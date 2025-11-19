Чему научился в Киеве Михайло Ломоносов - 19.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20251119/1032696564.html
Чему научился в Киеве Михайло Ломоносов
Чему научился в Киеве Михайло Ломоносов - 19.11.2025 Украина.ру
Чему научился в Киеве Михайло Ломоносов
8 ноября СМИ сообщили, что Украинский Институт национальной памяти, в рамках "деколонизации", счёл Михаила Ломоносова олицетворением российского империализма. Это очень странно если учесть, что Ломоносов был связан с Украиной только обучением в Киево-Могилянской академии... По логике, надо было бы его объявить украинским "агентом влияния"
2025-11-19T08:00
2025-11-19T08:00
история
киев
наука
история
xviii век
михаил ломоносов
история украины
история малороссии
ученые
малороссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103269/66/1032696602_0:163:1574:1048_1920x0_80_0_0_09397f5659ce3a80d0bfb39613bafa21.jpg
Михаил Васильевич Ломоносов, родился 19 ноября 1711 года. Хотя и рос юный Михайло Ломоносов на поморском Севере, книгой, открывшей для него "врата учености", по его собственному признанию, стала "Грамматика" Мелетия (Максима) Смотрицкого — русина, жившего в Речи Посполитой. Поступив в Московскую Славяно-греко-латинскую академию, Михаил попал теперь уже в непосредственное окружение педагогов-малороссов, воспитанников Киевской академии.Окончив в Московской Славяно-греко-латинской академии младшие и средние классы (логика, грамматика, пиитика и риторика), Ломоносов решил продолжить образование в Киеве.На это решение могли повлиять сразу несколько факторов: советы учителей, желание побывать в важном историческом и культурном центре, непревзойдённость Киевской академии в преподавании теории поэзии, риторики и особенно латыни.Последнее обстоятельство было необычайно важным для дальнейшей научной карьеры Ломоносова.Ведь в Петербургский университет Академии наук принимали лишь при достойном знании латинского языка. Особенно высоко ценилась языковая подготовка выпускников Киевской академии. Многие из них служили переводчиками в государственных учреждениях и Академии наук России.На берегах Днепра будущий ученый превосходно овладел латынью. В будущем многие свои заметки по физике и корпускулярной теории он писал сначала на латыни, а уж затем переводил их на русский.Во время пребывания в Малороссии Ломоносов занимался преимущественно изучением "древних летописцев и других книг, писанных на словенском, греческом и латинском языках".Помимо богословской и философской литературы, в библиотеке при Киевской академии были книги по математике, морскому делу, естественным наукам. Библиотека славилась большой коллекцией рукописей, выполняла, по сути, функции архива.Крупные собрания книг и рукописей существовали тогда при Киево-Печерской лавре и Софийском соборе. Работа в этих библиотеках во многом подготовила Ломоносова к созданию впоследствии классических трудов по истории, грамматике, риторике, к грядущему преобразованию русской литературы.В киевский период жизни у Ломоносова укрепился огромный интерес к истории Древней Руси, сподвигший ученого на борьбу с норманнской теорией. Многие сюжеты древнерусской истории нашли отражение в "Идеях для живописных картин из Российской истории", которые Ломоносов по поручению Екатерины II разработал для украшения помещений императорского двора.В Киеве Ломоносов смог познакомиться с рукописями знаменитых лекций Феофана Прокоповича о реформе русской пиитики (поэзии) и по риторике. Малороссийский литератор выступал за больший реализм поэтических произведений, необходимость следования античным канонам, отказ от латино-католических стандартов стихосложения и ораторства. В основе классической русской поэзии, созданной в дальнейшем Ломоносовым, лежали эти важнейшие принципы.Взять, к примеру, его наставление сочинять стихи "по природному нашего языка свойству" и ни в коем случае "того, что ему весьма несвойственно, из других языков не вносить". В первом же примере, приведенном в начале сочинения Ломоносова под названием "Риторика", он перечислил названия мест, наиболее для него значимых: Двина, Волга, Днепр и Нева.