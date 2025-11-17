https://ukraina.ru/20251117/vasiliy-kashin-sorevnuyas-s-rossiey-i-kitaem-ssha-podtalkivayut-strany-k-plotnomu-vzaimodeystviyu-1071710657.html

Василий Кашин: Соревнуясь с Россией и Китаем США подталкивают страны к плотному взаимодействию

США, стремясь выйти за пределы договора СНВ-3, пытаются добиться превосходства над Россией и Китаем одновременно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин

Комментируя ситуацию со стратегическими вооружениями, эксперт заявил: "США находятся в стадии адаптации к новым условиям. В ядерной сфере они не только связаны с Россией, но и с Китаем". Он отметил, что КНР быстро превращается в третью ядерную державу, а американские программы переоснащения запаздывают.Кашин раскрыл вероятные действия Вашингтона: "В США считают, что надо выходить за пределы договора СНВ-3... Видимо, они реализуют свой возвратный потенциал, установив на ракеты дополнительные боеголовки из резерва... Затем могут быть начаты испытания ядерного оружия с целью восстановить возможности оружейного комплекса". Целью этого, по его словам, является попытка "добиться превосходства над нами и Китаем одновременно". Эксперт указал на просчет такой стратегии. "И фактически США, пытаясь соревноваться с Россией и Китаем одновременно, делают опасную для себя вещь – подталкивают нас и китайцев к более плотному взаимодействию в сфере стратегических вооружений", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Кашин: Украине грозит блэкаут и развал фронта, а США ввязались в опасную гонку с Россией и Китаем" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию на Украине в материале "Василь Вакаров: Скандал с Миндичем — укус пчелы для Зеленского, гораздо опаснее бунт голодных украинцев" на сайте Украина.ру.

