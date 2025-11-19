"Акела промахнулся и сдох". Зеленский может потерять трон - 19.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251119/akela-promakhnulsya-i-sdokh-zelenskiy-mozhet-poteryat-tron-1071816977.html
"Акела промахнулся и сдох". Зеленский может потерять трон
"Акела промахнулся и сдох". Зеленский может потерять трон - 19.11.2025 Украина.ру
"Акела промахнулся и сдох". Зеленский может потерять трон
Может ли политический кризис на Украине стать отправной точной для смены режима и идеологии в целом – пока не вполне очевидно.
2025-11-19T13:32
2025-11-19T13:57
эксклюзив
украина
европа
сша
владимир зеленский
рустем умеров
набу
верховная рада
рада
офис президента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/10/1068766274_40:0:1160:630_1920x0_80_0_0_cdb79bf4eac7a14d1e2ff361cd32e506.jpg.webp
С одной стороны — демонстративность коррупционного скандала, вялая реакция американской администрации, инертность общества (субботний Майдан был немногочисленный и не перерос во всеобщую акцию народного негодования). С другой стороны — бурление началось нешуточное.На это указывает и экспресс-вояж Зеленского по Европе, и внезапный отъезд из страны одного из фигурантов скандала — министра обороны Умерова, который сейчас находится в США. Верховная Рада тоже оживилась и продуцирует пока не законы, но информационные утечки и слухи.Одна из них касается возможной отставки главы Офиса Ермака — друга и соратника Зеленского. Да ещё и олигархи заговорили, что век "царька" недолог. Что из этого всего станет той соломинкой, которая переломит хребет верблюду, — рассуждали эксперты в своих блогах.Политтехнолог Алексей ЧеснаковУсугубляющийся внутриполитический кризис на Украине вынуждает Зеленского и его Офис хаотично перебирать "пожарные" методы реагирования. Анонсированный на четверг крупный формат, в рамках которого будут озвучены некие решения, — одно из проявлений того хаоса, который нарастает во властной структуре.Причин, по которым кризис усиливается, несколько, и главные из них следующие:Откупиться в четверг анонсом каких-то жёстких законодательных инициатив не получится — пожар не тушат расширением свода правил противопожарной безопасности. В украинских источниках продавливается тема сакральной, а не символической жертвы в виде отставки Ермака, но и это вряд ли поможет, только продемонстрирует конкурентам Зеленского, что президент слабеет.Коррупция настолько вплетена в политическую культуру Украины, что теперь каждый крупный политический актор станет спать гораздо хуже. Нет никаких гарантий, что тот или иной политик или чиновник не падёт жертвой "демонстрационного очищения". Это само по себе является стрессом, а на фоне боевых действий — тем более.Это можно было делать, пока в обществе сохранялся высокий мобилизационный потенциал, а репрессии в случае необходимости применялись точечно. Пружина под давлением различных проблем сжималась, и теперь спусковым механизмом может послужить именно актуальный скандал.Вспомнят всё: от зверств ТЦК до издевательской "тысячи Зеленского", которая на фоне многомиллиардных откатов смотрится ещё более подло. Пожалуй, главная причина, по которой кризис пока ещё не вылился на улицы, — это то, что наиболее активные граждане либо бежали из страны, либо находятся на фронте. Времени у Зеленского мало, потенциальных ходов — ещё меньше.Политический аналитик Елена МаркосянПока Украина обсуждает, кто и куда должен уйти из-за коррупционного скандала, Зеленский вояжирует по Европе. Был в Греции, теперь перекочевал в Испанию, а где будет к выходным — тайна, покрытая мраком.Похоже, снова что-то пошло не так: надеялись на Майдан и быстрые решения, но на майдан вышли "скелеты доярок" в количестве нескольких штук — и на этом антикоррупционный протест возмущённого народа закончился.Сценаристы разгоняют волну, "Слуги народа" и их сотоварищи по Раде выдвигают ультиматумы и ждут, что их унылый лидер, отказавшийся от друзей по коррупции, так же лихо откажется от британского смотрящего Ермака. Ой, непростой ультиматум.Хотя… США его могут поддержать с удовольствием и к явному огорчению британцев. Наблюдаем. Время летит быстро, и откладывать такие решения на потом уже не получится. Интересно, а кого Зеленский может назначить вместо Ермака?Львовский публицист Остап ДроздовЕсли Умеров не самодур и не камикадзе — ему нечего возвращаться в страну, где Акела промахнулся и уже не является гарантом-вожаком для членов своей стаи.Перед тем как окончательно решить, возвращаться в Украину или ну её в баню, Умеров, имея в Америке многомиллионные поместья родственников, должен проконсультироваться с Чернышовым — кто-кто, а он со знанием дела может рассказать, чего стоят и в каких рулонах можно выпускать царские гарантии неприкосновенности, под которые Чернышова и вернули в страну.