В Киевской академии Ломоносов имел возможность развить художественные навыки, так как рисованию здесь уделялось большое внимание (в отличие от Московской академии). Незаурядность его изобразительного мастерства в дальнейшем проявилась при создании знаменитых мозаичных картин.Скорее всего, именно шедевры древнерусского мозаичного искусства, увиденные в Малороссии, вдохновили Ломоносова на исследования в области оптики, цветоведения, на организацию производства цветных стёкол.Киевские наблюдения были использованы Ломоносовым при разработке учения о климате, позволили провести первую для Украины научную разработку вопросов климата страны.По мнению ученого, краткость зимы в Киеве объясняется двумя факторами: географической широтой и значительно меньшей чем в Москве высотой над уровнем моря. Причем, не располагая точными измерениями по последнему параметру, он использовал для решения задачи другой критерий — местоположение относительно истоков великих русских рек (Москва выше, так как истоки к ней ближе).Ломоносов также внес вклад в развитие промышленного потенциала Донецкого бассейна.В начале 40-х годов XVIII века он принял участие в разработке докладной записки, посвященной модернизации Бахмутских и Торских соляных заводов. Записка была составлена по инициативе Готлоба Юнкера — надзирателя этих заводов, приближенного всесильного тогда фельдмаршала Миниха. Работа над документом проходила в Германии, где Ломоносов находился на учёбе, а чиновник знакомился с немецким опытом солеварения.Проект был нацелен на доведение объема производства соли до 2 млн пудов (с 200-300 тыс.). Для этого планировалась постройка новых и высокотехнологичных (по тем временам) варниц, трубопроводов для подачи рапы на сковороды, улучшение логистики подвоза топлива (в качестве такового планировалось использовать и уголь), сооружение амбаров для хранения вываренной соли.Реализация плана дала существенный прирост производства, но помехой стали нехватка инвестиций, рабочих рук и трудность использования угля.Высокая осведомленность авторов доклада о состоянии солеварения на Донбассе дает некоторым историкам основание полагать, что Ломоносов сам побывал в данном регионе. Это могло произойти во время его учебы в Киевской академии, хотя прямых доказательств тому не найдено.Работа над модернизацией Бахмутских и Торских соляных заводов стала исходной точкой серии исследований Ломоносова, посвящённых научной организации соляного дела и горнодобычи во всей Российской империи.Наблюдения за период жизни в Малороссии были использованы Ломоносовым при составлении знаменитого демографического трактата "О сохранении и размножении русского народа".В нём он указал на особенно распространенный в Малороссии обычай пострижения молодежи в монахи. Основную часть населения Киева в тот период действительно составляли люди духовного звания. В целях сокращения ущерба "размножению человеческого рода" Ломоносов настаивал: "клобук (название головного убора монахов, здесь: переход в монашество, уход из мирской жизни. — Ред.) запретить мужчинам до 50, а женщинам до 45 лет".Желание модернизировать социальную структуру малороссийского общества в совокупности с открытием имевшего светский характер Московского университета породили идею создания вуза в Батурине — административном центре Малороссийского гетманства.Михаил Ломоносов, вероятно, был причастен к появлению проекта этого учебного заведения, поскольку инициатива исходила от его известного покровителя — графа Ивана Шувалова. В начале 60-х гг. XVIII в. Московский университет находился в центре внимания Шувалова. Тот, в свою очередь, побудил гетмана Кирилла Разумовского выдвинуть идею о создании аналогичного центра просвещения и науки в Малороссии.За образец для обустройства нового университета была взята структура Московского университета по указу 1755 года. Однако в условиях смены российского правительства и упразднения гетманства этот проект так и не был реализован.
