременно с этим прозвучало мнение, что коррупционный скандал оказал разрушительное воздействие на моральное состояние украинских военных. Об этом заявил главный редактор итальянского издания Il Fatto Quotidiano Марко Травальо. * Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.** Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Секретные переговоры США и РФ, состав мирного плана и цена коррупции. Хроника событий на утро 19 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