Стая потеряла своего Акелу. Протектор их неприкосновенности, безнаказанности, защищённости и ненасытности, скажем прямо, сдох. Лидер уже не может выполнять свои традиционные функции крыши.По Чернышову это особенно зловеще выглядит: ближайший друг царя вернулся под его самые высокие заверения — а тут такая беда. Члены стаи не так глупы, как выглядят, чтобы не понимать, что их крыша уехала в неизвестном направлении на неопределённое время.Поэтому в Стамбуле ещё тьма работы, которую всю надо переделать (до нового года точно хватит), а в Америке и подавно конь не валялся.Дикость ситуации состоит в том, что фигурантом будущих расследований по оборонке является секретарь СНБО — органа, который в ручном режиме, на глаз, налагает именные санкции в стиле внесудебных расправ, очень сомнительные и неправовые.Венцом зелёного абсурдизма станет тот день, когда, представьте себе, Умеров решит не возвращаться — и тогда президент наложит санкции на того, кто их налагал сам.Политолог Максим ЖаровЗавтра Зеленский едет в Турцию, где встретится с Эрдоганом и Стивом Уиткоффом, чтобы рассказать им о якобы новых "планах завершения войны".Между тем украинские прокси-оппозиционеры не без оснований подозревают Зеленского в намерении под прикрытием обсуждения "миротворческих планов" встретиться на нейтральной территории с главными героями-коррупционерами прошлой недели на Украине Миндичем и Умеровым.И не исключено, что именно результат этих встреч и будет доложен Зеленским Уиткоффу для передачи Трампу. И если Уиткофф опять что-то "неправильно поймёт", его к радости "глобального Лондона" уберут с украинского направления так же, как и Кита Келлога.Политолог Алексей НаумовЗеленский едет в Турцию обсуждать переговоры с Россией. Причин две или даже три:Он предложит Зеленскому условия, которые тому, очевидно, не понравятся (вроде передачи всего Донбасса под контроль России): если Зеленский эти условия не примет, Дональд Трамп может начать масштабную атаку против украинского лидера, вполне способную повлечь мощный политический кризис и отстранение его от власти.Читайте также: Бунт в "Слуге народа", встреча с Залужным, кто преемник: всё о возможной отставке Ермака.
украина
европа
сша
банковая
киев
турция
анкара
днр
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/10/1068766274_180:0:1020:630_1920x0_80_0_0_e5d8816f3bc10fedd03ef4d1298b3648.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, европа, сша, владимир зеленский, рустем умеров, набу, верховная рада, рада, офис президента, банковая, киев, слуга народа, андрей ермак, коррупция, власть, украинская власть, киевский режим, кит келлог, турция, анкара, стив уиткофф, днр, донбасс
Эксклюзив, Украина, Европа, США, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, НАБУ, Верховная Рада, Рада, Офис президента, Банковая, Киев, Слуга народа, Андрей Ермак, коррупция, власть, украинская власть, киевский режим, Кит Келлог, Турция, Анкара, Стив Уиткофф, ДНР, Донбасс

"Акела промахнулся и сдох". Зеленский может потерять трон

13:32 19.11.2025 (обновлено: 13:57 19.11.2025)
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкДиктатор Зеленский на встрече с депутатами сообщил заявил о потенциальных "трудных решениях"
Диктатор Зеленский на встрече с депутатами сообщил заявил о потенциальных трудных решениях - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Может ли политический кризис на Украине стать отправной точной для смены режима и идеологии в целом – пока не вполне очевидно.
С одной стороны — демонстративность коррупционного скандала, вялая реакция американской администрации, инертность общества (субботний Майдан был немногочисленный и не перерос во всеобщую акцию народного негодования). С другой стороны — бурление началось нешуточное.
На это указывает и экспресс-вояж Зеленского по Европе, и внезапный отъезд из страны одного из фигурантов скандала — министра обороны Умерова, который сейчас находится в США. Верховная Рада тоже оживилась и продуцирует пока не законы, но информационные утечки и слухи.
Одна из них касается возможной отставки главы Офиса Ермака — друга и соратника Зеленского. Да ещё и олигархи заговорили, что век "царька" недолог. Что из этого всего станет той соломинкой, которая переломит хребет верблюду, — рассуждали эксперты в своих блогах.
Политтехнолог Алексей Чеснаков
Усугубляющийся внутриполитический кризис на Украине вынуждает Зеленского и его Офис хаотично перебирать "пожарные" методы реагирования. Анонсированный на четверг крупный формат, в рамках которого будут озвучены некие решения, — одно из проявлений того хаоса, который нарастает во властной структуре.
