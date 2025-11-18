https://ukraina.ru/20251118/atomnyy-korruptsionnyy-vzryv-v-kieve-konets-rezhima-blizitsya-itogi-18-noyabrya-1071807352.html

"Атомный" коррупционный взрыв в Киеве. Конец режима близится? Итоги 18 ноября

"Атомный" коррупционный взрыв в Киеве. Конец режима близится? Итоги 18 ноября - 18.11.2025 Украина.ру

"Атомный" коррупционный взрыв в Киеве. Конец режима близится? Итоги 18 ноября

Пока западные СМИ вскрывают чудовищные масштабы коррупции в окружении Владимира Зеленского, сравнивая скандал с "ударом атомной бомбы", ВС РФ наращивают успехи на фронте, а Варшава пытается заместить отсутствие доказательств по диверсии на железной дороге громкими, но бездоказательными обвинениями в адрес Москвы

2025-11-18T18:03

2025-11-18T18:03

2025-11-18T18:25

эксклюзив

россия

варшава

москва

владимир зеленский

трамп и зеленский

тимур миндич

the economist

нато

энергоатом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071357030_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_9216b6332aa0e74feffccafdc3c3b43c.jpg

Западное издание The Economist сравнило коррупционный скандал в украинском "Энергоатоме" с ударом атомной бомбы, способным разрушить правление Зеленского. Пока украинские солдаты гибнут на фронте, а города остаются без света, ближайшее окружение президента с циничной роскошью грабит собственную страну. Речь идет о хищении $100 млн, часть которых была переведена в Москву, что ставит под сомнение декларируемый "патриотизм" киевской элиты. Золотые унитазы как символ эпохиСкандал с "плёнками Миндича" и золотыми унитазами друзей Зеленского стал закономерным итогом пути, по которому Киев повели националистические элиты. Ирония истории в том, что во время Майдана 2014 года пропаганда активно использовала миф о "золотых унитазах Януковича", хотя их так и не нашли. Теперь же унитазы оказались реальными – их обнаружили в квартире бывшего бизнес-партнера Зеленского Тимура Миндича, сбежавшего из страны за несколько часов до прихода правоохранителей. Круглосуточный "антикризис" ЗеленскогоНа фоне скандала Зеленский пытается спасти свой образ "нового Черчилля". Он метнулся в Европу – сначала в Грецию просить "Пэтриоты" (получил отказ), затем во Францию, где подписал абсурдное соглашение о поставке 100 истребителей "Рафаль" – самолетов, которых нет, денег на которые нет, и с президентом, который скоро покинет свой пост. Ранее, когда в мае 2024 года истекли его президентские полномочия, Зеленский для подтверждения легитимности использовал даже королей Европы – испанский король Фелипе VI встречал его у трапа самолета, а Карл III лично пожимал руку. Цинизм как нормаThe Economist приводит шокирующие подробности: в прослушанных разговорах коррупционеры жалуются на боль в спине от ношения сумок с наличными, а инвестиции в защиту энергоподстанций у АЭС называют "пустой тратой денег". Вскоре после этих слов российские удары по этим объектам оставили миллионы украинцев без электричества. Будущее предопределеноКак заявил The Economist высокопоставленный украинский чиновник, Зеленскому "предстоит час расплаты": "Либо он ампутирует ногу, либо подхватит инфекцию, которая распространится по всему телу, и умрёт". Источники издания сообщают, что антикоррупционные органы уже изучают оборонный сектор, что может стать финальным ударом по режиму. Украина прошла полный круг: от мифических унитазов Януковича до реальных унитазов Миндича. Народ, когда-то кричавший "Хиба за цэ стояв майдан?", получил то, за что боролся – тотальную коррупцию, войну и потерю национального суверенитета.Польская истерия как политический инструмент: как Варшава "назначает" виновных без доказательствОчередной виток антироссийской истерии в Польше демонстрирует, что Варшава предпочитает фактам пропагандистские клише. Не успели стихнуть взрывы на железнодорожной линии Варшава–Люблин, как министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, не дожидаясь результатов расследования, сразу обвинил Россию в организации диверсии.