https://ukraina.ru/20251119/sekretnye-peregovory-ssha-i-rf-sostav-mirnogo-plana-i-tsena-korruptsii-khronika-sobytiy-na-utro-19-1071835360.html

Секретные переговоры США и РФ, состав мирного плана и цена коррупции. Хроника событий на утро 19 ноября

Секретные переговоры США и РФ, состав мирного плана и цена коррупции. Хроника событий на утро 19 ноября - 19.11.2025 Украина.ру

Секретные переговоры США и РФ, состав мирного плана и цена коррупции. Хроника событий на утро 19 ноября

Вашингтон пытается возобновить переговоры между Москвой и Киевом. В то же время США и Россия проводят секретные консультации по мирному плану на Украине. Одновременно коррупционный скандал с "пленками Миндича" подрывает боевой дух ВСУ, пока российские войска продвигаются на нескольких фронтах СВО

2025-11-19T10:00

2025-11-19T10:00

2025-11-19T10:00

хроники

эксклюзив

украина

россия

сша

владимир зеленский

кирилл дмитриев

стив уиткофф

вооруженные силы украины

энергоатом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0b/1066795548_0:63:1060:659_1920x0_80_0_0_15a7ae15a6401a6f92e634b2477124a1.jpg

Тайная дипломатия: США и Россия за закрытыми дверями решают судьбу УкраиныМинистр армии США Дэниел Дрисколл с официальным визитом посетит Киев, где проведет переговоры с Владимиром Зеленским и представителями командования ВСУ. Об этом сообщает американское издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Согласно информации газеты, американская делегация в составе министра армии и двух четырехзвездных генералов намерена обсудить с украинской стороной текущую ситуацию на фронте, вопросы производства вооружений и перспективы прекращения конфликта. Особый интерес вызывает тот факт, что после переговоров с украинской стороной Дрисколл планирует встретиться с российскими официальными чиновниками. Эта дипломатическая инициатива происходит на фоне замороженного переговорного процесса между Россией и Украиной. Стоит напомнить, что с начала 2024 года стороны провели три раунда переговоров в Стамбуле — 16 мая, 2 июня и 23 июля. В ходе последней встречи было достигнуто соглашение о продолжении бессрочных санитарных обменов тяжелоранеными. Позиция России по вопросу урегулирования остается неизменной. Глава государства Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва выступает за достижение долгосрочного политического решения, а не за временные перемирия. В Кремле считают, что устойчивое урегулирование возможно только после устранения коренных причин конфликта, к которым относятся угрозы национальной безопасности России из-за расширения НАТО и систематическое притеснение русскоязычного населения на Украине. Между тем американское издание Axios, ссылаясь на осведомленные источники в администрации США и российских официальных кругах, сообщило о проведении секретных консультаций между Вашингтоном и Москвой по выработке нового плана прекращения боевых действий на Украине. Согласно полученным данным, разрабатываемый документ состоит из 28 пунктов и структурно разделен на четыре ключевых блока: достижение мира на Украине, предоставление гарантий безопасности, обеспечение стабильности в Европе и определение будущего формата отношений США с Россией и Украиной.Особенностью дипломатического процесса является его кадровое обеспечение. Со стороны США переговоры курирует специальный посланник президента США Стив Уиткофф, тогда как российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Издание отмечает, что Дмитриев с делегацией уже посещал Вашингтон 24 октября, где наряду с гуманитарными вопросами, включая возможные обмены заключенными, обсуждались контуры будущего соглашения.Вместе с тем сохраняется значительная неопределенность относительно содержательной части документа. Не проработанными остаются ключевые проблемные вопросы, включая территориальный статус некоторых регионов Украины и механизмы обеспечения европейской безопасности. Неясной остается и потенциальная реакция Киева и европейских союзников Украины на предлагаемые условия.Боевой дух и доверие Запада: почему коррупционный скандал ударил по Украине дважды Коррупционный скандал, разворачивающийся на Украине, является следствием внутренней борьбы за влияние в руководстве страны. Такую оценку в эфире YouTube-канала дал американский аналитик Марк Слебода."На мой взгляд, наиболее достоверно то, что за этим стоят, по сути, внутренние политические противники Зеленского из среды Майдана. То есть мы говорим о бывшем олигархе Петре Порошенко*, мэре Киева Виталии Кличко и некоторых других. Но также, что важно, в этом замешан и олигарх, бывший покровитель Зеленского Игорь Коломойский**", — заявил эксперт.