Итоги "независимости" и наследие Януковича: крах украинской экономики начался задолго до 2022 года

В данный момент киевский режим предпринимает отчаянные усилия по поиску источников финансирования на следующий год. Проблема обостряется из-за необходимости принятия нового бюджета, голосование по которому во втором чтении должно состояться 2 декабря

2025-11-19T14:06

При этом до сих пор существует полная неопределённость в источниках покрытия дефицита госбюджета в 2026–2027 годах, который составляет порядка 60 миллиардов долларов.Причины углубляющегося кризиса украинской экономики в Киеве привычно сваливают на войну, однако они сложились намного раньше и лежат в иной плоскости. Причины кризиса связаны с подчинением экономики Украины утопическим задачам т. н. "евроинтеграции" и, как следствие, искусственным разрывом цепочек поставок с Россией и Белоруссией во всех важнейших отраслях промышленности.Низкий профессиональный уровень политиков и чиновников киевского режима в сочетании с незнанием механизмов работы советской экономики и межреспубликанских связей в СССР не дают им возможности осознать и осмыслить этот факт.Проблему привычно пытаются решить за счёт привлечения "дополнительной международной поддержки", как выражаются в Киеве.Попытки разработать некий механизм финансирования за счёт воровства замороженных российских активов, в том числе путём переговоров с ЕС и, в частности, с Бельгией, где хранится большая часть таких средств, пока успехов не дали.Особая надежда в Киеве на миссию МВФ, которая 17 ноября начала работу на Украине над запуском новой программы расширенного финансирования, предполагающей около 8 млрд долл. на 4 года, что меньше ожиданий киевских властей.Надеются в Киеве и на внутренние займы, которые сейчас стали вторым по объёму источником финансирования государственного бюджета после международной помощи. Украинские СМИ сообщают о том, что вложения населения в гособлигации достигли исторического максимума на фоне тенденции к росту.Так, в сентябре посредством ОВГЗ минфин привлёк в госбюджет 38 млрд грн, а в октябре — 64,7 млрд грн. Всего с начала 2025 г. минфин Украины разместил ОВГЗ на общую сумму около 473,1 млрд грн и на данный момент собрал на внутреннем рынке 394 млрд грн. За год, т. е. с октября 2024 по октябрь 2025 года, объём вложений юридических и физических лиц в ОВГЗ вырос на 27,5 %. Население сейчас владеет облигациями более чем на 106 млрд грн, а юридические лица — на 166,7 млрд гривен.Глава комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что в ситуации, когда расходы превышают доходы более чем на 1 трлн грн (более $25 млрд), "говорить об уменьшении международной помощи и внутренних заимствований невозможно". По её мнению, такая ситуация будет сохраняться до завершения активных боевых действий.В реальности спровоцированная киевским режимом и Западом СВО, повлёкшая масштабный рост военных расходов Киева, лишь обострила сформировавшиеся ранее на Украине тенденции, которые и без войны неуклонно вели её экономику к краху.Начиная с нулевых годов XXI века, когда в России после кризиса 90-х восстанавливается промышленное производство, постепенно нарастал разрыв цепочек поставок во всех важнейших отраслях промышленности между Украиной, с одной стороны, и Россией и Белоруссией — с другой.Примечательно, что данный процесс ускорился именно при президенте Януковиче (с 2010 по февраль 2014 года). В этот период правительство Партии регионов продолжило безответственный курс предыдущих властей на подписание соглашения об ассоциации с ЕС, что предполагало как раз разрыв многочисленных торговых и промышленных цепочек поставок с Россией, критически важных для производства всей сложной украинской продукции для внутреннего рынка и на экспорт. На все предложения Москвы рассмотреть возможность согласования интересов между ЕС и ЕАЭС Брюссель категорически отвечал отказом.В итоге Киев остался за бортом евразийской интеграции и получил торговлю с ЕАЭС на общих основаниях, т. е. повышение экспортных пошлин на рынки ЕАЭС, прежде всего в России, и высокую цену на газ. Как следствие, первые признаки деиндустриализации проявились в 2012–2013 гг., когда доля сельскохозяйственной продукции и сырья в общем экспорте сравнялась с долей промышленной продукции.