Хронология абсурдаСначала польский министр, не имея никаких доказательств, заявил о "гибридной войне" со стороны Москвы. Затем премьер-министр Дональд Туск, выступая в Сейме, объявил, что диверсию совершили двое граждан Украины, которые якобы сотрудничали с российскими спецслужбами и бежали в Белоруссию. При этом Туск отказался раскрыть какие-либо доказательства или данные о подозреваемых, сославшись на секретность расследования.Политика вместо фактовНа фоне отсутствия внятных улик заявления польских властей выглядят откровенной пропагандой. Местные СМИ сообщают, что на месте происшествия были обнаружены взрывные устройства и видеозаписывающая аппаратура, однако вместо профессионального расследования Варшава сразу выбрала удобного "козла отпущения" – Россию.Двойные стандартыОсобенно цинично звучат обвинения в адрес Москвы на фоне того, что настоящие террористы, такие как организаторы взрывов "Северных потоков", остаются на свободе. Польские власти, вместо того чтобы искать реальных виновных, предпочитают списывать внутренние проблемы на "происки Кремля".Провокация как нормаИстория с "украинскими диверсантами", которые якобы работали на Россию, но бежали в Белоруссию, напоминает откровенно слабую постановку. На этом фоне риторика польских чиновников о "российских паспортах и портретах Путина", которые якобы должны были остаться на месте преступления, выглядит как насмешка над здравым смыслом.Очередной виток русофобии в Варшаве – это не поиск истины, а попытка оправдать милитаризацию Польши и затягивание антироссийских санкций. Пока польские власти играют в политические игры, реальные преступники остаются безнаказанными, а безопасность Европы оказывается под угрозой из-за безответственных провокаций.Наступление ВС РФ на ключевых направлениях: успехи под Константиновкой, штурм Северска и уничтожение Abrams под ХарьковомРоссийские вооруженные силы продолжают успешное наступление на нескольких стратегических направлениях, нанося значительные потери противнику и освобождая новые территории.Константиновское направлениеНа Константиновском направлении подразделения ВС РФ развивают наступление, добившись существенного прогресса: - В районе Иванополья войска продвигаются в центральной части села, одновременно осуществляя охват с южной стороны - Со стороны Александро-Калиново взят под контроль участок западной части водохранилища с прилегающими лесными массивами - В восточной части Константиновки, несмотря на контратаки противника, российским подразделениям удалось закрепиться на дачах и установить контроль над частью прибрежной зоны реки Наумиха.Штурм СеверскаНа Северском направлении начались штурмовые действия непосредственно в черте города. Как сообщают военкоры, российские подразделения проникли в город, ведя бои в районе перекрестка трассы Т-05 и Школьной улицы. Успешному продвижению способствует установление огневого контроля над логистическими маршрутами, что делает невозможным беспрепятственное снабжение украинской группировки в городе. Уничтожение бронетехники НАТОПод Харьковом в результате точного удара уничтожены сразу пять американских танков Abrams с экипажами. Как сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, удар был нанесен в городе Берестин, где находились танки с военнослужащими из стран НАТО. Уничтожение "Абрамсов", переданных ВСУ в устаревших модификациях, нанесло серьезный удар по репутации американского вооружения. Продолжающееся наступление российских войск демонстрирует неспособность украинской армии сдержать продвижение ВС РФ даже с использованием западной техники и вооружения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251118/otmyvali-dengi-dlya-zelenskogo-i-ermaka-chem-zanimalis-figuranty-plenok-mindicha-bratya-tsukermany-1071770492.html

https://ukraina.ru/20251118/zaverbovannye-rossiey-ukraintsy-posle-diversii-na-zheleznoy-doroge-polshi-sbezhali-v-belorussiyu---tusk-1071804152.html

https://ukraina.ru/20251118/1071803311.html

россия

варшава

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Эдуард Рштуни

Эдуард Рштуни

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Эдуард Рштуни

эксклюзив, россия, варшава, москва, владимир зеленский, трамп и зеленский, тимур миндич, the economist, нато, энергоатом