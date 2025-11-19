https://ukraina.ru/20251119/apofeoz-voyny-v-nikolaeve-i-gernika-v-madride-kak-sorosyata-tesnyat-klounov-na-kulturnom-fronte-1071827525.html

"Апофеоз войны" в Николаеве и "Герника" в Мадриде: как соросята теснят клоунов на культурном фронте

"Апофеоз войны" в Николаеве и "Герника" в Мадриде: как соросята теснят клоунов на культурном фронте - 19.11.2025 Украина.ру

"Апофеоз войны" в Николаеве и "Герника" в Мадриде: как соросята теснят клоунов на культурном фронте

Зуд переименований не покидает украинских деколонизаторов даже в период самых громких скандалов и политических кризисов. Несмотря на то, что в стране бушует "Миндичгейт", Зеленский стремительно теряет свое влияние, ВСУ отступают по всем фронтам, активисты не прекращают свою работу по уничтожению исторических и культурных ценностей Украины.

2025-11-19T07:04

2025-11-19T07:04

2025-11-19T07:04

украина

николаев

мадрид

иван верещагин

александр ройтбурд

владимир зеленский

вооруженные силы украины

telegram

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/13/1071828447_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_12f7424d3171d852733a9c0a1cb26aca.png

Так, в Николаеве озаботились переименованием Художественного музея, который носит имя знаменитого русского художника Верещагина. Его картины "Апофеоз войны" и "Подавление индийского восстания" - хрестоматийны и известны каждому образованному человеку. Но они несут и другую функцию: даже через много лет вызывают свербеж и чесотку негодования у местных националистов, которые десятилетиями вытравливают из памяти народа все, что связано с великой русской культурой, а теперь еще и с войной. Ведь знаменитая картина Верещагина "Апофеоз войны" изображает ужасающий итог любой войны - гибель, разрушение и опустошение. Центральным элементом является пирамида из человеческих черепов на фоне выжженной степи, разрушенного города и обугленных деревьев, что символизирует смерть, приносимую войнами, и их бессмысленность. На раме картины сделана надпись: "Посвящается всем великим завоевателям - прошедшим, настоящим и будущим", что подчеркивает обличение агрессии и напоминает о цене военных триумфов. Понятно, что такое творческое пророчество русскому художнику украинские бандеровцы простить никак не могли. И вот уже в местной прессе появляются статьи некоего журналиста Мартиросова, который сравнивает Верещагина с российскими Z- блогерами. Аргументация "убойная": художник запечатлевал подвиги русского оружия, а раз так, то нужно его считать коллегой современных российских военкоров и волонтеров. Ну и закономерный вывод: николаевский музей не имеет права носить имя творческого соратника Семена Пегова и Александра Сладкова, и надо срочно обозвать художественный музей в честь кого-то из нацистских прихвостней или современных карателей.Кстати, это уже не первая попытка отнять у николаевцев имя талантливого земляка Василия Верещагина. В 2015-м году, в разгар декоммунизации местные власти организовали массовую кампанию по десоветизации топонимов. В Николаеве специальным постановлением городского головы от 19 февраля 2016 года переименовали более 120 улиц, переулков, парков и площадей. Ну, а потом и до музеев добрались: одна из городских националистических организаций потребовала переименовать николаевский художественный музей, мотивируя это тем, что Верещагин в своих картинах прославлял силу русского оружия. Доводы искусствоведов, что большинство произведений Верещагина, наоборот, имеют ярко выраженную антивоенную тематику, воинствующими невеждами в расчет не принимались. Не убедила их и история музея, старейшего в Николаевской области. Основанный еще в 1914 году членами местного общества любителей изобразительных искусств, он изначально рассматривался как художественный памятник Василию Верещагину, который неоднократно бывал в Николаеве. Этот период жизни художника тесно связан с русско-турецкой войной 1877 года. Узнав о начале военной кампании, Верещагин незамедлительно отправляется в действующую армию, оставив в Париже свою мастерскую. Командование причисляет его к составу адъютантов главнокомандующего Дунайской армией с правом свободного передвижения по войскам, но без казенного содержания. Летом того же года, находясь на борту миноносца "Шутка", художник получает тяжелое ранение во время атаки на турецкий пароход: неприятельская пуля попала ему в бедро.