https://ukraina.ru/20231227/1052392825.html
https://ukraina.ru/20240618/1031765193.html
https://ukraina.ru/20240329/1054186406.html
https://ukraina.ru/20231027/1050444990.html
https://ukraina.ru/20250105/1022229698.html
киев
малороссия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Игорь Иваненко
Игорь Иваненко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103269/66/1032696602_0:15:1574:1196_1920x0_80_0_0_392e6eab602fe8388baa38d399db9195.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, киев, наука, xviii век, михаил ломоносов, история украины, история малороссии, ученые, малороссия, украина
История, Киев, Наука, История, XVIII век, Михаил Ломоносов, история Украины, история Малороссии, ученые, Малороссия, Украина

Чему научился в Киеве Михайло Ломоносов

08:00 19.11.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкМихаил Ломоносов
Михаил Ломоносов - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Игорь Иваненко
историк, политолог, кандидат политических наук, Эксперт Института русского зарубежья
Все материалы
8 ноября СМИ сообщили, что Украинский Институт национальной памяти, в рамках "деколонизации", счёл Михаила Ломоносова олицетворением российского империализма. Это очень странно если учесть, что Ломоносов был связан с Украиной только обучением в Киево-Могилянской академии... По логике, надо было бы его объявить украинским "агентом влияния"
Михаил Васильевич Ломоносов, родился 19 ноября 1711 года. Хотя и рос юный Михайло Ломоносов на поморском Севере, книгой, открывшей для него "врата учености", по его собственному признанию, стала "Грамматика" Мелетия (Максима) Смотрицкого — русина, жившего в Речи Посполитой. Поступив в Московскую Славяно-греко-латинскую академию, Михаил попал теперь уже в непосредственное окружение педагогов-малороссов, воспитанников Киевской академии.
Окончив в Московской Славяно-греко-латинской академии младшие и средние классы (логика, грамматика, пиитика и риторика), Ломоносов решил продолжить образование в Киеве.
На это решение могли повлиять сразу несколько факторов: советы учителей, желание побывать в важном историческом и культурном центре, непревзойдённость Киевской академии в преподавании теории поэзии, риторики и особенно латыни.
Последнее обстоятельство было необычайно важным для дальнейшей научной карьеры Ломоносова.
Ведь в Петербургский университет Академии наук принимали лишь при достойном знании латинского языка. Особенно высоко ценилась языковая подготовка выпускников Киевской академии. Многие из них служили переводчиками в государственных учреждениях и Академии наук России.
Архиепископ Мелетий (Смотрицкий) - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
27 декабря 2023, 08:00История
Мелетий (Смотрицкий): 390 лет со дня смерти автора легендарной "Грамматики" "Грамматика" Мелетия Смотрицкого – одна из книг, которые юный Михайло Ломоносов раздобыл в своей архангельской глуши и нёс потом с собой в Москву. Возможно, что желанием увидеть места, где родилась эта книга, объяснялось и стремление великого энциклопедиста учиться в Киево-Могилянской академии
На берегах Днепра будущий ученый превосходно овладел латынью. В будущем многие свои заметки по физике и корпускулярной теории он писал сначала на латыни, а уж затем переводил их на русский.
Во время пребывания в Малороссии Ломоносов занимался преимущественно изучением "древних летописцев и других книг, писанных на словенском, греческом и латинском языках".
Помимо богословской и философской литературы, в библиотеке при Киевской академии были книги по математике, морскому делу, естественным наукам. Библиотека славилась большой коллекцией рукописей, выполняла, по сути, функции архива.
Крупные собрания книг и рукописей существовали тогда при Киево-Печерской лавре и Софийском соборе. Работа в этих библиотеках во многом подготовила Ломоносова к созданию впоследствии классических трудов по истории, грамматике, риторике, к грядущему преобразованию русской литературы.
В киевский период жизни у Ломоносова укрепился огромный интерес к истории Древней Руси, сподвигший ученого на борьбу с норманнской теорией. Многие сюжеты древнерусской истории нашли отражение в "Идеях для живописных картин из Российской истории", которые Ломоносов по поручению Екатерины II разработал для украшения помещений императорского двора.