Причин, по которым кризис усиливается, несколько, и главные из них следующие:
  • Исчерпание инструментов. Зеленский и его Офис фактически перепробовали все методы воздействия для того, чтобы не допустить развития кризиса. Административно давили на НАБУ, инициировали репрессии в отношении руководства НАБУ, пытались по дипломатическим каналам убедить партнёров, пошли на "символические жертвы" в виде отставок и даже задействовали механизм частичного ребутa с перезагрузкой правительства. То есть вариантов для новых нетривиальных ходов не так много.
Откупиться в четверг анонсом каких-то жёстких законодательных инициатив не получится — пожар не тушат расширением свода правил противопожарной безопасности. В украинских источниках продавливается тема сакральной, а не символической жертвы в виде отставки Ермака, но и это вряд ли поможет, только продемонстрирует конкурентам Зеленского, что президент слабеет.
  • Дрожь элит. Сумма факторов указывает на то, что внутриэлитное напряжение на Украине усиливается. Не важно, вернётся ли Умеров на Украину или нет, сам факт появления инфоповодов о бегстве ключевых акторов — символичен и симптоматичен.
Коррупция настолько вплетена в политическую культуру Украины, что теперь каждый крупный политический актор станет спать гораздо хуже. Нет никаких гарантий, что тот или иной политик или чиновник не падёт жертвой "демонстрационного очищения". Это само по себе является стрессом, а на фоне боевых действий — тем более.
  • Зажатая пружина. Все значимые общественно-политические проблемы на Украине после 2022 года либо заметались под ковёр, либо позиционировались как несуществующие, надуманные, результат деятельности "российской пропаганды".
Это можно было делать, пока в обществе сохранялся высокий мобилизационный потенциал, а репрессии в случае необходимости применялись точечно. Пружина под давлением различных проблем сжималась, и теперь спусковым механизмом может послужить именно актуальный скандал.
Вспомнят всё: от зверств ТЦК до издевательской "тысячи Зеленского", которая на фоне многомиллиардных откатов смотрится ещё более подло. Пожалуй, главная причина, по которой кризис пока ещё не вылился на улицы, — это то, что наиболее активные граждане либо бежали из страны, либо находятся на фронте. Времени у Зеленского мало, потенциальных ходов — ещё меньше.
Политический аналитик Елена Маркосян
Пока Украина обсуждает, кто и куда должен уйти из-за коррупционного скандала, Зеленский вояжирует по Европе. Был в Греции, теперь перекочевал в Испанию, а где будет к выходным — тайна, покрытая мраком.
Похоже, снова что-то пошло не так: надеялись на Майдан и быстрые решения, но на майдан вышли "скелеты доярок" в количестве нескольких штук — и на этом антикоррупционный протест возмущённого народа закончился.
Сценаристы разгоняют волну, "Слуги народа" и их сотоварищи по Раде выдвигают ультиматумы и ждут, что их унылый лидер, отказавшийся от друзей по коррупции, так же лихо откажется от британского смотрящего Ермака. Ой, непростой ультиматум.
Хотя… США его могут поддержать с удовольствием и к явному огорчению британцев. Наблюдаем. Время летит быстро, и откладывать такие решения на потом уже не получится. Интересно, а кого Зеленский может назначить вместо Ермака?
Львовский публицист Остап Дроздов
Если Умеров не самодур и не камикадзе — ему нечего возвращаться в страну, где Акела промахнулся и уже не является гарантом-вожаком для членов своей стаи.
Перед тем как окончательно решить, возвращаться в Украину или ну её в баню, Умеров, имея в Америке многомиллионные поместья родственников, должен проконсультироваться с Чернышовым — кто-кто, а он со знанием дела может рассказать, чего стоят и в каких рулонах можно выпускать царские гарантии неприкосновенности, под которые Чернышова и вернули в страну.
Стая потеряла своего Акелу. Протектор их неприкосновенности, безнаказанности, защищённости и ненасытности, скажем прямо, сдох. Лидер уже не может выполнять свои традиционные функции крыши.
По Чернышову это особенно зловеще выглядит: ближайший друг царя вернулся под его самые высокие заверения — а тут такая беда. Члены стаи не так глупы, как выглядят, чтобы не понимать, что их крыша уехала в неизвестном направлении на неопределённое время.
Поэтому в Стамбуле ещё тьма работы, которую всю надо переделать (до нового года точно хватит), а в Америке и подавно конь не валялся.
Дикость ситуации состоит в том, что фигурантом будущих расследований по оборонке является секретарь СНБО — органа, который в ручном режиме, на глаз, налагает именные санкции в стиле внесудебных расправ, очень сомнительные и неправовые.
