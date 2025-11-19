https://ukraina.ru/20251119/mechutsya-iz-ugla-v-ugol-kulikov-o-tom-privedet-li-razgrom-vsu-v-krasnoarmeyske-k-razlomu-fronta-1071801689.html

Мечутся из угла в угол: Куликов о том, приведет ли разгром ВСУ в Красноармейске к разлому фронта

Наступление российских войск в Красноармейске, Купянске и на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, лишает командование ВСУ возможности маневрировать резервами и создаёт риски окружения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, теле и радиоведущий Дмитрий Куликов

2025-11-19T05:50

По мнению политолога, было бы неверно утверждать, что фронт ВСУ рухнет, когда российские бойцы возьмут какую-то конкретную точку на карте.Он добавил, что войска активно наступают на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, где вырисовываются возможности обхода Гуляйполя. На всей линии фронта бойцы не дают противнику концентрировать резервы в одном месте, заставляя его "перебегать от одного угла к другому"."СВО – это особенные боевые действия. Они действительно привнесли очень много нового. Их осмысление требует серьезной реорганизации родов войск и способов ведения наступательных операций", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.

