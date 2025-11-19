Мечутся из угла в угол: Куликов о том, приведет ли разгром ВСУ в Красноармейске к разлому фронта - 19.11.2025 Украина.ру
Мечутся из угла в угол: Куликов о том, приведет ли разгром ВСУ в Красноармейске к разлому фронта
Наступление российских войск в Красноармейске, Купянске и на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, лишает командование ВСУ возможности маневрировать резервами и создаёт риски окружения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, теле и радиоведущий Дмитрий Куликов
По мнению политолога, было бы неверно утверждать, что фронт ВСУ рухнет, когда российские бойцы возьмут какую-то конкретную точку на карте.Он добавил, что войска активно наступают на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, где вырисовываются возможности обхода Гуляйполя. На всей линии фронта бойцы не дают противнику концентрировать резервы в одном месте, заставляя его "перебегать от одного угла к другому"."СВО – это особенные боевые действия. Они действительно привнесли очень много нового. Их осмысление требует серьезной реорганизации родов войск и способов ведения наступательных операций", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.
Мечутся из угла в угол: Куликов о том, приведет ли разгром ВСУ в Красноармейске к разлому фронта

05:50 19.11.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
Наступление российских войск в Красноармейске, Купянске и на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, лишает командование ВСУ возможности маневрировать резервами и создаёт риски окружения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, теле и радиоведущий Дмитрий Куликов
По мнению политолога, было бы неверно утверждать, что фронт ВСУ рухнет, когда российские бойцы возьмут какую-то конкретную точку на карте.
"Красноармейск – это важный транспортный узел. Он меняет все схемы логистики. Но есть и другие направления. В частности, Купянск. Мы расширили зону захода в Харьковскую область ближе к северу в районе Двуречной", — отметил Куликов.
Он добавил, что войска активно наступают на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, где вырисовываются возможности обхода Гуляйполя. На всей линии фронта бойцы не дают противнику концентрировать резервы в одном месте, заставляя его "перебегать от одного угла к другому".
"СВО – это особенные боевые действия. Они действительно привнесли очень много нового. Их осмысление требует серьезной реорганизации родов войск и способов ведения наступательных операций", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния