На что будет воевать Украина до полного разгрома: Стариков о долгах и кредитах Киева - 18.11.2025
На что будет воевать Украина до полного разгрома: Стариков о долгах и кредитах Киева
Писатель, публицист, член Президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия" Николай Стариков в эфире Украина.ру проанализировал давление американской и британской сторон на киевский режим, а также рассказал о вариантах смены власти на Украине:
00:26 – Почему тема воровства российских активов вызывает улыбку? 03:48 – На какие средства будет воевать Украина? 07:47 – Что ждёт украинское правительство и Зеленского? 10:03 – О переговорах с Россией; 11:50 – Цели Британии и США в украинском конфликте; 13:52 – Как Европа видит окончание прежнего миропорядка? ТГ- канал Николая Старикова: https://t.me/nstarikovru
На что будет воевать Украина до полного разгрома: Стариков о долгах и кредитах Киева

15:45 18.11.2025 (обновлено: 16:10 18.11.2025)
 
Писатель, публицист, член Президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия" Николай Стариков в эфире Украина.ру проанализировал давление американской и британской сторон на киевский режим, а также рассказал о вариантах смены власти на Украине:
00:26 – Почему тема воровства российских активов вызывает улыбку?
03:48 – На какие средства будет воевать Украина?
07:47 – Что ждёт украинское правительство и Зеленского?
10:03 – О переговорах с Россией;
11:50 – Цели Британии и США в украинском конфликте;
13:52 – Как Европа видит окончание прежнего миропорядка?
ТГ- канал Николая Старикова: https://t.me/nstarikovru