Кстати, летом 2009 года решением президиума Академии искусств Украины музей был награжден серебряной медалью за пропаганду искусства, заслуги в эстетическом воспитании молодежи. Однако, после революции достоинства награду у музея отобрали, а на храм искусств начались набеги декоммунизаторов. Однако, николаевцы 10 лет назад сумели отстоять имя музея, проигнорировав и давление властей и общественные петиции николаевских "майдаунов", которые набрали несколько десятков голосов. Подавляющее число горожан высказались за сохранение в названии музея имени Василия Верещагина. Но сейчас атаки на Верещагина и музей его имени снова возобновились. Похоже, именно из-за пацифистской позиции художника, выраженной в картинах "Привал военнопленных", "Смертельно раненый", "Побежденные. Панихида", где Верещагин изображал ужасы войны и горе побежденных. А ведь в его арсенале есть и картины антиколониального содержания, например, "Подавление индийского восстания", где живые сипаи привязаны к британским пушкам перед выстрелом. Именно эта картина бесследно исчезла, и по легенде она была выкуплена британцами и уничтожена, как изображение их реальных зверств в Индии. Ведь тогда не было ни телевидения, ни интернета и кисть художника была единственным инструментом, с помощью которого до зрителей доносилась правда о бесчеловечной природе войн и человеческих страданиях. Кстати, в 1901 году в газетах появились сообщения о выдвижении Василия Верещагина на Нобелевскую премию мира. На самом деле он в номинантах не числился, но в общественном мнении художник явно заслуживал такой награды. А раз так - то он уже заклятый враг украинских патриотов, и его имя подлежит зачистке. Примечательно, что зачистка эта совпала с пиком коррупционного скандала, инициированного руками западных грантоедов и политиков. Судя по накалу страстей и международному шуму у них получается очень неплохо. Уже удалось загнать под лавку клоунов из "95 квартала" и их подпевал. Сейчас творческая "ылита" Украины либо старательно отмежевывается от Зеленского, либо прячется поглубже. Уже не слышно призывов учить в школе украинский мат от народной артистки Украины Натальи Сумской, лидер группы "Бумбокс" отстоял право петь свои хиты на русском, а зрители "95 квартала" массово сдают билеты на новогодние концерты обгадившихся друзей Зеленского. Самого же Зеленского король Испании пригласил посмотреть знаменитую "Гернику" Пикассо, которую художник писал только темными красками, подчеркивая боль и хаос вызванные бомбардировкой баскского города Герника во время гражданской войны. Эта картина стала мощным антивоенным заявлением, символом жестокости и бессмысленности войны, и подвели к ней главу киевского режима явно не случайно. Как неслучайными были и митинги протеста против визита гастролирующего комика. Собравшиеся на улицах жители Мадрида скандировали "Фашист Зеленский, не пачкай "Гернику!". В общем, международное давление на главу киевского режима нарастает, несмотря на декоративные приемы в странах ЕС. А на этом фоне расширяется и внутриполитический кризис в самой Украине. Эксперты не исключают, что в результате "Миндичгейта" будет обновлен правительственный состав и переформатирован парламент, а власть Зеленского сведется к номинальным функциям.Фактически, транснационалы сейчас пытаются вернуть себе тот контроль над Украиной который был в их руках после госпереворота, отстранив от руля и бюджета клику еврейского комика. Видимо, почувствовав возвращение прежней силы и возможностей возбудились украинские прислужники глобалистов - деколонизаторы, языковые шпрехенфюреры, общественные активисты. Недаром же возникла в эфирах языковый омбудсмен Елена Ивановская и потребовала отключить украинских пользователей от Телеграма - раз уж нельзя его перевести на мову. Во Львове и вообще требуют от котиков мяукать на галицкой гваре. Ну, а в русском городе Николаеве завели привычную волынку о смене названий "имперских объектов".Кстати, перед этим в Николаевском облсовете согласовали решение об обновлении устава областного краеведческого музея, чтобы он соответствовал закону о запрете пропаганды российской имперской политики и требованиям по деколонизации названий. Соответствующее решение рассмотрели местные депутаты и пришли к выводу, что музей имеет пять обособленных подразделений, два из которых имеют названия, не соответствующие требованиям указанного закона. Поэтому было предложено переименовать "Музей подпольно-партизанского движения на Николаевщине в годы Великой Отечественной войны 1941-1944 годов", в "Николаевский исторический музей", а "Очаковский военно-исторический музей имени Александра Васильевича Суворова" на "Очаковский военно-исторический музей", изъяв из названия имя российского полководца. Под угрозой оказался в Очакове и филиал Николаевского областного художественного музея имени Руфина Судковского, известного художника-мариниста XIX века.