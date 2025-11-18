https://ukraina.ru/20251118/rukhnet-li-rezhim-na-ukraine-ili-zelenskogo-zamenyat-na-novogo-klouna-starikov-o-polnoy-perezagruzke-1071799401.html

На что будет воевать Украина до полного разгрома: Стариков о долгах и кредитах Киева

Писатель, публицист, член Президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия" Николай Стариков в эфире Украина.ру проанализировал давление американской и британской сторон на киевский режим, а также рассказал о вариантах смены власти на Украине:

00:26 – Почему тема воровства российских активов вызывает улыбку? 03:48 – На какие средства будет воевать Украина? 07:47 – Что ждёт украинское правительство и Зеленского? 10:03 – О переговорах с Россией; 11:50 – Цели Британии и США в украинском конфликте; 13:52 – Как Европа видит окончание прежнего миропорядка? ТГ- канал Николая Старикова: https://t.me/nstarikovru

