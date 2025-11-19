https://ukraina.ru/20251119/bunt-v-sluge-naroda-vstrecha-s-zaluzhnym-kto-preemnik-vse-o-vozmozhnoy-otstavke-ermaka-1071848760.html

Бунт в "Слуге народа", встреча с Залужным, кто преемник: всё о возможной отставке Ермака

Разразившееся на Украине политическое цунами, которое уже отправило на свалку истории нескольких бывших и действующих министров, вот-вот накроет с головой всесильного главу Офиса президента (ОП) Андрея Ермака. Время до объявления его отставки якобы уже исчисляется часами. Но готов ли сам Ермак уйти на покой? Большой вопрос

Конец сказки Али-БабыЧтобы прочувствовать масштабы тектонических сдвигов, которые замаячили перед Украиной, нужно понимать, что должность главы Офиса (администрации) президента в этой стране никогда не была номинальной и технической. Это почти всегда был неофициальный, теневой, как сейчас принято говорить, центр принятия решений.Тем не менее никто из предшественников Ермака не имел в своих руках столько власти, сколько за пять с лишним лет сумел сосредоточить у себя глава ОП. Пользуясь неограниченным доступом к президенту (уже нелегитимному) Владимиру Зеленскому, он фактически изолировал главу режима, назначает и снимает министров, сбивает с политического небосклона соперников и возвышает фаворитов, и, как теперь выясняется, выстраивает под себя небывалые по своим масштабам коррупционные схемы.Именно последнее рискует обрушить карьеру казавшегося непотопляемым главы Офиса президента. Его имя, по слухам, фигурирует в расследовании антикоррупционных органов касательно хищений в госкомпании "Энергоатом" и в оборонной сфере. Поговаривают, что в еще неопубликованных аудиозаписях прослушки по этому делу Ермак фигурирует как Али-Баба.На участие в мошеннических действиях высших государственных лиц на днях прозрачно намекнул сидящий в СИЗО детектив Национального антикоррупционного бюро Украины Руслан Магомедрасулов. В интервью одному из украинских СМИ он заявил, что его арест был санкционирован в Офисе президента, а причина – его участие в расследовании тех самых хищений в "Энергоатоме".По словам Магомедрасулова, подозреваемый по этому делу Тимур Миндич – лишь топ-менеджер, но были и бенефициары, без политической воли которых это все не могло быть реализовано. Фамилии Ермака или Зеленского прямо не прозвучали, но очевидно, что без их отмашки этого бы не произошло.Не в последнюю очередь на возможную отставку Ермака влияет позиция Запада, где уже в открытую говорят о негативной роли главы ОП, коррупции, которая разъедает украинское государство и о том, что все это может иметь негативные последствия для самого Зеленского.Даже лояльные к киевскому режиму американские и европейские медиа не могут обойти скандал стороной."Не могло быть хуже момента для коррупционного скандала в Украине – как раз тогда, когда Зеленский отчаянно ищет финансирование", - пишет британская газета The Telegraph в статье под заголовком "Зеленский теряет связь с реальностью".В публикации также говорится, что поведение Зеленского вызывает сильную тревогу у друзей Украины, так как оно "сигнализирует об отчаянии".Брожения начались даже среди обычно послушного большинства в партии власти "Слуга народа". Из их рядов слышны первые публичные призывы указать главе Офиса президента на дверь."Я не требовал у президента отставки Андрея Ермака, но я считаю, что отставка господина Ермака в этом случае точно сбила бы этот определенный ажиотаж вокруг правительства <…> Но действительно среди "слуг" много сегодня было разговоров, что господин Ермак должен уйти, но решение о назначении главы ОП – это решение президента. Какое он примет решение, подождем, когда он вернется и озвучит свое решение", - заявил 18 ноября депутат Верховной Рады Федор Вениславский.Депутат Алексей Гончаренко* пишет у себя в телеграм-канале, что часть "слуг народа" поставила властям ультиматум: либо увольнение Ермака, либо же они выходят из состава фракции и хоронят окончательно тем самым и без того шаткое парламентское большинство.Украинский телеграм-канал "Сотрудник ОП" пишет, что за увольнение Ермака также выступают начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов*, премьер Юлия Свириденко, ее зам Михаил Федоров и глава фракции "Слуги народа" в Раде Давид Арахамия.Ермак ищет спасения в Лондоне?А что же сам Ермак? Каких-либо комментариев с его стороны на тему возможной отставки или касательно коррупционного скандала не последовало.По последней информации, глава Офиса президента в настоящее время находится за границей. Западные СМИ пишут со ссылкой на источники, что в эти дни в Турции должны были состояться переговоры спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа с Ермаком, однако они отменены по инициативе американской стороны, которая будто бы не представляла всего масштаба расследования по коррупции на Украине.Пока в Турцию на переговоры с президентом этой страны Тайипом Эрдоганом прибыл только Зеленский, Ермака в его свите замечено не было, хотя при зарубежных визитах такого ранга главу киевского режима он неизменно сопровождает.