Мечутся из угла в угол: Куликов о том, приведет ли разгром ВСУ в Красноармейске к разлому фронта
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаВСУ
Наступление российских войск в Красноармейске, Купянске и на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, лишает командование ВСУ возможности маневрировать резервами и создаёт риски окружения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, теле и радиоведущий Дмитрий Куликов
По мнению политолога, было бы неверно утверждать, что фронт ВСУ рухнет, когда российские бойцы возьмут какую-то конкретную точку на карте.
"Красноармейск – это важный транспортный узел. Он меняет все схемы логистики. Но есть и другие направления. В частности, Купянск. Мы расширили зону захода в Харьковскую область ближе к северу в районе Двуречной", — отметил Куликов.
Он добавил, что войска активно наступают на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, где вырисовываются возможности обхода Гуляйполя. На всей линии фронта бойцы не дают противнику концентрировать резервы в одном месте, заставляя его "перебегать от одного угла к другому".
"СВО – это особенные боевые действия. Они действительно привнесли очень много нового. Их осмысление требует серьезной реорганизации родов войск и способов ведения наступательных операций", — подытожил собеседник издания.
