"Али-Баба в пролёте": лишится ли своего поста Ермак

Если Андрей Ермак, или как его называют соправитель всея Украины, будет уволен с должности главы Офиса президента — это станет действительно первым сигналом переформатирования украинского политического поля.
И не только. Это существенно ослабит британское влияние в пользу американского.По некоторым данным, сейчас развернулась борьба за премьерское кресло. Возглавить правительство может бывший посол Украины в США Оксана Маркарова. Или генерал Залужный. Якобы Ермак как раз поехал в Лондон уговаривать его. Потом, правда, появилось опровержение этой информации.Однако сейчас в украинском информационном поле действительно много слухов и вбросов, чтобы в мутной воде правды и фейка провести антикриз по коррупционному делу. Что на самом деле значит "дело Ермака" — анализировали эксперты в своих блогах.Политтехнолог Рамиль ХарисовАтака на Ермака разрушает теневую финансовую систему, питающую лояльность украинских элит. Это ведёт к временному параличу принятия решений в Киеве и дезорганизации тыла ВСУ.Цель США — заменить коррумпированную команду Зеленского на прямую колониальную администрацию (группа Маркаровой) для снижения издержек войны.Для РФ это означает переход противника к более рациональной, но ресурсной обороне. Зеленский, загнанный в угол, может попытаться шантажировать европейских партнёров компроматом об отмывании денег, что создаст турбулентность в стане врага, но повысит риски нерациональной эскалации со стороны Киева.Отставка Ермака с вероятностью 85 % произойдёт до 25.11. Зеленский попытается торговаться в Стамбуле, предлагая "энергетическое перемирие", но получит жёсткий ультиматум. Возможен приход на ключевые посты фигур, полностью подконтрольных Госдепу.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина"Али-Баба" в пролёте: Ермака не ждут ни в Британии, ни в Турции.Глава Офиса Зеленского, как писали СМИ, должен был полететь в Лондон на встречу с экс-главкомом ВСУ Залужным, чтобы предложить ему пост премьера. Но нардеп Железняк сказал, что встречи не будет, а экс-нардеп Береза добавил — "в графике не нашлось места для Али-Бабы".Провал случился и на международной арене: встречу Ермака со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом в Турции отменили. Журналист The Economist пишет, что Уиткофф, видимо, не понимал, с каким скандалом связана эта встреча."От золотого унитаза до мира всего один шаг. И, как я понимаю из публичных источников, это должны были быть переговоры Уиткофф—Зеленский, а не Уиткофф—Ермак", — прокомментировал произошедшее глава РФПИ Кирилл Дмитриев.На фоне коррупционного скандала "пауки" из банки Зеленского разбегаются. "Али-Бабу" Ермака требуют уволить "40 разбойников", министр юстиции Галущенко подал в отставку, секретарь СНБО Умеров, возможно, сбежал, как и министр энергетики Гринчук.Львовский публицист Остап ДроздовОтставка Ермака мало что решит — если главный царь останется на своём месте. Просто возле него освободится вакансия решалы.Зеленский привык именно к такой конфигурации: поточно-оперативное дерьмо наотмашь спихивать на правую руку, а все аплодисментные позитивы-сливки употреблять самому, как и полагается мастеру сцены, который вряд ли в дела глубоко погружался, изучал детали, нюансами интересовался.Что подсунули — с умным видом прочёл. Что во время вечерней игры в настольный теннис по-простецки разжевали — то и усвоил. Во что посвятили — в том и импровизировал. Чем подмазали — на том и уезжал.Парное правление (правление равнозначных двух) базировалось именно на этой схеме: никем не избранный и никому не подотчётный глава Офиса именно поэтому и разросся в антиконституционный альтернативный центр власти — потому что, мягко говоря, не очень компетентный царь по-другому и не выгреб бы.Новую модель — правильную, институционально выровненную, сбалансированную, конституционную — царь не может породить, как бы ни старался.Его помешанное видение госуправления базируется на наличии безотказного решалы-глыбы, закрывающего всю подводную рутину, пока номинальный капитан загорает на палубе под шезлонгом.Увольнение Ермака ничего не даст. Нужно в фундаменте снести саму модель делегирования власти проверенным дружбанам на основании тесной человеческой дружбы-доверия-закадычности. Царь на это вряд ли способен в силу своей органики. Слишком комфортно ему было под сенью Али-Бабы, который знал тайну волшебной пещеры, где разбойники хоронят свои сокровища.Украинский политолог Олег ПостернакДепутат Железняк писал, что Ермак будет в Лондоне предлагать Залужному пост премьер-министра. Если действительно встретится с ним, потому что говорят, что "нихт", и то вброс "Бабеля" (украинское издание — ред.)....Согласитесь, это был бы креативный ход Банковой, чтобы потушить пожар. И признак того, что в ОП начали ясно понимать масштаб грязной турбулентности.Хотя, думаю, Залужный отказался бы. И отказ попытались использовать бы против него, но вряд ли эффективно.Сейчас политическая оппозиция почувствовала вкус трещины во власти в результате действий НАБУ и пошла в контрнаступление, пытаясь использовать ступор власти, чтобы ослабить Зеленского, правительство и монокоалицию (229 депутатов только осталось).При синхронизации действий международных точек давления, оппозиционных фракций и некоторых групп "Слуг народа" вырисовывается действительно угрожающая для ОП и лично Ермака ситуация. Сегодня и завтра должно решиться, удастся ли последнему удержаться.Читайте также: "Акела промахнулся и сдох". Зеленский может потерять трон
Если Андрей Ермак, или как его называют соправитель всея Украины, будет уволен с должности главы Офиса президента — это станет действительно первым сигналом переформатирования украинского политического поля.