архиепископ Феофан (Прокопович) - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
18 июня 2024, 07:58История
Феофан Прокопович: малоросс, формировавший государственные институты Российской империиАрхиепископ Феофан (Прокопович) родился 18 июня 1681 года. О его происхождении мы не знаем практически ничего. Нет никаких сведений о том, как звали его родителей, в исследованиях о нем говорится лишь, что родился он в Киеве в семье торговца. Даже о том, как нарекли мальчика при крещении (Елеазар или Елисей), ведутся споры
В Киеве Ломоносов смог познакомиться с рукописями знаменитых лекций Феофана Прокоповича о реформе русской пиитики (поэзии) и по риторике. Малороссийский литератор выступал за больший реализм поэтических произведений, необходимость следования античным канонам, отказ от латино-католических стандартов стихосложения и ораторства. В основе классической русской поэзии, созданной в дальнейшем Ломоносовым, лежали эти важнейшие принципы.
Взять, к примеру, его наставление сочинять стихи "по природному нашего языка свойству" и ни в коем случае "того, что ему весьма несвойственно, из других языков не вносить". В первом же примере, приведенном в начале сочинения Ломоносова под названием "Риторика", он перечислил названия мест, наиболее для него значимых: Двина, Волга, Днепр и Нева.
В Киевской академии Ломоносов имел возможность развить художественные навыки, так как рисованию здесь уделялось большое внимание (в отличие от Московской академии). Незаурядность его изобразительного мастерства в дальнейшем проявилась при создании знаменитых мозаичных картин.
Скорее всего, именно шедевры древнерусского мозаичного искусства, увиденные в Малороссии, вдохновили Ломоносова на исследования в области оптики, цветоведения, на организацию производства цветных стёкол.
Киевские наблюдения были использованы Ломоносовым при разработке учения о климате, позволили провести первую для Украины научную разработку вопросов климата страны.
Кирилл Разумовский. Картина XVIII века - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
29 марта 2024, 16:00История
Кирилл Разумовский: последний гетман МалороссииБиографию последнего гетмана Малороссии Кирилла Разумовского лучше всего описывают присказка "из грязи в князи" и поговорка "сколько волка не корми, он всё в лес смотрит"
По мнению ученого, краткость зимы в Киеве объясняется двумя факторами: географической широтой и значительно меньшей чем в Москве высотой над уровнем моря. Причем, не располагая точными измерениями по последнему параметру, он использовал для решения задачи другой критерий — местоположение относительно истоков великих русских рек (Москва выше, так как истоки к ней ближе).
Ломоносов также внес вклад в развитие промышленного потенциала Донецкого бассейна.
В начале 40-х годов XVIII века он принял участие в разработке докладной записки, посвященной модернизации Бахмутских и Торских соляных заводов. Записка была составлена по инициативе Готлоба Юнкера — надзирателя этих заводов, приближенного всесильного тогда фельдмаршала Миниха. Работа над документом проходила в Германии, где Ломоносов находился на учёбе, а чиновник знакомился с немецким опытом солеварения.
Проект был нацелен на доведение объема производства соли до 2 млн пудов (с 200-300 тыс.). Для этого планировалась постройка новых и высокотехнологичных (по тем временам) варниц, трубопроводов для подачи рапы на сковороды, улучшение логистики подвоза топлива (в качестве такового планировалось использовать и уголь), сооружение амбаров для хранения вываренной соли.
Реализация плана дала существенный прирост производства, но помехой стали нехватка инвестиций, рабочих рук и трудность использования угля.
Граф Бурхард Кристоф фон Миних
27 октября 2023, 08:00История
"Дедушка Новороссии": к 340-й годовщине Бурхарда Кристофа МинихаЕсли Алексея Мельгунова и Григория Потёмкина можно считать отцами - основателями Новороссии, то фельдмаршал Миних вполне заслужил право называться её "дедушкой". Его деятельность по созданию Украинской укреплённой линии во многом обусловила характер колонизации Новороссии. Родился он 340 лет назад – в мае 1683 года, а умер 27 октября 1767-го
Высокая осведомленность авторов доклада о состоянии солеварения на Донбассе дает некоторым историкам основание полагать, что Ломоносов сам побывал в данном регионе. Это могло произойти во время его учебы в Киевской академии, хотя прямых доказательств тому не найдено.
