"Акела промахнулся и сдох". Зеленский может потерять трон

Может ли политический кризис на Украине стать отправной точной для смены режима и идеологии в целом – пока не вполне очевидно.

С одной стороны — демонстративность коррупционного скандала, вялая реакция американской администрации, инертность общества (субботний Майдан был немногочисленный и не перерос во всеобщую акцию народного негодования). С другой стороны — бурление началось нешуточное.На это указывает и экспресс-вояж Зеленского по Европе, и внезапный отъезд из страны одного из фигурантов скандала — министра обороны Умерова, который сейчас находится в США. Верховная Рада тоже оживилась и продуцирует пока не законы, но информационные утечки и слухи.Одна из них касается возможной отставки главы Офиса Ермака — друга и соратника Зеленского. Да ещё и олигархи заговорили, что век "царька" недолог. Что из этого всего станет той соломинкой, которая переломит хребет верблюду, — рассуждали эксперты в своих блогах.Политтехнолог Алексей ЧеснаковУсугубляющийся внутриполитический кризис на Украине вынуждает Зеленского и его Офис хаотично перебирать "пожарные" методы реагирования. Анонсированный на четверг крупный формат, в рамках которого будут озвучены некие решения, — одно из проявлений того хаоса, который нарастает во властной структуре.Причин, по которым кризис усиливается, несколько, и главные из них следующие:Откупиться в четверг анонсом каких-то жёстких законодательных инициатив не получится — пожар не тушат расширением свода правил противопожарной безопасности. В украинских источниках продавливается тема сакральной, а не символической жертвы в виде отставки Ермака, но и это вряд ли поможет, только продемонстрирует конкурентам Зеленского, что президент слабеет.Коррупция настолько вплетена в политическую культуру Украины, что теперь каждый крупный политический актор станет спать гораздо хуже. Нет никаких гарантий, что тот или иной политик или чиновник не падёт жертвой "демонстрационного очищения". Это само по себе является стрессом, а на фоне боевых действий — тем более.Это можно было делать, пока в обществе сохранялся высокий мобилизационный потенциал, а репрессии в случае необходимости применялись точечно. Пружина под давлением различных проблем сжималась, и теперь спусковым механизмом может послужить именно актуальный скандал.Вспомнят всё: от зверств ТЦК до издевательской "тысячи Зеленского", которая на фоне многомиллиардных откатов смотрится ещё более подло. Пожалуй, главная причина, по которой кризис пока ещё не вылился на улицы, — это то, что наиболее активные граждане либо бежали из страны, либо находятся на фронте. Времени у Зеленского мало, потенциальных ходов — ещё меньше.Политический аналитик Елена МаркосянПока Украина обсуждает, кто и куда должен уйти из-за коррупционного скандала, Зеленский вояжирует по Европе. Был в Греции, теперь перекочевал в Испанию, а где будет к выходным — тайна, покрытая мраком.Похоже, снова что-то пошло не так: надеялись на Майдан и быстрые решения, но на майдан вышли "скелеты доярок" в количестве нескольких штук — и на этом антикоррупционный протест возмущённого народа закончился.Сценаристы разгоняют волну, "Слуги народа" и их сотоварищи по Раде выдвигают ультиматумы и ждут, что их унылый лидер, отказавшийся от друзей по коррупции, так же лихо откажется от британского смотрящего Ермака. Ой, непростой ультиматум.Хотя… США его могут поддержать с удовольствием и к явному огорчению британцев. Наблюдаем. Время летит быстро, и откладывать такие решения на потом уже не получится. Интересно, а кого Зеленский может назначить вместо Ермака?Львовский публицист Остап ДроздовЕсли Умеров не самодур и не камикадзе — ему нечего возвращаться в страну, где Акела промахнулся и уже не является гарантом-вожаком для членов своей стаи.Перед тем как окончательно решить, возвращаться в Украину или ну её в баню, Умеров, имея в Америке многомиллионные поместья родственников, должен проконсультироваться с Чернышовым — кто-кто, а он со знанием дела может рассказать, чего стоят и в каких рулонах можно выпускать царские гарантии неприкосновенности, под которые Чернышова и вернули в страну.Стая потеряла своего Акелу. Протектор их неприкосновенности, безнаказанности, защищённости и ненасытности, скажем прямо, сдох. Лидер уже не может выполнять свои традиционные функции крыши.По Чернышову это особенно зловеще выглядит: ближайший друг царя вернулся под его самые высокие заверения — а тут такая беда. Члены стаи не так глупы, как выглядят, чтобы не понимать, что их крыша уехала в неизвестном направлении на неопределённое время.Поэтому в Стамбуле ещё тьма работы, которую всю надо переделать (до нового года точно хватит), а в Америке и подавно конь не валялся.Дикость ситуации состоит в том, что фигурантом будущих расследований по оборонке является секретарь СНБО — органа, который в ручном режиме, на глаз, налагает именные санкции в стиле внесудебных расправ, очень сомнительные и неправовые.Венцом зелёного абсурдизма станет тот день, когда, представьте себе, Умеров решит не возвращаться — и тогда президент наложит санкции на того, кто их налагал сам.Политолог Максим ЖаровЗавтра Зеленский едет в Турцию, где встретится с Эрдоганом и Стивом Уиткоффом, чтобы рассказать им о якобы новых "планах завершения войны".Между тем украинские прокси-оппозиционеры не без оснований подозревают Зеленского в намерении под прикрытием обсуждения "миротворческих планов" встретиться на нейтральной территории с главными героями-коррупционерами прошлой недели на Украине Миндичем и Умеровым.И не исключено, что именно результат этих встреч и будет доложен Зеленским Уиткоффу для передачи Трампу. И если Уиткофф опять что-то "неправильно поймёт", его к радости "глобального Лондона" уберут с украинского направления так же, как и Кита Келлога.Политолог Алексей НаумовЗеленский едет в Турцию обсуждать переговоры с Россией. Причин две или даже три:Он предложит Зеленскому условия, которые тому, очевидно, не понравятся (вроде передачи всего Донбасса под контроль России): если Зеленский эти условия не примет, Дональд Трамп может начать масштабную атаку против украинского лидера, вполне способную повлечь мощный политический кризис и отстранение его от власти.Читайте также: Бунт в "Слуге народа", встреча с Залужным, кто преемник: всё о возможной отставке Ермака.