В 1982 году "кляти коммуняки" здесь открыли первый в Украине музей маринистической живописи - филиал Николаевского областного художественного музея имени Верещагина. К слову, в экспозиции галереи есть и некоторые картины Айвазовского, которого украинские патриоты от культуры некоторое время пытались записывать в украинские художники, на том основании, что знаменитый маринист родился и творил в "украинском Крыму". Но потом оставили эту безнадежную затею и начали просто вычеркивать все русское - от книг до картин. Что-что, а уничтожать культурную память и "очищать" прошлое украинские бездари научились очень хорошо - за двадцать-то лет прошедших с первой революции на майдане. Но ломать, как известно, не строить. И фактические уничтожение общей истории украинскими манкуртами не сопровождается созданием новых музеев, поддержкой молодых художников или развитием инфраструктуры.Все до чего дотягивались руки перестройщиков превращалось или в руины или в фекалии. Причем, в буквальном смысле слова. Достаточно вспомнить, как Одесский национальный художественный музей, расположенный во дворце Нарышкиных, возглавил бывший директор галереи Марата Гельмана - Александр Ройтбурд. Ну, как возглавил… горожане, представители творческой интеллигенции были против такого возвышения "вонючего творца", сопротивлялись и депутаты местного совета. И хотя в 2017 году Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея, одесские парламентарии отказались поддержать его кандидатуру. Но, несмотря на это, "художника" все же протащили на должность соросята при поддержке губернатора Степанова, и подписали контракт на пять лет.После прихода Ройтбурда памятник архитектуры в буквальном смысле провонял дерьмом. И не только майданно-политическим (а Ройтбурд был активистом одесского майдана), но самым натуральным. Ведь новый директор бывшего Одесского общества изящных искусств рисовал свои шедевры фекалиями. Эта история стала известна со слов старшего научного сотрудника Одесского музея западного и восточного искусства Владимира Островского, который в сети поделился своими воспоминаниями о "каловом искусстве"."Это одно из самых неприятных моих воспоминаний. Александр тогда стоял в очереди, как один из запланированных участников, он принес свои картины в наши выставочные залы, и мы начали развеску. Началась развеска. Работников музея смутил неприятный запах, но они не сразу поняли, откуда он исходил. Извините, воняет дерьмом. Стыд невероятный, музей – храм муз. Мы начинаем "шарить" по углам, ну, не дай Бог там что-то, завтра же стыда не оберешься. Осматривая каждый миллиметр, мы доходим до стены без окон, где висят картины Александра Ройтбурда, и запах начинает усиливаться. Не веря себе, не веря своему носу, все по очереди нюхают картины, и мы понимаем, что запах исходит от холстов", - рассказал Островский.Затем служащие музея провели эксперимент с тряпкой и спиртом, чтобы окончательно выяснить причину вони. И она не заставила себя ждать: маститый галерист действительно использовал биоотходы ( свои или чужие?) для лессировки собственных картин. "Мы начинаем все это рассматривать и понимаем, что произошла какая-то ужасающая вещь. Мы не знаем зачем, может, чтобы выразить какой-то концептуальный подход. Возможно… Александр Ройтбурд в качестве некой лессировки поверх картины намазал жиденько, разведя некое вещество. Директор музея, конечно, запретил это безобразие. Но потом пришел Саша и начал кричать, что мы консерваторы, что мы не понимаем движений современного искусства, что мы вообще замшелые", - подытожил Островский.Собственно, почему мы так много места уделили фекальной теме в современном украинском искусстве? Да потому что вышеописанный "ароматный" эпизод лишь подтверждает, что значительная часть нынешних "деколонизационных" инициатив в украинской культуре всё чаще вызывает отторжение, если не отвращение.На фоне громких заявлений об "очищении культуры" от советского и российского наследия, новые творцы предлагают решения, которые выглядят скорее эпатажем, чем искусством. Отсюда и постоянные обсуждения объектов, созданных из шокирующих материалов или основанных на провокации. Например, синяя рука на месте памятника Ленину в центре Киева, или пирожные из кровяной колбасы у придворного повара Клопотенко.Зато под раздачу попадают подлинные шедевры классической школы. Их либо физически уничтожают, либо идеологически маргинализируют, пытаясь убедить общество, что русская культура по умолчанию токсична: либо "милитаристская", либо "колониальная", либо "античеловеческая". А что взамен? А взамен ошарашенным украинцам предлагают забыть Пушкина, отказаться от художника Верещагина, растоптать полководца Суворова и ученого Мичурина. Вместо всего этого богатого культурного наследия "цеевропейцев" приучают к новым культурным канонам, где шок, грязь и агрессия становятся главными выразительными средствами. Чем вонючее, громче и провокативнее - тем лучше.

украина

николаев

мадрид

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

украина, николаев, мадрид, иван верещагин, александр ройтбурд, владимир зеленский, вооруженные силы украины, telegram, ес