Утром глава ОП написал в своем телеграм-канале, что он тоже якобы находится в Турции и проводит там встречи по урегулированию конфликта с РФ.Украинское издание "Бабель" утверждает со ссылкой на источники, что Ермак в настоящий момент отправился в Великобританию, где он будет уговаривать бывшего главкома ВСУ, а ныне посла Валерия Залужного занять премьерское кресло. В тоже время депутат Рады Ярослав Железняк опровергает эту информацию."Вброс это. Может, и летит в Лондон, но точно не к Залужному", - написал он у себя в соцсетях.Такого же мнения бывший парламентарий Борислав Береза.Теоретически, комбинация Ермака с назначением нового премьера, особенно если им станет популярный в народе Залужный, может выгореть и переключить хотя бы часть негатива с Зеленского и его Офиса на Кабмин и его руководство, которое примет на себя удар за расплодившуюся у них под носом коррупцию.Так или иначе, гасить скандал как-то нужно, для успокоения западных партнеров в любом случае придется принести сакральную жертву, на роль которой Ермак подходит лучше всего, однако вряд ли он готов просто так отдать власть.Операция "Преемник"Сама по себе отставка главы ОП, если она произойдет, не обязательно будет означать кардинальные перемены. На его место можно назначить формального руководителя, из-за спины которого править по-прежнему будет Ермак.Косвенно такую версию подтверждает встреча Зеленского и Ермака с действующим послом Украины в США Оксаной Маркаровой, которая состоялась в минувшую пятницу, 14 ноября, и о которой сообщалось на официальных ресурсах ОП.Обращают на себя два момента. Первый – дата встречи, то есть уже после того, как скандал с "пленками Миндича" полыхнул на полную катушку. Второе - фраза из сообщения Зеленского по итогам встречи, что ее участники "обсудили и возможные направления будущего сотрудничества"."В частности, есть много вещей, которые могут быть сделаны для восстановления Украины, для укрепления нашего общества, а также в отношениях с международными институтами. Ценю готовность [Маркаровой] работать ради Украины и в дальнейшем", - написал Зеленский у себя в телеграм-канале.Депутат Гончаренко пишет, что Маркарова – возможный кандидат на место Ермака.Если это окажется правдой, то таким назначением Зеленский опять хочет всех обхитрить. С одной стороны, он удовлетворит тех, кто требует отставки главы ОП, с другой, нынешний посол США не та фигура, которая сможет играть самостоятельную роль в этой должности. Скорее можно говорить о том, что Ермак и Зеленский видят ее в роли зиц-председателя, которая будет исполнять номинальные функции и проводить линию своего предшественника.На фоне усиливающейся критики на Западе Зеленскому важно показать, что он готов бороться с коррупцией, иначе рано или поздно встанет вопрос о том, в чей карман уходит та помощь, которая выделяется Украине.Замена Ермака на Маркарову при первом приближении этот вопрос снимает: ее хорошо знают в США, но если копнуть ее биографию поглубже, то выяснится, что ее возможное назначение – скорее очередная попытка надуть американцев.Дело в том, что Маркарова – плоть от плоти человек Сороса, Демократической партии, американских грантов и всего того, с чем ведет борьбу республиканская администрация Трампа. За ее плечами учеба в университете Индианы, практика во Всемирном банке, работа в консалтинговой компании Chemonics Intl. Inc и в фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund (теперь в управлении Horizon Capital).Именно Маркарову считают организатором визита Зеленского в США накануне выборов президента этой страны осенью прошлого года, где он посетил оборонный завод в "демократической" Пенсильвании, что расценили как его участие в избирательной кампании на стороне Демпартии. Ходят слухи, что на замене Маркаровой настаивают в Белом доме, но вряд ли там могли предположить, что из Вашингтона она может отправиться прямиком на Банковую в Киев, чтобы возглавить Офис президента Украины.Замена Ермака на Маркарову – классическая иллюстрация фразы про шило и мыло. Пока еще действующий посол – такая же склонная к коррупции и пещерной русофобии украинская "полiтикиня", которая интуитивная будет понятна и созвучна в этой новой должности вороватому украинскому чиновничеству эпохи Зеленского-Ермака.Пять лет назад на нее было заведено уголовное дело за растрату залогового имущества "Актив-банка", а украинские СМИ проводили расследования по факту темных делишек, которые Маркарова будучи министром финансов проворачивала вместе со своим мужем-банкиром Даниилом Волынцом.Что касается русофобии, то здесь достаточно вспомнить ее слова о "жестокости", которая будто бы присущая россиянам "генетически" и про гуманизм, которого не было "в Московии" никогда.На четверг, 20 ноября, Зеленский анонсировал "необходимые законодательные инициативы и принципиальные быстрые решения, необходимые государству". Возможно, что до увольнения главы Офиса президента осталось совсем немного. Конец эпохи Ермака может стать прологом к дальнейшему обвалу режима и окончательному закату эпохи Зеленского.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаИнтересные факты про возможную сменщицу Ермака - в материале издания Украина.ру Оксана Маркарова, биография.