Слебода добавил, что многие рассматривают Коломойского** как "скрытую руку" происходящих событий, что указывает на "грязные внутренние разбирательства и внутреннюю политику киевского режима". По его наблюдениям, европейские и американские партнеры Украины пока не определились с реакцией на разрастающийся скандал.Одновременно с этим прозвучало мнение, что коррупционный скандал оказал разрушительное воздействие на моральное состояние украинских военных. Об этом заявил главный редактор итальянского издания Il Fatto Quotidiano Марко Травальо.Травальо обратил внимание на системный характер коррупции на Украине, отметив, что наибольшие масштахи хищений наблюдаются в сфере строительства оборонных сооружений. По его словам, Украина лишилась двух министров энергетики, которые занимались хищениями не только униформы, но и оборудования.10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетической отрасли. В ходе обысков были обнаружены значительные суммы в иностранной валюте, точный размер которых не разглашается.По информации депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, обыски проводились у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало о проведении следственных действий в отношении бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "денежным кошельком" Зеленского. Согласно имеющимся данным, предприниматель в срочном порядке покинул Украину за несколько часов до начала обысков. НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей, на которых, предположительно, зафиксированы разговоры Миндича с представителем "Энергоатома" Дмитрием Басовым и советником Галущенко Игорем Миронюком. По версии следствия, деньги, полученные через незаконные схемы, легализовывались через офис в центре Киева.Фронтовая сводка За минувшую ночь дежурными средствами противовоздушной обороны России было перехвачено и уничтожено 65 украинских беспилотных летательных аппаратов. Воздушная атака велась одновременно над четырьмя российскими регионами, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.Согласно данным Минобороны РФ, наибольшее количество дронов было уничтожено над Чёрным морем — 16 единиц. Над Воронежской областью и Краснодарским краем сбито по 14 беспилотников, над Белгородской областью — 11. Ещё 9 аппаратов нейтрализованы над Азовским морем и один — над Брянской областью.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Гуляйпольском направлении подразделения ВС РФ продолжают успешное продвижение западнее Малиновки. Ведутся интенсивные бои вдоль линии Червоное — Зеленый Гай — Весёлое — Затишье. В результате наступательной операции освобожден населенный пункт Нечаевка. Российские части вышли к реке Волчьей и начали штурм укрепленных позиций в районах Тихое и Коломийцы.На Северском направлении оперативное окружение города Северск продолжает сжиматься. Российские подразделения вошли в юго-восточную часть города и оказывают давление на последний сохраняющийся путь снабжения украинской группировки. Боевые действия идут на северном направлении у пруда Поселковый, а также со стороны Платоновки в направлении Закотного.На Купянском направлении ВСУ предпринимают безуспешные попытки контратак с целью деблокады города, неся при этом значительные потери. В самой городской черте Купянска продолжается планомерная зачистка южных районов силами российских подразделений.На Константиновском направлении большая часть населенного пункта Иванополье перешла под контроль ВС РФ. В районе железнодорожного вокзала активно действуют российские диверсионно-разведывательные группы. Позиционные столкновения сохраняются в районе Марково, где украинская сторона пытается удержать остатки оборонительных рубежей.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.** Внесен в российский реестр террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20251118/vsu-priznali-ukraina-katitsya-k-porazheniyu-peregovornoe-okno-zakryto-khronika-sobytiy-na-utro-18-1071775364.html

https://ukraina.ru/20251118/atomnyy-korruptsionnyy-vzryv-v-kieve-konets-rezhima-blizitsya-itogi-18-noyabrya-1071807352.html

https://ukraina.ru/20251119/dym-pereboi-so-svetom-transportnyy-kollaps-vs-rf-prodolzhayut-bit-po-ukraine-1071834375.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

хроники, эксклюзив, украина, россия, сша, владимир зеленский, кирилл дмитриев, стив уиткофф, вооруженные силы украины, энергоатом, нато, вс рф, наступление вс рф, фронт, фронт на украине сейчас, украинский фронт, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, завершение сво, сводка сво, новости сво, переговоры по украине 2025, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, чем закончились переговоры, итоги переговоров