И не только. Это существенно ослабит британское влияние в пользу американского.
По некоторым данным, сейчас развернулась борьба за премьерское кресло. Возглавить правительство может бывший посол Украины в США Оксана Маркарова. Или генерал Залужный. Якобы Ермак как раз поехал в Лондон уговаривать его. Потом, правда, появилось опровержение этой информации.
Однако сейчас в украинском информационном поле действительно много слухов и вбросов, чтобы в мутной воде правды и фейка провести антикриз по коррупционному делу. Что на самом деле значит "дело Ермака" — анализировали эксперты в своих блогах.
Политтехнолог Рамиль Харисов
Атака на Ермака разрушает теневую финансовую систему, питающую лояльность украинских элит. Это ведёт к временному параличу принятия решений в Киеве и дезорганизации тыла ВСУ.
Цель США — заменить коррумпированную команду Зеленского на прямую колониальную администрацию (группа Маркаровой) для снижения издержек войны.
Для РФ это означает переход противника к более рациональной, но ресурсной обороне. Зеленский, загнанный в угол, может попытаться шантажировать европейских партнёров компроматом об отмывании денег, что создаст турбулентность в стане врага, но повысит риски нерациональной эскалации со стороны Киева.
Отставка Ермака с вероятностью 85 % произойдёт до 25.11. Зеленский попытается торговаться в Стамбуле, предлагая "энергетическое перемирие", но получит жёсткий ультиматум. Возможен приход на ключевые посты фигур, полностью подконтрольных Госдепу.
Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина
"Али-Баба" в пролёте: Ермака не ждут ни в Британии, ни в Турции.
Глава Офиса Зеленского, как писали СМИ, должен был полететь в Лондон на встречу с экс-главкомом ВСУ Залужным, чтобы предложить ему пост премьера. Но нардеп Железняк сказал, что встречи не будет, а экс-нардеп Береза добавил — "в графике не нашлось места для Али-Бабы".
Провал случился и на международной арене: встречу Ермака со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом в Турции отменили. Журналист The Economist пишет, что Уиткофф, видимо, не понимал, с каким скандалом связана эта встреча.
"От золотого унитаза до мира всего один шаг. И, как я понимаю из публичных источников, это должны были быть переговоры Уиткофф—Зеленский, а не Уиткофф—Ермак", — прокомментировал произошедшее глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
На фоне коррупционного скандала "пауки" из банки Зеленского разбегаются. "Али-Бабу" Ермака требуют уволить "40 разбойников", министр юстиции Галущенко подал в отставку, секретарь СНБО Умеров, возможно, сбежал, как и министр энергетики Гринчук.
Львовский публицист Остап Дроздов
Отставка Ермака мало что решит — если главный царь останется на своём месте. Просто возле него освободится вакансия решалы.
Зеленский привык именно к такой конфигурации: поточно-оперативное дерьмо наотмашь спихивать на правую руку, а все аплодисментные позитивы-сливки употреблять самому, как и полагается мастеру сцены, который вряд ли в дела глубоко погружался, изучал детали, нюансами интересовался.
Что подсунули — с умным видом прочёл. Что во время вечерней игры в настольный теннис по-простецки разжевали — то и усвоил. Во что посвятили — в том и импровизировал. Чем подмазали — на том и уезжал.
Парное правление (правление равнозначных двух) базировалось именно на этой схеме: никем не избранный и никому не подотчётный глава Офиса именно поэтому и разросся в антиконституционный альтернативный центр власти — потому что, мягко говоря, не очень компетентный царь по-другому и не выгреб бы.
Новую модель — правильную, институционально выровненную, сбалансированную, конституционную — царь не может породить, как бы ни старался.
Его помешанное видение госуправления базируется на наличии безотказного решалы-глыбы, закрывающего всю подводную рутину, пока номинальный капитан загорает на палубе под шезлонгом.
Увольнение Ермака ничего не даст. Нужно в фундаменте снести саму модель делегирования власти проверенным дружбанам на основании тесной человеческой дружбы-доверия-закадычности. Царь на это вряд ли способен в силу своей органики. Слишком комфортно ему было под сенью Али-Бабы, который знал тайну волшебной пещеры, где разбойники хоронят свои сокровища.
Украинский политолог Олег Постернак
Депутат Железняк писал, что Ермак будет в Лондоне предлагать Залужному пост премьер-министра. Если действительно встретится с ним, потому что говорят, что "нихт", и то вброс "Бабеля" (украинское издание — ред.).
...Согласитесь, это был бы креативный ход Банковой, чтобы потушить пожар. И признак того, что в ОП начали ясно понимать масштаб грязной турбулентности.
Хотя, думаю, Залужный отказался бы. И отказ попытались использовать бы против него, но вряд ли эффективно.
Сейчас политическая оппозиция почувствовала вкус трещины во власти в результате действий НАБУ и пошла в контрнаступление, пытаясь использовать ступор власти, чтобы ослабить Зеленского, правительство и монокоалицию (229 депутатов только осталось).
При синхронизации действий международных точек давления, оппозиционных фракций и некоторых групп "Слуг народа" вырисовывается действительно угрожающая для ОП и лично Ермака ситуация. Сегодня и завтра должно решиться, удастся ли последнему удержаться.
Читайте также: "Акела промахнулся и сдох". Зеленский может потерять трон