Венцом зелёного абсурдизма станет тот день, когда, представьте себе, Умеров решит не возвращаться — и тогда президент наложит санкции на того, кто их налагал сам.
Политолог Максим Жаров
Завтра Зеленский едет в Турцию, где встретится с Эрдоганом и Стивом Уиткоффом, чтобы рассказать им о якобы новых "планах завершения войны".
Между тем украинские прокси-оппозиционеры не без оснований подозревают Зеленского в намерении под прикрытием обсуждения "миротворческих планов" встретиться на нейтральной территории с главными героями-коррупционерами прошлой недели на Украине Миндичем и Умеровым.
И не исключено, что именно результат этих встреч и будет доложен Зеленским Уиткоффу для передачи Трампу. И если Уиткофф опять что-то "неправильно поймёт", его к радости "глобального Лондона" уберут с украинского направления так же, как и Кита Келлога.
Политолог Алексей Наумов
Зеленский едет в Турцию обсуждать переговоры с Россией. Причин две или даже три:
  1. 1
    Внутриполитическая. Коррупционный скандал с Миндичем необходимо перебить в информационной повестке, и переговоры о завершении конфликта — один из лучших способов. Украинское общество устало от военных условий и хотело бы мира — так говорят опросы — и потому с удовольствием переключится на обсуждение давно желаемого мира.
  2. 2
    Внешнеполитическая, военная — окружение и скорая сдача Покровска демонстрирует и украинцам, и Западу, что баланс сил неизменён и шансов на победу у Украины нет. Самый выгодный для Украины сценарий сейчас — завершение конфликта соглашением, учитывающим российские интересы. С точки зрения патриотов Украины это будет похабный мир, но альтернатива будет только хуже для Украины и украинцев.
  3. 3
    Дополнительная, трамповская — Белый дом пока не комментировал коррупционный скандал. Это не случайно, как и не случайно то, что на переговоры с Зеленским едет Уиткофф, которого за "пророссийскость" не любят ни в Киеве, ни в Брюсселе.
Он предложит Зеленскому условия, которые тому, очевидно, не понравятся (вроде передачи всего Донбасса под контроль России): если Зеленский эти условия не примет, Дональд Трамп может начать масштабную атаку против украинского лидера, вполне способную повлечь мощный политический кризис и отстранение его от власти.
Читайте также: Бунт в "Слуге народа", встреча с Залужным, кто преемник: всё о возможной отставке Ермака.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаЕвропаСШАВладимир ЗеленскийРустем УмеровНАБУВерховная РадаРадаОфис президентаБанковаяКиевСлуга народаАндрей Ермаккоррупциявластьукраинская властькиевский режимКит КеллогТурцияАнкараСтив УиткоффДНРДонбасс
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:06Наступление российских войск на Гуляйпольском направлении развивается: Подоляка о крахе обороны ВСУ
14:53Рада отправила в отставку министра юстиции Украины Германа Галущенко
14:40Газ из США обойдётся украинским потребителям в 10 раз дороже, чем до Майдана
14:39ВС России наносят ВСУ тотальное поражение прямо сейчас. Признание катастрофы в эксклюзиве The Economist
14:36Военный священник о. Олег: На СВО есть и верующие, и неверующие, но я просто должен помогать людям
14:31Армия России наступает на Богуславском направлении
14:25Киевский режим вновь бьёт по мирным жителям: как ПВО ВСУ наносит удар по Тернополю
14:25НАБУ проводит обыски в "Нафтогазе" Украины - Гончаренко*
14:18Точечные удары по ВСУ: во Львове и Тернополе уничтожены ключевые объекты ВПК. Видео
14:06Итоги "независимости" и наследие Януковича: крах украинской экономики начался задолго до 2022 года
13:55Ущерб ростовского подшипникового завода от хищения на оборонзаказе оценили в миллиарды
13:54Президенты России и Египта одобрили установку реактора АЭС, Госдума расширила льготы. Новости к 14.00
13:32"Акела промахнулся и сдох". Зеленский может потерять трон
13:25Польша закроет последнее российское консульство - Сикорский
13:20Русские идут! Они везде!
13:18ВСУ оказались под угрозой "котла" на гуляйпольском направлении
13:14Обидеть бразильцев, дискриминировать русских, сделать причёску Мерцу. Чем заняты немецкие власти
13:12Отмена встречи Уиткоффа с Зеленским: Запад хоронит киевский режим
13:01Карточный домик рушится: визит в Москву на фоне агонии Зеленского. Хроника событий на 13:00 19 ноября
13:00Минобороны рассказало о массированном ударе ВС РФ по объектам ВПК Украины
Лента новостейМолния