После переворота в феврале 2014 г. обвальное сокращение как ассортимента выпускаемой на Украине промышленной продукции, так и её количества в физическом и денежном выражении приобрело обвальный характер. Именно после февраля 2014 года все экономические связи с Россией были полностью разорваны "по живому".В результате была запущена цепочка последовательных процессов — исчезновение сложных производств, примитивизация обрабатывающей промышленности, деиндустриализация, упрощение экспорта, в котором стало преобладать сельхозсырьё, рост импорта сложной продукции, рост внешнеторгового дефицита, падение доходов от внешней торговли, уменьшение доходов бюджета, хроническая зависимость от внешнего финансирования, катастрофическое падение уровня жизни населения. Эти процессы шли с разной степенью интенсивности все годы независимости Украины, но именно в 2014 г. ускорились и стали необратимыми.То, что обвальное падение уровня жизни не было заметно до 2015 г., объясняется возможностью трудовой миграции граждан Украины в страны ЕС. Тот факт, что за границей все годы независимости Украины постоянно находилось аномально огромное количество трудовых мигрантов — порядка 4–5 миллионов (и это до всякой "войны"), — как раз свидетельствует о неспособности украинской экономики обеспечить экономически активное население достаточным количеством высокооплачиваемых рабочих мест.В то же время денежные переводы украинских гастарбайтеров на Украину были важной статьёй доходов украинского бюджета.Эти два фактора — экспорт рабочей силы и валютные переводы трудовых мигрантов на Украину в сочетании с третьим — внешним финансированием (как кредитным от МВФ, так и в качестве подкупа украинских политических группировок для склонения их к антироссийскому курсу) — длительное время сглаживали катастрофические последствия разрыва кооперационных связей украинских предприятий с партнёрами в России и Белоруссии; маскировали от украинских властей разных лет тупиковость сформировавшейся экономической модели.Признаком опасных тенденций в экономике стали показатели торгового баланса Украины, который задолго до "войны" уже был дефицитным и с преобладанием продукции сельского хозяйства над промышленной. Это указывало на идущую полным ходом деиндустриализацию и общую деградацию украинской экономики.Так, в 2019-м дефицит внешней торговли составил 12,5 млрд долл. (6,25 % ВВП). При этом в 2021-м г. промышленный экспорт (химическая продукция, чёрная металлургия, продукция машиностроения, транспорт, станки, приборы и пр.) в общей структуре экспорта составлял 40 %, а сельскохозяйственно-сырьевой (продовольственные товары, древесина и минеральное сырьё) — 60 %. После начала военной фазы украинского кризиса тенденция деиндустриализации усугубилась, и сейчас это соотношение составляет 26 % к 74 % в пользу сельхоз- и сырьевого экспорта.Осведомлённые украинские эксперты утверждают, что в абсолютном измерении промышленный экспорт к настоящему времени сократился с 23 млрд долл. в год до 9,8 млрд, или в 2,3 раза, а аграрно-сырьевой экспорт вырос с 9 млрд долл. до 29 млрд, или в 3,2 раза.Сравнение этих показателей с 2005 годом, когда в структуре украинского экспорта объём продукции промышленности составлял 71 %, а продукции сельского хозяйства и минерального сырья — 29 %, чётко показывает, насколько далеко зашёл процесс примитивизации экономики Украины.В 2022-м реальный ВВП в гривне сократился на 28–36 %, а дефицит внешней торговли товарами составляет сейчас порядка 42 млрд долл.Сейчас экономика Украины кое-как держится на плаву только и исключительно за счёт масштабных вливаний в экономику внешней финансовой и технической помощи, которая составляет порядка 40 млрд долл., или более 20 % ВВП ежегодно, и за счёт искусственной стабильности гривны также благодаря внешней помощи. В общем, типичная несостоявшаяся страна, находящаяся фактически на полном иждивении Запада, заинтересованного пока в украинской территории и населении как ресурсе сдерживания России.Украине в наследство от СССР досталось важное экономическое преимущество — встроенность в российско-белорусские промышленные цепочки создания сложной добавленной стоимости в обрабатывающих отраслях и обладание технологиями мирового уровня. Но фанатичная вера в евроинтеграцию, потакание национал-радикальным инстинктам галицких кругов и идеологизация экономической политики в сочетании с установкой "Украина — не Россия" привели украинскую государственность к логичному краху.Читайте также: Экономика Украины и война: плёночный "антикриз", Бессарабия без света и деньги от Европы.