Работа над модернизацией Бахмутских и Торских соляных заводов стала исходной точкой серии исследований Ломоносова, посвящённых научной организации соляного дела и горнодобычи во всей Российской империи.
Наблюдения за период жизни в Малороссии были использованы Ломоносовым при составлении знаменитого демографического трактата "О сохранении и размножении русского народа".
В нём он указал на особенно распространенный в Малороссии обычай пострижения молодежи в монахи. Основную часть населения Киева в тот период действительно составляли люди духовного звания. В целях сокращения ущерба "размножению человеческого рода" Ломоносов настаивал: "клобук (название головного убора монахов, здесь: переход в монашество, уход из мирской жизни. — Ред.) запретить мужчинам до 50, а женщинам до 45 лет".
Желание модернизировать социальную структуру малороссийского общества в совокупности с открытием имевшего светский характер Московского университета породили идею создания вуза в Батурине — административном центре Малороссийского гетманства.
5 января, 08:01История
Елизавета Петровна: тайная жена малороссаИмператрица Елизавета Петровна скончалась 5 января 1762 года. Среди российских императоров она была ближе всего связана с Малороссией. Как заметил историк А. Васильчиков, с детства Елизавету Петровну окружали выходцы из Малороссии, преимущественно лица духовные. А дальше пошло по накатанной
Михаил Ломоносов, вероятно, был причастен к появлению проекта этого учебного заведения, поскольку инициатива исходила от его известного покровителя — графа Ивана Шувалова. В начале 60-х гг. XVIII в. Московский университет находился в центре внимания Шувалова. Тот, в свою очередь, побудил гетмана Кирилла Разумовского выдвинуть идею о создании аналогичного центра просвещения и науки в Малороссии.
За образец для обустройства нового университета была взята структура Московского университета по указу 1755 года. Однако в условиях смены российского правительства и упразднения гетманства этот проект так и не был реализован.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияКиевНаукаXVIII векМихаил Ломоносовистория Украиныистория МалороссииученыеМалороссияУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:29Шлейф дыма расползается по Львову
09:27Армия России продолжает зачистку подвалов в Купянске
09:25‼ Враг публикует приблизительный маршрут ракет и дронов во время сегодняшней атаки по Украине
09:20Во Львовской области есть повреждения на энергообъекте, сообщил гауляйтер Максим Козицкий
09:15ФСБ задержала священника, вербовавшего прихожан в террористическую организацию
09:12В Германии озабочены изменением отношения Чехии к режиму Зеленского
08:49Дым, перебои со светом, транспортный коллапс. ВС РФ продолжают бить по Украине
08:46Зеленский провел встречи с руководством Испании
08:17США тайно обсуждают с Россией план по Украине
08:04Министр армии США после встречи с Зеленским в Киеве пообщается с российской стороной
07:43ПВО за ночь уничтожила более полусотни вражеских дронов над Россией
07:22ВС РФ ударили дронами и ракетами по регионам Украины
07:04"Апофеоз войны" в Николаеве и "Герника" в Мадриде: как соросята теснят клоунов на культурном фронте
07:00Полковник Виктор Баранец: Если Россия утроит удары по энергетике Украины, ей придется поднять лапы кверху
06:55В Польше призвали заложить взрывчатку под российскими путями
06:40"Иллюзия международной поддержки". Что говорят на Украине о новом гастрольном туре Зеленского
06:30Экономика Украины и война: плёночный "антикриз", Бессарабия без света и деньги от Европы
06:20Пресс-секретарь МККК Галина Бальзамова: Мы не суд, чтобы решать, кто прав, а кто виноват
06:10Бунтуют против Ермака и рвутся к кормушке. Чем занимаются украинские элиты
06:01Газовая “морковка” в кредит и происки Зеленского. Юрий Станкевич о поставках американского СПГ на Украину
Лента новостейМолния